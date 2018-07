Úplně jinak, než říká Jaromír Bosák, já to viděl. Novinářský kolega z Ruska předložil svědectví o mistrovství světa

Fotbalové mistrovství 2018 se zařadilo k těm organizačně, divácky i herně nejvydařenějším v celé historii. Problém je však v tom, že pořadatelství se tímto způsobem zhostila Ruská federace. A tak je třeba honem vytáhnout z klobouku něco, čím tenhle dojem zkalit. Kdo jiný by se o to měl postarat než své diváctvo neustále školící a jediný správný názor prosazující Česká televize. Tou pravou chvílí se stal závěr přenosu z finálového duelu v moskevských Lužnikách. „Ruský šampionát je minulostí,“ pronesl Jaromír Bosák s tím, že šampionát byl dobře zorganizovaný. „I když si myslím, že z mnoha důvodů se tady neměl konat,“ nezapomněl komentátor nakapat aspoň trochu jedu do kalichu plného příjemných fotbalových zážitků z právě končícího turnaje fotbalových hvězd.

Někdo by si v té chvíli mohl pomyslet cosi o sladěných notičkách při vzpomínce na analýzu Centra pro mediální studia Univerzity Karlovy, která upozornila na to, jak Česká televize šla před volbami na ruku TOP 09. Bývalý předseda této – pod pětiprocentní hranici pokleslé – strany Miroslav Kalousek se totiž k mistrovství světa na sociálních sítích vyjádřil tak, že by ho z fleku mohla ČT zaměstnat jako spolukomentátora: „Svět teď vidí Rusko, jaké je: Na trávníku stojí ruský a francouzský prezident a chorvatská prezidentka. Spustil se liják. Nad Putinem okamžitě vyrostl deštník, na Macrona a Kitarovičovou pršelo. Hostitele Putina ani nenapadlo, že by svůj deštník nabídl dámě. On je přece ten nejdůležitější. Hlavně kvůli němu se přece to mistrovství pořádalo...“

Komentátor měl těch mnoho důvodů proti Rusku vyjmenovat

Kritikou nešetřil ani spisovatel Jan Žáček. „Rozhodně při mistrovství světa v zemi řízené bývalým důstojníkem KGB Putinem nedošlo k žádnému viditelnému problému, a to až do posledního dne. Průnik feministek na hřiště při boji o zlato mě ale přesvědčil, že Rusové nedokážou uhlídat ani pár ženských. Takže vlastně bylo jediné štěstí, že se žádní teroristé nerozhodli zaútočit. Ruští bezpečnostní pracovníci by je sice možná postříleli, ale jistě by to stálo mnoho životů nevinných fanoušků. Příkladem fungující cenzury bylo nevysílání této akce Pussy Riot ruskou televizí. Za největší ostudu považuji to, že si ruský vladař dal nad sebou v průtrži mračen držet deštník a nenabídl ho dámě – chorvatské prezidentce. Je to typická ukázka absolutní nevychovanosti bývalého komunisty,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Jan Žáček.

Pro mnohé skvělý šampionát, ale podle Jaromíra Bosáka se „tam neměl konat“ a podle bývalého předsedy KDU-ČSL a později i TOP 09 „svět teď vidí, jaké je Rusko“. Pánové si tedy na dálku zanotovali, ale od komentátora ČT to alespoň nezní tak žlučovitě, i když se nedokáže oprostit od ducha Kavčích hor, kde už téměř čtvrtstoletí působí. Možná by jeho výrok nevzbudil takové pozdvižení, kdyby konkrétně uvedl některé z těch „mnoha důvodů“, kvůli nimž se fotbalový svátek neměl konat v Rusku. Takhle se lze jen domýšlet. Protože on, Kalousek a další nemají Rusko rádi? Protože je prezidentem Vladimir Putin, kterému titíž nemohou přijít na jméno? Protože šampionát vyslal o Rusku do světa obrázek, který se nepřátelům pořadatelské země nehodí?

Z té skepse a výhrad čiší zaujatost, neobjektivita, neochota srovnávat

Možná mohl mít na mysli i okolnosti přidělení pořadatelství. V prosinci 2010 se rozhodlo o tom, že setkání světové fotbalové elity se v roce 2018 uskuteční v Ruské federaci a v roce 2022 v Kataru. To by pak mohl svou myšlenku rozvinout o to, jak byli motivováni nejen bývalý viceprezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Jack Warner, ale i další, aby podpořili při volbě pořadatele mistrovství světa 2010 Jihoafrickou republiku. Což o to, s tím by zřejmě až takové problémy neměl. Hůře by se mu vzpomínalo na volbu pořadatele turnaje pro rok 2006, když ještě v předvečer hlasování to vypadalo, že vítězství má v kapse právě Jihoafrická republika. Tehdy totiž panovala shoda na tom, že se šampionát má prvně v historii odehrát na africkém kontinentě. Ale světe, div se, nebo spíš ani ne. Nečekaný zvrat nakonec poslal fotbalisty do ekonomicky i jinak silného Německa. Po tehdejším finále mezi Itálií a Francií však od milovníka bundesligy žádné zpochybnění pořadatelství nepřišlo.

