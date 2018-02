Určitě je i rozdíl mezi hospodářskou tajnou službou a tím, kdo se pohyboval mezi disidenty a udával, řekl do debaty o Babišovi a StB ministr Plaga

Ministr školství v demisi za hnutí ANO Robert Plaga vyrazil na rozhovor do internetové televize DVTV. Osobně se hodlá zasazovat o další růst platů učitelů. Zmínil, kolik peněz na to bude potřebovat. Rok co rok prý bude potřebovat deset miliard korun navíc, aby byli učitelé přijatelně odměněni za to, jakou práci pro společnost odvádějí. Pár slov přidal i na adresu premiéra Andreje Babiše a jeho spolupráci s StB.

Hned na úvod prozradil, že věří v další růst platů učitelů, protože se všechny strany ve sněmovně zaklínají tím, že školství je pro ně priorita a výše platů učitelů jim leží na srdci. „Pokud se chceme dostat, bez ohledu na to, který ministr u toho bude, ale jako společnost na úroveň 130 procent průměru, každý rok musíme do toho systému dát více než deset miliard korun navíc,“ podotkl Plaga.

Peníze navíc by si podle člena vlády zasloužili také starší učitelé, kteří pomáhají těm mladším. Nebo ještě lépe řečeno, podle názoru ministra by ředitelé škol měli mít možnost přilepšit platově těm učitelům, kteří odvádějí nějakou práci navíc, třeba pomáhají mladším kolegům.

Kromě toho je třeba více zapojit učitele do diskuse, jak by se měla proměnit vzdělávací soustava, aby lépe reagovala na požadavky dneška. Taková diskuse by podle ministra neměla být toliko formální, ale skutečně celospolečenská. „Pokud nebude celospolečenská shoda na tom, jak má vypadat vzdělávací soustava, tak když tam přijde někdo jiný, přehodí kormidlo zase jinam,“ varoval šéf resortu.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani inkluze. Zrušení inkluze nepovažuje za reálné. Už proto ne, že kvůli inkluzi nezanikají speciální školy. Tato informace se občas objevuje, ale je lživá. Ministr však současně dodal, že si inkluze zaslouží revizi.

V této souvislosti se moderátor Martin Veselovský ministra zeptal, zda mu nevadí, že v týmu poradců premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) je i Michal Šmucr, jeden z tvůrců programu hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Plaga řekl, že se napřed s panem Šmucrem setká, aby si s ním promluvil, zjistil, jaké názory zastává, a teprve potom k němu zaujme nějaký postoj.

Poté prozradil, co by dál rád změnil ve školství. Trochu by provětral rámcové vzdělávací programy, protože není spokojen s tím, že výuka dějepisu na školách často končí rokem 1945 a moderními dějinami českého státu už se často nezabývá. „Správně to určitě není,“ uznal ministr.

Veselovský se člena vlády následně zeptal, zda se pro něj jako pro člena kabinetu něco mění poté, co byl premiér Babiš soudně uznán za agenta komunistické Státní bezpečnosti. „Já myslím, že nemění,“ oznámil Plaga. Připomněl, že slovenský ústavní soud řekl jen tolik, že žalovanou stranou neměl být slovenský Ústav paměti národa. Soud se tedy nevyjadřoval k věcnému obsahu, ale k procesní stránce sporu.

Host si chce počkat na to, jak rozhodne soud, až půjde o obecnou stránku sporu. Teprve toto rozhodnutí by pro něj bylo směrodatné. „Já jsem několikrát řekl, že nemám dostatek informací,“ podotkl s tím, že na základě nekompletních rozhodnutí se nelze rozhodovat. Podstatné je pro něj i to, co možný spolupracovník konkrétně dělal.

„Podle mého názoru je rozdíl mezi hospodářskou tajnou službou a někým, kdo se pohyboval mezi disidenty a udával je,“ podotkl na závěr Plaga.

