Ursula: To musí fungovat! Šéfka komise má strach o společný trh. Toto řekla

„Pandemie koronaviru nás zkouší všechny. Instituce, vlády, zdravotnické systémy, ekonomiky. Ale koronavirus a pandemie s ním spojená zejména zkouší lidi. Jedná se o bezprecedentní výzvu pro naše zdravotnické systémy a o zásadní krok, nebo zásadní šok pro naše ekonomiky. Nicméně jsem si jistá, že Evropská unie tento šok dokáže zvládnout. Každý členský stát nicméně musí se ujmout své vlastní zodpovědnosti a Evropská unie jako taková musí být koordinovaná, spojená a odhodlaná. V případě pandemie je nezbytné, abychom vycházeli z vědeckých poznatků ve svých aktivitách,“ uvedla Leyenová. Anketa Vážíte si Jana Hrušínského? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 14637 lidí

Včera podle svých slov ustavila společně s kolegyní panel, kde zasedají epidemiologové a vědci. „Snažíme se vyhodnotit situaci tak, abychom byli schopni přijít s co nejpřiměřenější akcí. Snažíme se na základě poznatků reagovat na krizi, jsme na začátku, každý členský stát, i ty členské státy, kde je poměrně nízký počet případů, musí pochopit, že nedokážeme virus a jeho šíření zastavit, ale je nutné a zásadní, abychom šíření viru zpomalili, a to je možné. Viděli jsme, že se zavírají školy, univerzity, dochází k zákazu akcí, zpomalujeme život společnosti,“ dodala.

„Naši doktoři, zdravotnický personál, lidé na jednotkách intenzivní péče, celý zdravotní systém tak bude mít více času, aby reagoval na situaci v době šíření viru. Komise rovněž přijímá veškeré kroky, abychom zajistili dodávky ochranných pomůcek po celé Evropě. Provedli jsme inventuru a budeme navyšovat kapacitu dodávek a chci říci naprosto jasně, že jednotný trh musí fungovat, není dobré, když členské státy přijímají jednostranná opatření, protože to způsobí dominový efekt a to zabrání tomu, aby urgentní pomůcky a materiál se dostaly k pacientům do nemocnic. To, že se opět zavádějí vnitřní hranice v okamžiku, kdy potřebujeme solidaritu mezi členskými státy, tak to není pozitivní. Jsem v kontaktu s Německem, s Francií, s dalšími členskými státy a s potěšením oznamuji, že jsou připraveny zaujmout takové stanovisko, jak my jsme navrhovali. Viděli jsme v několika posledních hodinách, že v různých členských státech se zavádějí omezení pohybu na hranicích nebo přes hranice,“ podotkla a vyzvala k co nejefektivnějším postojům.

Fotogalerie: - Předčasně ukončená schůze



„Určité kontroly mohou být přínosné, ale obecné zákazy přechodu hranic vedou k narušení života lidí, fungování obchodních společností přes hranice, to znamená, že každé opatření, které se přijme, musí být proporcionální. To, co bychom měli a musíme udělat, je, že zavedeme monitorování zdravotního stavu jak na vnějších, tak na vnitřních hranicích i uvnitř členských států, proto navrhujeme instrukce monitorování zdravotního stavu na hranicích, které by měly platit po celé Evropské unii tak, jak vzešlo z jednání ministrů spravedlnosti a vnitra zemí Evropské unie. Aby jakékoliv opatření mohlo být efektivní, tak musí být koordinováno na evropské úrovni,“ apelovala na spolupráci členských států.

Následně se věnovala i ekonomice. „Tento virus se dotýká i národních hospodářství. Je to velký otřes pro globální i evropskou ekonomiku. Musíme přijmout rozhodná a aktivní opatření na různých úrovních. Jedná se o dočasný vliv, ale musíme ho omezit v čase co nejvíce. Tak, aby nevzniklo dlouhodobé ohrožení našich ekonomik. Proto členské státy by měly být v pozici, kdy přijmou jakákoliv opatření, která budou nutná tak, aby podpořily dotčená odvětví jako je turistický ruch nebo maloobchod, a také by měly mít možnost přijmout jakákoliv opatření na podporu například pracovníků prostřednictvím krátkodobých pracovních poměrů a tak dále,“ dodala.

