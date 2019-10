Úřednice byla vyznamenána za dlouhodobě kvalitní práci. Její šéf, Pirát, s ní naložil po svém. Už je na dlažbě

Rodiče žáků Scio školy se obávali o bezpečí svých ratolestí a rodiče z takzvaně romské školy byli znepokojeni možným narušením zaběhlého fungování, které vychází vstříc romským žákům.

Plánem radnice, který vzešel z pera osmadvacetiletého pirátského místostarosty Štěpána Štrébla, však bylo okamžité spojení obou škol místo postupného a spíše pomalého slučování. Jak se trefně vyjádřil jeden z rodičů: „Takhle vznikají občanské války, denně mi bude chodit domu zbitá dcera.“

Na nátlak rodičů a občanů Prahy 3 místostarosta Štrébl od plánu upustil. Tento Pirát se však krátce poté začal věnovat jiným podobně inovativním projektům, které z něj mezi řediteli škol vytvořily legendární postavu.

Proslulý je jeho projekt partnerství s nadací vévody z Edinburghu, který měl zajišťovat výměnné pobyty ve Velké Británii pro žáky devátého ročníku základních škol. Jak nám řekl jeden z ředitelů: „Místostarosta Štrébl zřejmě zapomněl, že v deváté třídě se děti připravují na maturitu a příjímací zkoušky na střední školy. To poslední, na co by měly myslet, jsou výlety do zahraničí. Štrébl si tohle vůbec neuvědomuje. On je totiž z praktického hlediska úplně mimo. Nejhorší na tom je, že on si myslí, že to, co vymýšlí, je skvělé a že to dělá dobře,“ uvedl pro naši redakci.

Rada městské části totiž odvolala dlouholetou šéfku odboru školství. Tento krok v důsledku svého provedení otřásl důvěryhodností radnice, a ještě více pošramotil reputaci jejího vedení. K odvolání vedoucí totiž došlo několik dní po zahájení školního roku, tedy v čase, kdy je nutné poskytnout školám a žákům maximální podporu, aby úspěšně zahájili nový školní rok. Ještě zajímavější je fakt, že několik měsíců před odvoláním byla tato šéfka odboru radnicí vyznamenána za dlouhodobě kvalitní práci.

Tato absurdita vyvolává celou řadu otázek stran motivů rady pro takový krok, tedy především místostarosty Štrébla jako radního pro školství. Ten byl torpédován požadavky zastupitelů na objasnění celé situace. Štrébl však „sebevědomě“ konstatoval, že nikomu nebude a nemusí objasňovat konkrétní důvody odvolání, a to nehledě na faktickou paralýzu místního školství. Jako rámcový důvod uvedl, že vedoucí byla odvolána na základě požadavku nového tajemníka úřadu, který v rámci své funkce vyhodnocuje pracovníky. Právě na základě tohoto konstatování se následně k situaci začali vyjadřovat samotní zaměstnanci úřadu, kteří jsou se situací obeznámeni. Ti potvrdili, že pravým důvodem odvolání byly dlouhodobé neshody mezi Štréblem a vedoucí odboru, která se prý snažila chránit školy před jeho nápady.

Na situaci je také pozoruhodné, že se vedoucí odboru nedostalo jakéhokoliv zastání ze strany starosty Jiřího Ptáčka za TOP 09, který ji svým rozhodnutím odměnil za kvalitní výkon úřadu. K celé situaci se vyjádřili například místní lídr ODS a bývalý starosta Alexandr Bellu a lídr místní buňky ANO a poslanec Petr Venhoda.

místostarosta městské části Praha 3 Štěpán Štrébl (foto: Piráti.cz)

„Takové chování se vymyká všem standardům. Buď jsou Pirát Štrébl a jiní členové rady přesvědčeni o své nedotknutelnosti, nebo se museli opravdu zbláznit. Každopádně jejich postupy připomínají svou hloupostí a agresí spíše totalitní režim,“ řekl Venhoda.

Tato situace je pouze jedním z přešlapů místního vedení, které je od svého nástupu do čela třetí pražské části vnímáno na místní politické scéně jako příklad neschopnosti pirátských vizionářů.

Jejich posledním počinem je například okamžité zvýšení daně z nemovitosti všem občanům městské části. Praha 3 tak jako jediná městská část adoptovala plošné zvýšení daně z nemovitosti dle nových limitů hlavního města, a to v maximální výši. V konečném důsledku to bude pro místní občany znamenat zvýšení odvodů přibližně o tisíc pět set korun ročně za každou nemovitost. V součtu se jedná přibližně o pětatřicet milionů korun ročně pro městskou část. Takto získané peníze mají být údajně investovány do revitalizace bytového fondu před privatizací.

Takový záměr vyvolává řadu pochyb a otázek, jelikož Praha 3 jako městská část, která má v kontextu hlavního města ve vlastnictví nejvíce bytů před privatizací, právě proces privatizace zastavila. Tito lidé, kterým byla privatizace opakovaně slibována, si již dávno mohli pořídit své vlastní bydlení, ale za úplně jiných cenových podmínek. U menší části nájemníků z původní skupiny se údajně s privatizací stále počítá, avšak za kupní cenu, která má být přibližně o polovinu vyšší než dříve slibovaná.

Většina úředníků má k současné radě odmítavý postoj a považuje ji za nekompetentní a jednající ve vleku destruktivních nápadů především pirátských radních, respektive sebevědomých mladíků bez zkušeností, kteří zaměňují vlastní představy s realitou.

Nejmenovaná pracovnice situaci komentovala slovy: „Svoji práci mám ráda, ale to, co se tady děje, jsem nikdy nezažila. Vládnou nám tady děti, kteří citují poučky z knih, ale fakticky nevědí, jak funguje úřad.“

Mnoho klíčových pracovníků tak uvažuje o odchodu do jiných organizací nebo úřadů. Symbolickým políčkem do tváře je pro úředníky i neustálé najímání poradců a asistentů, kteří jsou spřízněni s radními, tedy možné rozdávání prebend mezi kamarády. Tito lidé mají často vyšší platy než samotní úředníci, ale žádnou viditelnou práci nevykonávají. Při bližším prostudování se jedná o zajímavý soubor jmen, z nichž mají někteří vazby na v Praze dobře známá jména a na firmy, které městská část využívá k realizaci veřejných zakázek. S detailním rozborem této chobotnice a role jednotlivých účastníků čtenáře seznámíme v příštích dnech.

autor: Tomáš A. Nový