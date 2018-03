Univerzity reprezentují dolních deset milionů mnohem více, než prezident Zeman, vykládal rektor Bek. Pak se chlubil, kdo jej podporuje do Senátu

„Já nejsem žádný exhibicionista, abych provokoval skandál, a já nechci vystavovat prezidenta nějakému diskomfortu, takže jsem odmítl,“ prozradil Bek poté, co dodatečně dostal pozvánku od předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO). Z rozhovoru s předsedou Poslanecké sněmovny vyplynulo, že Hrad Beka nepozval záměrně. Bek si to vysvětluje tak, že spor mezi ním a prezidentem Zemanem nadále trvá.

Určitá propast mezi prezidentem a rektory se projevila již při první inauguraci prezidenta před pěti lety. „Ve chvíli, kdy pan prezident Zeman napadl v tom svém projevu novináře, tak mu tleskala část politiků. Rektoři tehdy seděli blízko představitelů katolické církve a nikoho z nás v tu chvíli nenapadlo tleskat,“ prohlásil host v rádiu.

O chvíli později dodal, že právě vysoké školy považuje za instituce, které reprezentují oněch „dolních deset milionů občanů“. Vysoké školy prý reprezentují společnost více než Miloš Zeman, vyjádřil svůj názor Bek.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já myslím, že ve skutečnosti na straně veřejnosti stojí rektoři. Právě vysoké školy jsou instituce, které se za poledních dvacet let hodně otevřely veřejnosti,“ podotkl s tím, že vysoké školy nejsou nějakými uzavřenými elitářskými spolky. „Já považuji univerzity mnohem spíš za představitele oněch dolních deseti milionů než pana prezidenta Zemana,“ zaznělo z úst rektora.

Ve druhé polovině svého vystoupení Bek potvrdil, že je rozhodnutý zabojovat o senátorský post v Brně. Pokud bude zvolen, nahradí bývalou ústavní soudkyni Elišku Wagnerovou, která již kandidovat nebude. Bek přivítal, že ho v Brně pravděpodobně podpoří jak Zelení, tak ODS, což nebývá úplně obvyklé. Jsou to strany, které mají na řadu věcí rozdílné názory, ale shodnou se na tom, že Senát má sloužit jako pojistka demokracie, a zřejmě mají za to, že Bek by ústavu hájil. „Neměňme ústavní pořádek v době, kdy jsme rozděleni v poměru 51 procent ku 49 v důležitých otázkách,“ vysvětlil svůj postoj.

Psali jsme: Kritik Zemana rektor Bek chce do Senátu. Hledá podporu u ODS, TOP 09 i STAN Není to drahá továrna na pracovní sílu... Rektor Bek odmítá takový pohled na univerzitu „Je suis Pražská kavárna.“ Na Albertově se sešlo několik set lidí. Promluvil také rektor Bek: Svobodomyslným lidem se zdá, že se nepodařila volba prezidenta... Babiš nabízel vládu nad školstvím brněnskému rektoru Bekovi. Nechci, nenechám se podporovat SPD a komunisty, vzkázal

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp