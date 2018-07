Úspěšný český mýtný systém míří k dalším rekordům

„Za prvních šest měsíců roku 2018 předepsalo české mýto kamionům 5,4 miliardy korun, což je meziročně o 4,85 % více,“ říká Jan Rýdl, vedoucí oddělení komunikace ŘSD. Pololetní výběry rostou už několik let za sebou, mezi léty 2015 a 2016 to bylo o 3,13 %, roky 2016 a 2017 pak meziročně o 3, 86 %. V červnu stát na mýtném vybral 949 milionů korun, což je letos druhý nejlepší výsledek. Oba letní měsíce však bývají pravidelně ve výběrech mýta slabší. Celkem za 138 měsíců úspěšného fungování mýta si Česká republika připsala na účty 93,4 miliardy korun.

Pokud by růst pokračoval, celoroční výběr mýta by v roce 2018 mohl atakovat jedenáctimiliardovou hranici. Za červen učinila zpoplatněná vozidla na tuzemské silniční síti 43 milionu mýtných transakcí, tedy jednotlivých pípnutí palubních jednotek pod mýtnými branami. Průměrný měsíční výběr za pololetí překonal hranici 902 milionů korun. Nejsilnějším měsícem více než jedenáctileté historie zůstává listopad 2017, kdy se vybrala bez 40 milionů rovná miliarda korun, což je ale číslo, které by letos na podzim mohlo být překonáno.

Počet aktivních palubních jednotek k mýtným účtům ke konci června vzrostl o 1 600 kusů na celkových 534 987 kusů (z toho 88 procent pro kamiony nad 12 t). V roce 2018 také neustává přesun vozidel do ekologičtější skupiny EURO VI, která platí nejnižší kilometrové tarify. Celkem se tato vozidla šetrnější k životnímu prostředí na vybraném mýtném podílejí již 58 procenty.

Mýtné se tak osvědčilo jako regulační nástroj, který motivuje dopravce i za cenu snížení mýtných příjmů modernizovat vozový park. Auditovaná účinnost výběru mýta je 99,67 procenta. Míra provozních nákladů (tedy vybrané mýto vs. náklady na provoz systému) díky silnějším výběrům klesla na 14 procent.

Vybrané mýtné v ČR Rok CZK 2007 5 565 277 630 2008 6 144 152 102 2009 5 543 272 476 2010 6 574 441 233 2011 8 126 016 899 2012 8 680 051 033 2013 8 554 998 250 2014 8 714 961 827 2015 9 732 139 723 2016 9 887 562 228 2017 10 403 664 396 2018 (červen) 5 412 519 651 Celkem za 138 měsíců 93 339 057 448

autor: pas