Ale třeba má Jaromír Bosák pravdu a mistrovství světa, jehož některé zápasy prokládal jízlivými poznámkami na adresu pořadatelské země, se opravdu v Ruské federaci nemělo konat. ParlamentníListy.cz proto oslovily těsně před odletem z Moskvy předsedu Klubu sportovních novinářů a legendu mezi „sporťáky“ Zdeňka Pavlise, který se fotbalových šampionátů účastní už více než třicet let. „Nechápal jsem některé reakce v průběhu ruského šampionátu, tím spíš jsem je nepochopil po jeho skončení. Stejně jako se podivuji výhradám, které už teď, čtyři roky předem, zaznívají vůči Kataru coby pořadateli příštího mistrovství světa. V Kataru jsem byl za posledních šest let třikrát a budu oponovat stejně jako v případu Ruska. Z té skepse a výhrad čiší zaujatost, neobjektivita, neochota srovnávat,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Zdeněk Pavlis.

Nejlepší mistrovství, a je jen dobře, že ho Rusko pořádalo

Podle něj za tím může být i snaha stát se zajímavým. Sám měl poprvé možnost sledovat naživo světovou elitu před dvaatřiceti lety v Mexiku, a tak může srovnávat jako málokdo. „Zažil a absolvoval jsem od roku 1986 mistrovství světa v Evropě, Asii, Severní a Jižní Americe a budu tvrdit, že tak perfektně zorganizované mistrovství jsem nezažil. A nejde jen o stadiony a dění či atmosféru na nich a kolem nich, ale hlavně o města, jež jsem projel a navštívil. Rusko se obrovsky změnilo, a kdo ho nezažil před dvaceti, třiceti lety, nemůže hodnotit a srovnávat. Myslím si, že naopak bylo moc dobře, že mistrovství světa pořádalo,“ ujišťuje redaktor Sport.cz.

Tu zmiňovanou proměnu museli vnímat fanoušci a návštěvníci, kteří mají možnost porovnávat. „A Rusku zase šampionát pomohl, aby se měnilo dál. Už to nejsou ti zádumčiví a do sebe zahloubaní lidé pochodující s hlavami svěšenými v šedivém zástupu ulicemi či po schodišti metra. Umějí se bavit, smát a žít. Mladí hlavně, takže jsem přesvědčen, že pro Rusko není cesty zpátky. Ani po šampionátu, jak mnozí tvrdili, že po jeho skončení dojde zase k utahování šroubů. Vládnoucí garnitura s Putinem v čele je natolik ‚mazaná‘, že by pro ni bylo něco podobného zbytečné. Pochopitelně i od ní se dostalo MS obrovské podpory. Finanční a samo sebou i přikazovací, ale i proto proběhl ruský šampionát na úrovni, o které budu tvrdit, že byla tou nejlepší z mistrovství, jež jsem absolvoval,“ říká předseda Klubu sportovních novinářů.

Perfektní organizace, doprava a k tomu prohlídky s úsměvem

Mohl by jmenovat jedno po druhém, co se pořadatelské zemi povedlo. „Organizace, doprava, bezpečnost, to vše fungovalo perfektně. À propos, bezpečnost – všechny prohlídky v bezpečnostních rámech před stadiony s úsměvem a promptně nejen pro novináře, ale stejně tak pro fanoušky, i když se jich do Lužnik valilo osmdesát tisíc. A co teprve když dobrovolníci a vůbec organizátoři uslyšeli pár ruských slov. V tu ránu byl člověk jejich... To proto, že Rusko chtělo šampionát pořádat, což se na atmosféře odrazilo. I proto tvrdím, že ho pořádat mělo a že je dobře, že ho pořádalo,“ zdůrazňuje pro ParlamentníListy.cz Zdeněk Pavlis.

V tomto duchu píše legenda sportovní žurnalistiky o mistrovství světa i na „svém“ serveru Sport.cz. Naopak veřejnoprávní televize, které každý z nás posílá měsíčně 135 korun, aby nás za to její komentátoři, redaktoři a reportéři přesvědčovali, že jediný správný pohled na svět je ten jejich ideologicky zabarvený, to vidí jinak. Nechme Jaromíru Bosákovi jeho názor, že se šampionát v Ruské federaci konat neměl, i jeho přesvědčení, že plivnout si na pořadatelskou zemi na závěr celého maratonu přenosů bylo tou nejsprávnější tečkou od nejvytíženějšího komentátora České televize. Asi všichni chápou, že bez toho by do té semknuté party z Kavčích hor ani trochu nezapadal.

autor: Jiří Hroník