Uprchlíci a sirotci? Arabista Pelikán zmrazil Emmu Smetanu totálním opakem slov Šojdrové

Arabista Petr Pelikán, bratr bývalého ministra spravedlnosti za hnutí ANO Roberta Pelikána, se přiklonil na stranu předsedy vlády Andreje Babiše a prohlásil, že je správné nepřijímat do České republiky žádné migranty. Zmínil i válečné sirotky ze Sýrie. Prý se to s nimi má takto...

Moderátorka internetové televize DVTV Emma Smetana přivítala před kamerou arabistu Petra Pelikána. Zeptala se ho na kauzu syrských sirotků. Vysvětlil, jak se na sirotky dívají v Orientu. „Tam je rodina širší pojem a sirotek není dítě, které nemá rodiče, ale které nemá příbuzné, kteří by se o něj mohli postarat. To, jak chápeme sirotky my, je něco jiného, než jak chápou sirotky tam,“ podotkl Pelikán. „Já bych se velmi divil, kdyby v těch táborech byly skutečně děti, které nikoho nemají. Např. tam jsou děti bez doprovodu, což je velmi odlišné od toho, jestli to jsou sirotci,“ podotkl ještě.

„Já vám můžu naopak říkat zkušenosti z terénu s dětmi, které třeba posílají rodiče samotné, protože vědí, že zacházení s nezletilými je v Evropě mnohem lepší a mnohem snadnější. Proto je pošlou napřed nebo za někým, kdo už je z příbuzenstva v Evropě. Potom je snadnější slučování rodin,“ podotkl Pelikán.

Posléze vyslovil názor, že čeští politici „padli do pasti sdělovacích prostředků“. Kdosi vyslovil ne zcela domyšlený nápad a toho se chopí novináři, kteří se podle Pelikána „vrhají na politiky“ a tento nápad jim předkládají. Chtějí vidět, jak na něj budou politici reagovat. A dochází k tomu, že to, co se objevuje v novinách, je poměrně vzdáleno od reality. Alespoň podle Pelikána.

Arabista věří, že děti z táborů nakonec budou žít v jednotlivých zemích EU ve svých komunitách. Ale je otázka, zda se tito lidé začlení do společnosti. Pelikán se domnívá, že tito lidé budou loajálnější ke své komunitě, syrské či jiné, a tuto komunitu upřednostní před loajalitou vůči svému novému státu. To je také důvod, proč by prý Pelikán v první řadě omezoval počet migrantů proudících do Evropy. „Navrhuji jinou cestu – zlepšovat podmínky v zemích mimo Evropu. Pokud to nejde, tak alespoň zlepšovat podmínky v těch uprchlických táborech,“ podotkl host s tím, že přesun lidí z těchto táborů do dalších zemí EU vnímá jen jako krajní možnost. „Pokud to jsou lidé, kteří prchají do bezpečí, tak by jim měly stačit nemocnice, školy a pokrývky,“ zdůraznil Pelikán s tím, že těchto věcí se lidem dostává už v Řecku. „Já si myslím, že vůbec byla chyba, že řecký stát připustil, aby se na jeho území dostalo takové množství imigrantů,“ doplnil Pelikán.

„Minimálně bych navrhoval omezit přitažlivost Evropy,“ prohlásil Pelikán. Tito lidé prý mají vizi lepšího života a tato vize je jim předávána příbuznými, kteří už v Evropě žijí. Třeba přes sociální sítě. Na stejných sociálních sítích by prý bylo dobré udělat osvětovou kampaň, ve které by se migranti dozvěděli, jak v Evropě ve skutečnosti žijí lidé, kteří se do Evropy již dostali.

Správnou cestu podle Pelikána zvolilo Maďarsko, které se rozhodlo důsledně střežit své hranice. Snaží se kontrolovat, koho si pouští na své území. Snaží se zjistit, kdo je uprchlík, který si zaslouží právní ochranu, a kdo je jen migrant. Zajímavé přitom je, že uprchlíci ani migranti do Česka nechtějí. V České republice totiž nežijí početné komunity z jiných zemí, takže to sem netáhne další občany.

Považuje za jednoznačně správné, že premiér Andrej Babiš odmítá do Česka přijímat migranty. Už kvůli tomu, že migranti z Ukrajiny se v naší zemi integrují mnohem lépe, než by se mohli integrovat někteří nově příchozí Syřané.

autor: mp