Umíráte, vy štváči. Donald Trump zase udeřil proti velkým novinám, šlo i o osobní setkání

V rámci tradičního setkání s novináři Trump Sulzbergera pozval do Bílého domu. Trump kritizuje média již dlouho a fráze „fake news“ je v jeho slovníku velice častá. A. G. Sulzberger s ním chtěl hovořit právě o tomto tématu, protože si myslí, že jeho výroky vyvolávají nenávist k novinářům jako takovým a tím je ohrožují. Setkání se odehrálo 20. července. V neděli 29. července Donald Trump postoval na Twitteru důvody, proč na média útočí.

V sérii tweetů řekl toto: „Když média, postižená Trumpovým syndromem, odhalují vnitřní záležitosti odehrávající se v naší vládě, ohrožují tak životy mnoha lidí a nejenom novinářů! Velice nepatriotické. Svoboda tisku přichází s odpovědností informovat o novinkách přesně. 90 % zpráv o mé vládě je negativních, i když dosahujeme skvělých výsledků, takže není divu, že důvěra v média je na historickém minimu. Nedovolím, aby naši velkou zemi zaprodali protitrumpovští štváči v umírajícím tisku. Bez ohledu na to, jak moc od toho odvádějí pozornost a skrývají to, naše země dělá velké pokroky pod mou vládou a nikdy nepřestanu bojovat za Američany. Jako příklad uvedl, skomírající New York Times a Washington Post, který patří Amazonu, kteří nedělají nic jiného než to, že píší články, jak je to špatné, o skvělých úspěších.“

When the media - driven insane by their Trump Derangement Syndrome - reveals internal deliberations of our government, it truly puts the lives of many, not just journalists, at risk! Very unpatriotic! Freedom of the press also comes with a responsibility to report the news... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. července 2018

...accurately. 90% of media coverage of my Administration is negative, despite the tremendously positive results we are achieving, it’s no surprise that confidence in the media is at an all time low! I will not allow our great country to be sold out by anti-Trump haters in the... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. července 2018

...dying newspaper industry. No matter how much they try to distract and cover it up, our country is making great progress under my leadership and I will never stop fighting for the American people! As an example, the failing New York Times... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. července 2018

...and the Amazon Washington Post do nothing but write bad stories even on very positive achievements - and they will never change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. července 2018

Podle New York Times Trump útočí na novináře jako takové. Když mluvil s veterány v Kansas City, řekl prý toto: „Držte se nás. Nevěřte těm hovadinám, které od nich slyšíte, (jsou to) fake news.“ Poté, co začal dav syčet a bučet na přítomné reportéry, prý dodal: „Co vidíte (v televizi) a čtete, není to, co se děje.“

A. G. Sulzberger si tyto tweety vyložil jako následek své konverzace s Donaldem Trumpem a tedy, že podmínka, že rozhovor bude tzv. mimo záznam již neplatí. Sulzberger také uvedl, že se s Trumpem bavili o bezpečí novinářů a řekl mu, že New York Times musel najmout ostrahu pro svou budovu. Na to se Trump prý divil, že ostrahu neměli už předtím. Po setkání měl však Sulzberger dojem, že bylo přátelské. Uvedl, že mu Trump poděkoval za jeho názory a že o nich bude přemýšlet. Ale neměl velké iluze o tom, že změní své chování. Teď po sérii tweetů Donalda Trumpa, která útočí mimo jiné na New York Times, vydal své vlastní prohlášení.

Jeho text zní:

„Můj hlavní důvod, proč jsem pozvání přijal, bylo upozornit na prezidentovu velice problematickou protinovinářskou rétoriku.

Řekl jsem prezidentovi přímo, že považuji jeho jazyk nejenom za rozdělující pro společnost, ale i čím dál víc nebezpečný.

A řekl jsem mu také, že ačkoliv je fráze ‚fake news‘ nepravdivá a škodlivá, mnohem více mě tíží, že nazývá novináře ‚nepřáteli lidu‘. Varoval jsem ho, že útočivý jazyk vede k výhrůžkám novinářům a povede k násilí.

Opakovaně jsem zdůraznil, že toto je pravdivé zejména v zahraničí, kde prezidentovy výroky slouží k ospravedlnění legislativního tlaku na novináře. Varoval jsem ho, že to ohrožuje lidské životy, podkopává demokratické ideály naší země a rozkládá to jeden z našich nejcennějších exportních artiklů, naši věrnost ke svobodě slova a tisku.

Během rozhovoru jsem také několikrát upozornil, že pokud má prezident Trump výhrady k tomu, jak jeho vládu zobrazují média, má svobodu o tom informovat celý svět. Opakovaně jsem zdůraznil, že toto není apel na to, aby zmírnil své útoky proti New York Times, pokud si myslí, že naše zprávy nejsou vyvážené. Prosil jsem ho, ať znovu zváží své útoky na novináře jako takové, které považuji za nebezpečné a škodlivé pro tuto zemi.

