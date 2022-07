Úspěch Fialy, europarlament podpořil jádro. A proč mluvil o Havlovi?

reklama

„Znám výsledek hlasování o taxonomii, který dopadl výborně, tak, jak jsme potřebovali. Ukazuje se, že i to, že jsem včera strávil několik hodin na jednání s některými frakcemi, přináší výsledek. A já jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout takového výsledku hlasování, který je dobrý nejenom pro Českou republiku, ale pro řadu dalších evropských zemí. Ten křehký kompromis, který byl dosažen v tom vyváženém návrhu Evropské komise, by se těžko znovu dosahoval při těch jednáních. A to, co se tady celé odehrálo, umožňuje České republice využívat jádro jako podporovaný čistý zdroj. A to má pro nás zásadní důležitost,“ zmínil před novináři Petr Fiala. Hovořil o hlasování, kdy europoslanci podpořili dočasné označení jádra a plynu za zelené investice. Námitka proti takzvané taxonomii nezískala potřebnou většinu hlasů.

„Takže se ukazuje, že ten postup, který volíme, pečlivé vysvětlování, diskuse s lidmi, kteří mají různé názory, vysvětlování, co potřebují jednotlivé země, že to je správná cesta a jsem rád, že zrovna v den, kdy tady představuji priority evropského předsednictví, jsme tady dosáhli takového výsledku,“ dodal Fiala.

První novinářský dotaz na brífinku, jejž přenášela CNN Prima News, zazněl k otázce odkazu Václava Havla, který Fiala v projevu připomněl. Novinářka se tázala, jak je možné, že tak činil muž, který je z ODS, z níž vzešel druhý český prezident Václav Klaus. Prý se jí na to ptali zahraniční kolegové.

„Myslím, že nikdo nemůžeme žít v minulosti, a kdo žije v minulosti, tak nerozumí ani přítomnosti, ani budoucnosti. I ti zahraniční kolegové, co se vás ptají, by se měli dívat na to, jak se posunula ODS, jakým výzvám čelíme, kdy já jsem se stal předsedou ODS. A já se k těmto věcem nechci vracet. Já jsem si vždy vážil osobně Václava Havla za jeho statečné postoje v době komunismu. A to, co udělal pro svobodu a demokracii ve střední Evropě a samozřejmě v Československu a v České republice. A myslím si, že to, že jsme zvolili slova Václava Havla, že se ukázalo jako naprosto správné. Protože Václav Havel je obecně, mezinárodně známá osobnost, jsou známy jeho myšlenky, a jak jsem tady viděl, a nejenom tady, ale dnes při jednání v Evropském parlamentu to bylo velmi zřejmé, spousta kolegů, poslankyň a poslanců, se sama odkazovala ke slovům Václava Havla. Bylo to pro ně naprosto srozumitelné, a možná to něco o České republice vypovídá víc, než si my sami v těch domácích debatách myslíme. Takže já jsem rád, že jsme vybrali slova Václava Havla, ukázalo se to jako správná věc, a ukázalo se, že Havlovy myšlenky mají schopnost i dnes Evropu oslovovat,“ poznamenal k této otázce Fiala.

Další otázka směřovala k ratifikaci Istanbulské úmluvy. „My jsme si vědomi toho, že ta debata vnitropolitická o Istanbulské úmluvě v České republice z různých důvodů byla velmi komplikovaná a že není ani většina, nebo nebyla donedávna většina v Poslanecké sněmovně pro to, abychom Istanbulskou úmluvu ratifikovali. My nechceme tím procesem, popřípadě nějakou složitou diskusí zatížit evropské předsednictví, proto jsme odložili to rozhodování až po předsednictví,“ zmínil Fiala.

Fiala se také vyjádřil k mimořádné schůzi, kterou si vyžádala opozice a má se týkat kauz kolem hnutí STAN. „My jsme se k té kauze, která se týká pražské komunální politiky, postavili naprosto jednoznačně, hnutí STAN udělalo všechny potřebné kroky. Šlo by v tomto smyslu příkladem některým hnutím a stranám v České republice, které se nedokážou a nikdy nedokázaly postavit čelem ke svým kauzám a třeba k tomu, že mají obžalovaného nebo obviněného předsedu. Ale hnutí STAN udělalo potřebné kroky, byla vyvozena i odpovědnost politická, došlo ke změně ministra, byť není ani vyšetřován, ani obviněn v celé té kauze, takže z mého hlediska koalice udělala vše, co bylo možné. Zbytek je samozřejmě na orgánech činných v trestním řízení. A já věřím, že ta věc bude rychle vyšetřena, viníci budou spravedlivě potrestáni. Myslím si, že teď je potřeba se věnovat věcem, které opravdu tíží občany, měla by s námi opozice spolupracovat na tom, jak si poradit s cenami energií, jak bojovat s inflací, ale to je přesně to, co opozice nedělá, protože když poslouchám některé opoziční návrhy, co by měla vláda dělat, a spočítám si to, tak bychom byli dvakrát tak zadluženi, nebo bychom měli dvakrát tak vysoký deficit a jenom bychom roztáčeli inflační spirálu,“ domnívá se Fiala.

Jak vidí Česká republika, že se podaří uskutečnit nějaké výraznější nákupy plynu a jak velkou roli to pro nás hraje? „My na tom máme určitě zájem, mimo jiné proto, že patříme, jak jsem tam odpovídal, vlastně k těm nejpostiženějším nebo nejohroženějším zemím a ty společné nákupy mají několik výhod. Za prvé Evropská unie je schopná dosáhnout nižší ceny, než jaké bychom dosahovali, kdybychom se ucházeli o plyn z alternativních zdrojů jako jednotlivé státy. A ta druhá výhoda je, že u tak velkého odběratele jako je Evropská unie, je také větší garance dlouhodobosti těch dodávek. Jak zmínila paní předsedkyně Evropské komise, některé kroky se už podařilo udělat, třeba výrazné navýšení dodávek LNG ze Spojených států, a o dalších těch krocích se jedná. Já jsem opravdu přesvědčen, jak jsem velmi opatrný k různým centralizacím a společným postupům tam, kde to není nutné, že zrovna v této krizi a při tak rychlé proměně energetického trhu v Evropské unii a toho, odkud jdou energie do Evropské unie, při tak rychlé proměně, kterou potřebujeme udělat, abychom se zbavili závislosti na Rusku, tak je společný postup a nějaká koordinace určitě namístě,“ zakončil Fiala.

