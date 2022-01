Úniky informací, záhadně rychlá ČT. Blažek s Benešovou otevřeli téma

V první hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News proti sobě zasedli ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) a jeho předchůdkyně v tomto resortu za hnutí ANO Marie Benešová. Blažek prozradil, že se chystá odškodnit exministryni Vlastu Parkanovou za 9 let trestního stíhání v kauze CASA. Spolu s Benešovou se pak pořádně obuli do státních zástupců. „Ale oni nikdy nepřiznají chybu. Oni jsou neomylní a nekritizovatelní. Ty úniky informací jsou obrovské,“ zahřměla Benešová.

Skončilo 9 let trvající stíhání Vlasty Parkanové v kauze CASA. Bývalé ministryni to zničilo zdraví i rodinu. Blažek před kamerami sdělil, že se chce Parkanové omluvit a jednat s ní i o odškodnění. Anketa Znali jste někoho, kdo umřel na covid-19? Ano 50% Ne 50% hlasovalo: 13274 lidí

„Já jsem poslal dopis panu doktoru Sokolovi, aby přišel, pokud možno i s klientkou, abych se jí omluvil a abych dojednal odškodnění. To, že o tom nepíšu na twitteru, ještě neznamená, že nekonám. Je to také o zkázonosné roli médií. Média si musí uvědomit, že když je někdo trestně stíhán, tak to ještě tolik neznamená. A ta druhá stránka věci je délka soudních řízení. Soudci, novináři i státní zástupci si musí uvědomit, že to ti stíhaní odnášejí za celou rodinu. To je problematická věc a děje se to pořád,“ upozornil Blažek.

Také Benešová dala najevo, že deset let se táhnoucí kauza je příliš.

„Jsem ráda, že to pan nejvyšší státní zástupce konečně skrečoval, protože tady se objevuje taková zarputilost táhnout ty věci dál a dál. Já jsem byla poslankyní za Ústecký kraj a oni tam stíhali pana exprimátora Mandíka, paní Zuzanu Kailovou, a všechny tyhle případy skončily omluvou. A všichni tihle lidé byli téměř lynčováni,“ zaznělo od Benešové.

A Blažek doplnil ještě jednu věc. „Dnes není odvaha obžalovat politika, za to vás dnes pochválí média i veřejnost. Odvaha dneska je vyhodnotit, zda to, co se píše v novinách, lze transformovat na nějakou právní kvalifikaci,“ upozornil Blažek.

Státní zástupci by podle něj měli nést větší díl odpovědnosti za to, jak postupují. Přesto před kamerami cítil potřebu zastat se pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. „Přes všechny chyby jsem rád, že lidé jako Lenka Bradáčová ještě stále pracují pro stát, protože ona by mohla přejít na druhou stranu – do advokacie, kde by byla jistě úspěšná.

Na druhé straně, jsem kritičtější k práci olomouckého vrchního státního zastupitelství. Tady já řeknu schválně případ z jiné strany,“ rozjel se Blažek. A upozornil na kauzu Jaroslava Faltýnka. „Na místě domovní prohlídky byla dřív Česká televize než sám Faltýnek, a to je určitě špatně,“ upozornil Blažek.

Podle ministra to ukazuje na velké úniky informací. A Benešová mu tady dala za pravdu. „Ale oni nikdy nepřiznají chybu. Oni jdou neomylní a nekritizovatelní. Ty úniky informací jsou obrovské,“ obula se exministryně do státních zástupců. Anketa Podporujete plošné testování ve firmách? Podporuji 13% Nepodporuji 87% hlasovalo: 15769 lidí

Politici se shodli na tom, že je třeba změnit zákon o státním zastupitelství, podle kterého bude nějak omezeno funkční období státních zástupců, a to i těch nejvyšších.

„To není žádný zásah do nezávislosti. Není. V demokracii nikdo nemá své místo jisté,“ zdůraznil v této souvislosti Blažek. Nálady ve Sněmovně se podle něj posunuly natolik, že pro novelu zákona o státním zastupitelství zvednou ruce prakticky všichni poslanci. Opoziční i koaliční.

Od Blažka také zaznělo, že se nechystá odvolat nejvyššího státního zástupce Igora Stříže. Především proto, že má podporu ostatních státních zástupců, má zkušenosti a Blažek v tuto chvíli nevidí nikoho lepšího, kdo by mohl zastávat pozici nejvyššího státního zástupce. Pokud někteří členové koalice SPOLU volali po pádu Igora Stříže, Blažek zdůraznil, že nikdo neřekl, kdy by měl být Stříž odvolán. „A pokud je hlavním kritickým argumentem to, že byl členem KSČ, tak se musíme podívat, kdo všechno z dnešních vysokých soudních představitelů byl členem KSČ. Kdo to jen umí líp s médii, tak se o tom nemluví,“ upozornil ministr.

Pár slov věnoval i poslanci Janu Farskému (STAN), který se nakonec hodlá vzdát svého poslaneckého mandátu. Ale už odletěl do USA a teď hledá cestu, jak se vzdát mandátu přímo v USA. „Zdá se, že to je velký právní problém. A pokud se ho nepodaří vyřešit, no tak bude muset pan Farský prostě přiletět,“ podotkl Blažek.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani kauza jeho náměstka Radomíra Daňhela, který v minulosti zpracovával účetnictví později odsouzenému podnikateli. Blažek v tom nevidí problém, protože sám Daňhel se na lavici obžalovaných neocitl.

I Benešová Daňhela označila za velmi schopného člověka, kterého jednou přemlouvala, aby na ministerstvu zůstával. „Já jsem sama zažila, když vás jednou média označují téměř za hrdinu, v kauze katarského prince, ale podruhé před vámi varují a Milion chvilek proti vám pořádá demonstraci s tím, že bych mohla v justici něco ovlivnit, a to jsem ještě ani nebyla ministryní,“ připomněla Benešová.

Blažek poté zmínil platy soudců a státních zástupců. Ministr je toho názoru, že i soudcům by se měly zmrazit platy. A pokud se to soudcům nelíbí, Blažek varoval, že si tím rozzlobí veřejnost, protože to nebude vypadat dobře, pokud ostatní budou šetřit a jen soudci ne.

„My se tady pořád bavíme o platech poslanců, ale vedle toho tady jsou manažeři pracující pro stát, kteří mají větší plat než prezident. A to podle mě není v pořádku,“ konstatoval Blažek.

