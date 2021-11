Úroková raketa vysvětlena. Budeme se muset uskromnit, říká přední ekonomka. Problém pro novou vládu

Levné peníze upadají do minulosti, říká hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Reaguje tak na skutečnost, že bankovní rada České národní banky skokově zvýšila základní úrokovou sazbu, a to o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Centrální bankéři navíc upozorňují, že to není konečná. „Razantně zvýšené sazby způsobí, že některé domácnosti se mohou dostat do finančních obtíží,“ dodává Horská v rozhovoru pro DVTV.

reklama

Anketa Věříte, že Fialova vláda bude dobře hájit naše národní zájmy? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14992 lidí

Pokud chce centrální banka opravdu něco ovlivnit, nediví se Horská, že trh překvapuje takovými razantními kroky. „Pouze ta překvapení, která mají schopnost překvapit, jsou ta opatření, která mají největší účinnost. ČNB vyslala jasný signál: Končí éra levných peněz. A myslím si, že to není úplně špatně,“ pokračuje ekonomka.

Původní zdroj ZDE

Česká národní banka tak vyslala jasný signál i českým domácnostem. „Je konec levných peněz a je potřeba počítat s tím, že úvěry včetně úvěrů hypotečních budou dražší. A že možná spotřeba, kterou přes úvěr často realizují, nebude úplně nejlevnější,“ doplnila.

Když se porovnáváme s Evropou či se Spoejnými státy, je podle Horské dobře, že české peníze nebudou levné, tedy s velmi nízkými úrokovými sazbami. „Protože právě nízké úrokové sazby tvoří některé neduhy v naší české ekonomice,“ podotýká.

Mezi zmíněné neduhy řadí například růst cen nemovitostí, které s nízkými úrokovými sazbami spolu s vysokou poptávkou a velmi omezenou nabídkou také souvisí. Do budoucna by zvýšení sazeb mohlo podle Horské růst cen nemovitosti alespoň zpomalit.

Psali jsme: ČNB do toho praštila. Rána ekonomice, zuří Babiš

Spolu s koncem levných peněz je prý na čase myslet na to, že se budeme muset uskromnit. „Signál k uskromnění je tu, podle mého názoru, už delší dobu. Jednak není v pořádku státní rozpočet, a že takto utrácet nemůže donekonečna. Česká národní banka dala jasný impulz, že i půjčování nebude nejlevnější,“ zopakovala.

Od základní úrokové sazby se odvíjejí samozřejmě komerční úrokové sazby, jakými se úročí hypotéky a další spotřebitelslé půjčky. Je to tedy signál pro lidi, kteří uvažovali o tom, že by si koupili na hypotéku nemovitost, že to nemají dělat?

„Nárůst úrokových sazeb, který je nyní velmi radikální, řekla bych agresivní, je léčba šokem. Způsobí, že nárůst a zvýšení úrokových sazeb o 1,25 procentního bodu je na měsíční splátce viditelné,“ uvedla s tím, že samozřejmě záleží na finanční situaci každé domácnosti.

České domácnosti se tak mohou dostat do finančních potíží. „Takže domácnosti, které plánovaly teď načerpat hypotéku, budou muset znovu zvážit, pokud nemají úrokovou sazbu fixovanou, a pokud možno fixovanou na delší dobu, než je jeden rok, zda opravdu navýšené splátky, budou splátky, které si budou moct z rozpočtu dovolit.

Psali jsme: Bankéř z ČNB poslal přes ČT vzkaz Babišovi: Tak hloupí nejsme. My se nemůžeme vymlouvat...

Zvedají se ceny výrobků, služeb, ale i energií, některým domácnostem, kterým fixace končí, můžou tyto změny způsobit problémy. Některé domácnosti se mohu dostat do finančních obtíží, neříkám ale ne do finanční tísně, která by je nutila k prodeji nemovitostí, ale k usporám ano,“ uvádí Horská.

„Myslím, že právě to je jeden z těch hlavních negativních dopadů tohoto potřebného opatření. Opravdu si myslím, že Česká republika potřebuje mít úrokové sazby minimálně na úrovni té, kde je v současnosti máme.

Další zasedání Rady ČNB podle ní přinese další zvyšování základních úrokových sazeb. „Vzhledem k situaci nevylučuji, že ty úrokvé sazby, jak i naznačuje prognóza České národní banky, půjdou ještě ve velmi dohledné době opět nahoru,“ očekává Horská.

Někteří ekonomové varují, že běžné sazby budou u hypoték začínat čtyřkou, s čímž Horská souhlasí. „S tím musím souhlasit, ale také zároveň připomenout historii. Často zapomínáme na to, že úrokové sazby na úrovni více než dvě procenta byly před covidem šokem, ale byly tu i vyšší úrokové sazby v naší historii. Takže není to žádná katastrofa. Vracíme se vlastně, dovolím si říct, k nějakému normálu,“ zdůraznila.

„To, co nyní udělala Česká národní banka, znamená, že trochu víc přitahuje kohouty, než by odpovídalo normálu. Je to reakce na to, že tu inflaci a inflační očekávání opravdu máme. Není to jen dovezený fenomén, jak bylo často slyšet v médiích, a to především před volbami, ale že máme doma upečenou inflaci, proti které je třeba bojovat. A čím? Úrokovými sazbami,“ poznamenala Horská.

Má navíc obavu, že současný vývoj bude velmi komplikovat nastupující vládě ozdravování veřejných financí. „Ono totiž nejde jenom o ty úroky. Ale musíme se podívat na zveřejněnou prognózu ČNB týkající se růstu ekonomiky. Podle mého názoru očekávaný růst české ekonomiky podle prognózy je až moc pesimistický.

Mění se nám tedy ekonomické výhledy. Kombinace vyšších úrokových sazeb a nižšího ekonomického růstu bude znamenat, že zdroje pro státní rozpočet nebudou růst tak rychle, jak nastupující vláda počítala, a bude muset dělat razantnější opatření na straně výdajů,“ očekává ekonomka.

Psali jsme: Štěpán Křeček: ČNB šokovala extrémním růstem úrokových sazeb Nečekané. Cenzura i v Green Dealu. Co vás čeká a nemine Vláda dostane silného soupeře. Odborář Středula je na pozoru Jiří Paroubek: Blíží se Fialova drahota



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.