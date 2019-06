Urazil Zeman Ovčáčka? Silné dohry včerejších „pošukaných, nedostudovaných“ apod.

„Zeman nebude jednat se zběhlým studentem, který by si měl prý najít zaměstnání, neb organizace protivládních demonstrací není perspektivní profese. Jen pro připomínku: Hnutí Solidarita odstartoval nezaměstnaný L. Walesa, pád komunismu u nás nedostudovaný ‚ztroskotanec‘ Havel,“ poznamenal Pehe.

„Zeman: Demonstrace nemají smysl. Babiš: Na základě demonstrací se vláda měnit nebude. Miroslav Štěpán v listopadu 1989: V žádné zemi neexistuje to, aby patnáctiletý děti určovaly, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jím má být,“ dodal Pehe.

„Miloš Zeman tvrdě zaútočil na nedostudovaného Jiřího Ovčáčka. Nechá si to líbit?“ zeptal se ironicky Vláďa Foltán na svém twitterovém účtu.

Zeman včera ve vysílání Frekvence 1 mimo jiné odpověděl na otázku, zda již dostal letáček zvoucí na demonstraci na Letnou, která se má uskutečnit za 14 dní. „Naštěstí ne. V roce 1989 jsem na Letné byl. A to byla demonstrace, která měla smysl. Podle mého skromného názoru dnešní demonstrace sice smysl nemají, ale když se tam někdo chce přijít vyřádit, ať to dělá,“ dodal Zeman. „Uklidňuji společnost tím, že jednám s politiky, nebudu jednat se zběhlým studentem, který by měl dokončit svá studia a na trhu práce si najít nějaké zaměstnání, protože organizace protivládních demonstrací rozhodně není perspektivní profese,“ dodal Zeman, jehož zprávy ve světě, které se demonstracím u nás věnují, neznepokojují.

„Plně respektuji právo demonstrantů se vyjádřit, ale pokud si přejí demisi premiéra, tak jim říkám, že demise je možná pouze dvěma způsoby: buď že premiér prohraje volby, nebo že Poslanecká sněmovna vysloví premiérovi nedůvěru. Doporučoval bych organizátorům těchto demonstrací, aby si pozvali ty politiky, kteří chtějí Babišovi vyslovit nedůvěru. Až dosud tam vystupovala Jitka Čvančarová, která zdvihala své svalnaté paže k nebesům, nebo zcela bezvýznamný Dolínek, kterého ostatně vypískali, proč by si nepozvali například pana Miroslava Kalouska, když TOP 09 chce hlasování o nedůvěře vládě vyvolat. Já bych ty demonstrace považoval za do jisté míry podpůrné shromáždění pro ty české politiky, kteří chtějí odvolat Andreje Babiše,“ řekl Zeman.

„Slyšel jsem několik hypotéz o zdrojích financování, ale protože jsou to jenom hypotézy, nechci se k tomu vyjadřovat,“ dodal pak k demonstracím. Každý politik si podle jeho slov musí zvyknout na štvanici. „Je dobré vědět, zda je prováděna neúspěšnými politiky, nebo sponzory neúspěšných prezidentských kandidátů, čímž nepřímo odpovídám na otázku ohledně financování demonstrací, nebo novináři, kteří sami v životě nic nedokázali. Nejlepší způsob je všechny tyto lidi ignorovat a řídit se epigramem: Nezlob se na trpaslíky, že ti okopávají kotníky, oni se výš nedostanou,“ sdělila hlava státu.

„Nemusíte souhlasit, ale mladý muž, který zanechal studia s cílem být nyní jen profi demonstrantem, nemůže být budoucností této země. Chce to zralého lídra, jenž má charisma a v životě už něco dokázal. Hledejme ho! Jen to je cesta,“ řekla již před pár dny Jana Zwyrtek Hamplová.

