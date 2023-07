Úředníci v EU budou mít méně práce. Svobodní nabídli jiný pohled na unijní rozpočet

reklama

S dalším navyšování příspěvků na chod Evropské unie však rezolutně nesouhlasí Svobodní. „Státy napříč Evropou jsou zadlužené. I český rozpočet je ve velkých problémech. Potřebujeme místo dalších výdajů deficit naopak snižovat a udržet si konkurenceschopnosti. I Unie by měla jít příkladem a místo vymýšlení a snahy o realizaci dalších a dalších projektů na tyto snahy rezignovat a naordinovat redukční dietu i sama sobě,“ je přesvědčený Libor Vondráček, předseda Svobodný.

Podle jeho slov je třeba zapomenout na drahé plány obnovy za stovky miliard či další drahé celoevropské plány a projekty. A osekat by se měly i evropské dotace. „EU by měla jít členským státům příkladem a naordinovat si úspory. Zvlášť teď, když většina členských států nemá peníze nazbyt,“ dodal Vondráček a představil elegantní řešení.

„Unie nebude dělat to, co si předsevzala a bude šetřit. Členské státy ji proto nebudou muset posílat další peníze, které sami většinou nemají. A úředníci v EU budou díky tomu mít méně práce s náročnými projekty a více času na odpočinek. Když to podáme takto, tak by to snad mohlo mít šanci na úspěch, co myslíte?,“ uzavírá předseda Svobodných.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

