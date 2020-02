Umělec Vojta Dyk: Na Zemana se zapomene. Moudrý Havel. A nabídky od Milionu chvilek...

reklama

Strakatý poznamenal, že na obrázku u jedné z Dykových nových písniček je vyobrazen první český prezident Václav Havel. Zeptal se, zda je pro Dyka Havel důležitý. „Já myslím, že pro všechny je důležitá osoba,“ odpověděl Dyk. „Já vím, že teď je zase spousta hlasů, že Havel dělal chyby, a asi ano, určitě, na to nejsem odborník, mně byly čtyři roky,“ uvedl na jednu stranu. „Já si o tom akorát čtu a dozvídám se, co se děje teďka v té politice, a někdy mě to ani vůbec nezajímá, a že nezakázal komunisty rovnou a že to byla největší chyba, ale ideál prostě je nic nezakazovat,“ obhajoval bývalého prezidenta. Anketa Souhlasíte s přejmenováním náměstí u ambasády Ruské federace na náměstí Borise Němcova? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 5725 lidí

Doplnil, že má radši lidi, na které může nějakým způsobem vzpomínat. „Na současného prezidenta se velmi rychle zapomene. Takže... Pro mě byl Havel moudrej. „Nebyl pouze chytrej. Ale byl moudrej,“ shrnul svůj názor na Václava Havla.

Čestmír Strakatý podotkl, že Dyk se k politice vyjadřuje nárazově, a zeptal se zpěváka, jestli se teď tématu vyhýbá. Dyk odpověděl, že čím víc se člověk do politiky zanoří, tím více zjišťuje, že ji nemůže změnit velkými gesty a vyjádřeními. „Mnohem víc pomůže... ty v uvozovkách blbosti, to, že někomu pomůžeš na ulici. Nebo si dáš tu práci, a když má někdo jiný názor, tak ho neodsoudíš. Začneš s ním spíš mluvit,“ řekl Dyk, ale dodal: „Jasně, někdy mi přijde do očí bijící, jak je to příšerný a jak si ty zvířata nahoře dělaj, opravdu co chtěj. A proto si myslím, že jakákoliv snaha o to, aby byla i nějaká opozice, je samozřejmě dobrá.“

Moderátor Dykovi předhodil, že pochválil Milion chvilek pro demokracii. „Já to oceňuju v tom, že si myslím, že je to správně, to je takové heslo, ale pod tím je dalších milion argumentů,“ vyjádřil se Dyk a zmínil, že viděl dost hysterických projevů. Souhlasil s použitím výrazu „morální křeč“. „Já to nechci vůbec soudit, protože ono je to neuvěřitelně těžké, spousta těch lidí, co tam vystupovali, nejsou profesionální řečníci, nejsou to jenom zpěváci a herci, a ty lidi, kteří jsou v politice, jsou mnohem protřelejší,“ nechtěl se umělec pouštět na tenký led.

Fotogalerie: - Demonstrace proti dřině

Strakatý se pak zeptal, zda by vystoupil na demonstraci spolku, což zpěvák váhavě potvrdil. „Mě už oslovili několikrát. Já jsem, bohužel, vždycky někde hrál a zase jsem nemohl zrušit ten koncert, který jsem měl,“ pravil a dodal, že je spíš důležité, zda někdo iniciativu podpoří, nebo ne. „Cokoliv se stane, někdo někomu něco řekne, něco podpoří, tak se zvedne vlna, kterou mnohdy, kdybychom si to povídali takhle mezi sebou, vyřešíme během pěti minut. Ale tím, že se to bere přes všechny možný, ať už seriózní noviny, nebo Parlamentní listy, tak stejně se okolo toho vytvoří taková bublina vzduchoprázdna, kde ta pravda se stejně nemůže najít,“ doplnil ještě.

Připomenuta byla i akce umělců, ke které se Dyk nepřidal, totiž bojkot akcí sponzorovaných Agrofertem. Dyk dodal, že nebyl tehdy dobře informovaný a nevěděl, že Agrofert sponzoroval festival, na kterém hrál. Ale má své hranice. „Na večírku nějakého mafiána bych nehrál,“ prohlásil.

Psali jsme: Mladí lidé, studenti, podnikatelé? Ani ti to nezachrání. Tragické zprávy pro Milion chvilek Válka o ČT: Minář řekl, jak zajistí „správné“ kandidáty. A škádlil se se Zahradilem o Milion chvilek To bude sestava! Víme, kdo promluví na akci Milionu chvilek. Ano, znáte je Dobro a zlo! Umělec Ivan Trojan o Milionu chvilek a Babišovi. Má strach

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.