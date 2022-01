Umí prd, drzoun. Michala Davida rozpálil Rejžek. I slovy o Gottovi

reklama

Úvodem Michal David řekl, jak mu pracovní život komplikuje epidemie koronaviru, doufá prý, že brzy pomine. „Mám nabitý pracovní program, ale nevím, jestli se to zase bude rušit, nebo nebude."

Přes Vánoce a Nový rok mu bylo zrušeno osmnáct vystoupení, která se různě posouvají. „I mé podzimní turné bude nakonec v dubnu a v květnu. Je to doba covidu, co si budeme vykládat. Musíme to nějak přečkat, doufám, že omikron bude poslední a brzy budeme všichni zase normálně žít, hrát a zpívat. Věřme, že na jaře bude lépe a v létě úplně super,“ dodal.

Na popud diváka se Černocký optal zpěváka, zda je „zuřivým propagátorem očkování“, přesně tak na ně prý působí. To ale David striktně odmítl.

„Ale to je blbost, prosím tebe! Každý ať si dělá, co chce. Já jsem se musel očkovat, protože když cestuju, tak je s tím velký problém, pokud naočkovaný nejsi, pořád musíš dělat PCR testy. Prostě bez ‚tečky‘ se dnes skoro nikam nedostaneš. Takže já nejsem propagátorem očkování. Já jsem jenom řekl, že se musím naočkovat, abych mohl cestovat,“ vysvětlil svůj postoj k očkování zpěvák, jenž často cestuje do Itálie a do Španělska, kde má dům.

Pak se věnoval své lásce k muzice a spolu s tím i ostrým hudebním kritikům, kteří mu zůstávají „věrní“ od samého začátku; jedním z nich je Jan Rejžek. „Ten vůbec muzice ani nerozumí. Když jsem se ho zeptal, kolik má C-dur křížků, tak řekl, že neví, co to je, tak to mi stačilo. Tento pán o mně psal různé věci, jen ne fundovanou kritiku, která neměla nic společného s muzikou,“ uvedl zpěvák.

Nato Černocký označil Rejžka za „chráněnce minulého režimu“ a zmínil, že otravoval život nejen Michalu Davidovi: „Já taky Rejžka nesnáším, navážel se i do mě, do Vondráčkové a do Gotta,“ zlobil se. David zmínil, že se opřel i do Petra Hapky po jeho smrti, když prohlásil, že „stejně nic neuměl“. „Rejžek je neuvěřitelný drzoun, který umí prd,“ konstatoval umělec.

Z mnoha stran je Michalu Davidovi vyčítáno, že zpíval pro komunistický režim, ale jako každý populární člověk byl i on od roku 1984 v hledáčku StB. K tomu přidal Černocký komentář: „Já mám tolik známých, kteří jsou napadáni. Jsou třeba evidovaní jako agent StB, ale já ty lidi znám a vím, že by s nimi prostě v životě dobrovolně nespolupracovali. Každého můžeš zmanipulovat, donutit, nachytáš ho s milenkou v parku a je to,“ rozhodil publicista rukama. Michal David jeho slovům souhlasně přikyvoval.

„Abych se mohl živit muzikou, tak jsem musel tehdy nastoupit do profesionální kapely, kde jsem musel chodit na rekvalifikace a dělat zkoušky z politiky...“ navázal na to zpěvák. „To byly hovadiny, absurdity, to si dneska lidi ani neumí představit,“ zasmál se Černocký.

„Já mám v zásadě život takový, jaký ho mám, jsme s ním spokojený. Každý na to může mít spoustu názorů, že jsem takový a makový. Názorů jsou tisíce. Hele, důležité je, že já se mám celkem dobře, jsem rád, že můj život dává smysl, bavím se, jsem spokojený,“ podotkl zpěvák, že přednější než názory druhých je jeho vlastní pohoda a spokojenost.

Podle Černockého za některou kritikou z velké části stojí hlavně lidská závist: „Vždy se najdou lidi, kteří budou závidět, budou tě nenávidět. Mě taky nemá každý rád,“ mávl rukou publicista. A zpěvák dodal: „No, já respektuju, že se nemusím líbit každému, že má hudba se nemusí každému líbit. Mně se taky nelíbí všechno, třeba nemusím big beat.“

„Nikdy jsem neslyšel, že by se do tebe navážel nějaký kvalitní muzikant, třeba Petra Janda nebo Karel Gott, protože jsou to kvalitní muzikanti, a ví, co vím i já. Ti ostatní, to jsou troubové,“ pokračoval Černocký. „Napsal jsi tolik věcí, který si lidi zpívají, to je neskutečně složitá věc. Je to jako klasika, i naši hokejisti měli s sebou v Naganu tvé desky,“ řekl Černocký.

„Kvalitní zpěváci ví, že jsem muzikant,“ dodal Michal David s tím, že psaní písní ho velmi bavilo: „To nebyl žádný kalkul, že jsme to dělali jen pro prachy, jak si někteří tady myslí. Ty samozřejmě přišly, ale až potom, psaní písní byl čistý entuziasmus,“ zmínil, že primární důvod byl vždy ten, že ho bavila muzika. Dnes ale jde primárně o výdělek: „Dneska někdo přijde, přinese píseň a chce hned zaplatit. My jsme čekali nějakou dobu, zda se vůbec naše písně chytnou a někdo za ně zaplatí. Možná proto dlouho přežily, protože byly dělané s láskou,“ přemítal zpěvák.

Pavel Černocký to pak shrnul slavným citátem Elvise Presleyho: „S úspěchem nelze polemizovat.“ „Takto je to celé jednoduché,“ dodal závěrem k tomuto tématu.

