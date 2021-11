Umřou a rodina je oželí. Flegr a neočkovaní: Vymklo se mu to

reklama

„Až budou v prosinci lékaři váhat, na koho se dostane ventilátor, měli by dostávat přednost očkovaní. Předčasná smrt očkovaného i neočkovaného je stejná tragédie. Pozůstalí se však lépe vyrovnají se smrtí neočkovaného. Byla to jeho volba, cenil si svobody více než svého života,“ napsal ostře na svůj twitterový účet biolog a vysokoškolský pedagog Jaroslav Flegr.

— Jaroslav Flegr (@FlegrJaroslav) November 5, 2021

Ale svými slovy naštval i mnohé své sledovatele. „Co takhle se zase vrátit k parazitologii a nechat klinickou medicínu na lékařích? To, že nemáte odborně naprosto sebemenší ponětí, už jsem si všiml dávno, ale že je to z vaší strany i naprosté etické dno, to je tedy novinka. Bravo,“ podotkl jeden z uživatelů.

„Pane profesore, styďte se za svá slova. Lékaři naštěstí v podobných situacích vaše nevyžádané rady, předpokládám, nevyslyší,“ dodal další.

„Při vší úctě, pane profesore, jste trapný kokot. Tohle vám ani omylem nepřísluší. Věřím tomu, že lékaři nejsou kokoti a rozhodovat se budou podle medicíny,“ píše další.

„Přesně těmito výroky rozdělujete společnost, lidský život je stejně cenný, ať vakcínu máš, či ne. Je mnoho lidí, co si to nemůžou nechat píchnout kvůli trombo mutacím, vakcína způsobuje trombózy u lidí. Viděla jsem na vlastní oči lidi, co po vakcinaci ochrnuli. Jsou na vozíku,“ konstatuje další.

„Co jste prosím nerozuměla na větě: Předčasná smrt očkovaného i neočkovaného je stejná tragédie,“ zeptal se jí Flegr. „Tak co to melete ve zbytku tweetu? Co to je sakra za argument, že se s tím rodina neočkovaného ‚lépe vyrovná‘,“ opáčil tazatel.

„Pro pozůstalé to bývá těžké vždy. Ti po nevakcinovaných se mohou trochu utěšovat tím, že zemřelý vědomě volil riziko před omezením svobody. Ti po neočkovaným nemohou – zemřelý chtěl žít a dělal pro to maximum. Zkuste se vžít do pocitů jedněch i druhých,“ odvětil Flegr.

— Jaroslav Flegr (@FlegrJaroslav) November 6, 2021

„A už dost. Jsem očkovaná. Chci, aby přede mnou dostal přednost někdo, kdo je perspektivní. A hlavně bez ohledu na to, co si nechal kde píchat. Chci, aby lékaři (stejně jako vždy předtím) zachraňovali ty, kteří té společnosti v budoucnu něco přinesou,“ zareagovala další z uživatelek.

„Tak znova. Lékař pochopitelně bere při triáži v úvahu především stáří a zdravotní stav pacienta. Jestliže i pak váhá, měl by zohlednit i dopad úmrtí na psychiku pozůstalých,“ odvětil opětovně Flegr.

— Jaroslav Flegr (@FlegrJaroslav) November 5, 2021

Někteří se pak zeptali i na to, co by tam očkovaní dělali, když se tvrdí, že očkování chrání proti těžkému průběhu nemoci. „A co by tam ti očkovaní dělali? Ještě cca tři týdny zpět všude probíhala masáž, že očkování chrání proti těžkému průběhu nemoci. Tak proč by měli být na JIP?“ prosil o vysvětlení jeden z diskutujících.

„Po třetí dávce mají očkovaní sice asi 20x nižší riziko vážného průběhu než neočkovaní, vzhledem k vysokému výskytu viru v populaci však bude i část z nich potřebovat ventilátor. O těch, co zatím mají jen dvě dávky, ani nemluvě, u nich je ochrana asi poloviční (záleží na věku),“ odvětil Flegr.

Flegr se v době koronavirové mnohdy vyjadřuje velmi zostra. „Dodržovat by se to mělo a je možný to vymáhat. Buď se bude často kontrolovat, což jde špatně, nebo se zavedou v podstatě drakonické tresty. Něco jako když někdo falšuje bankovky. Prostě pak se to nemusí tolik vymáhat, protože se lidé budou bát toto porušovat. U náš ještě navíc máme tu strašnou výhodu, že Česi jsou bonzáci a rádi nějaké neoblíbené spolupracovníky třeba nahlásí,“ poznamenal například nedávno k povinnosti nosit respirátory na pracovišti Flegr. „Takže dodržovatelné to je, rozhodně bychom od toho neměli ustupovat a neměli bychom snižovat okruh lidí, kteří mají nosit roušky, respirátory,“ zmínil.

