Ústavní soud zrušil Michálkův přílepek. Ten obratem znovu spustil o oligarchovi

Ústavní soud ve své zprávě zkonstatoval, že rozhodnutí vede k ochraně práv nejen současné, ale i budoucí opozice. „Rozhodujícím se tak stalo ústavně relevantní pochybení při procesu přijetí zákona. Nynější rozhodnutí Ústavního soudu je významné tím, že chrání nejen práva současné opozice, ale také všech případných politických menšin v budoucnu,“ napsal Ústavní soud.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pozměňovací návrh neměl úzký vztah ani k účelu, ani k obsahu původního návrhu zákona a současně v Poslanecké sněmovně nebylo dosaženo širokého konsenzu ve prospěch jeho přijetí,“ zkonstatoval Ústavní soud.

Podle vyjádření Ústavního soudu neobstojí ani to, že se přílepkem chtěl Michálek vyhnout obstrukcím opozice. „Přes obtíže, které mohou obstrukce politické menšiny vyvolávat ve fungování Poslanecké sněmovny, využití přílepků není odpovídajícím nástrojem, jak se s nimi vypořádat. Sněmovní většina má jiné prostředky, jak ústavně konformně zajistit, že činnost Poslanecké sněmovny nebude blokována,“ zdůraznili soudci.

To se nelíbilo Jakubu Michálkovi. Ten napsal, že rozhodnutím soudu je ohrožena sama demokracie České republiky. „Ústavní soud dnes opět umožnil Babišovi a podobným oligarchům v politice vlastnit média. NENÍ to dobrá zpráva pro českou demokracii. Vyhrály obstrukce nad vůlí většiny. Většina Čechů souhlasí, že politici nemají vlastnit média a brát miliardy dotací do svých firem. Nechci, abychom dopadli jako v Maďarsku,“ odsoudil rozhodnutí soudu Michálek.

A slíbil, že se pokusí přílepek prosadit jako novelu zákona znovu, a to za podmínek, které si klade Ústavní soud. „Proto budu navrhovat, aby změnu zákona o střetu zájmů schválil Parlament znovu a respektoval přitom podmínky kladené ÚS,“ napsal na síti X pirátský poslanec Jakub Michálek.

Ústavní soud dnes opět umožnil Babišovi a podobným oligarchům v politice vlastnit média. NENÍ to dobrá zpráva pro českou demokracii. Vyhrály obstrukce nad vůlí většiny. Většina Čechů souhlasí, že politici nemají vlastnit média a brát miliardy dotací do svých firem. Nechci… — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) December 10, 2024

A hned dostal jednu výchovnou od první místopředsedkyně hnutí ANO Aleny Schillerové. Ta Michálka vyzvala k veřejné omluvě. „Od poslance a zákonodárce, který prosazuje zákony v rozporu s ústavou, bych čekala více pokory, pane Michálku. Břídilství a neprofesionalita Piratské strany jak v exekutivní, tak legislativní oblasti stojí Českou republiku obrovské škody. Čekala bych, že jako předseda poslaneckého klubu dnes spíše vyvodíte osobní důsledky a minimálně se veřejně omluvíte,“ vyzvala Michálka Schillerová.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Mám velkou radost, že v důsledku tohoto rozhodnutí se nám podařilo úspěšně obhájit i princip, že nikdo nesmí být vytlačován z veřejného života jen proto, že v životě něco dokázal, vlastní majetek nebo je úspěšný, což byl hlavní cíl soudem zrušeného zákona,“ dodala Schillerová na Facebooku.

K věci se vyjádřil i místopředseda poslaneckého klubu ANO a předseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Ten poznamenal, že Piráti postrádají jakoukoliv reflexi. „Že je pozměňovací návrh pirátského poslance Michálka přílepek za hranou transparentního legislativního procesu, to tušil snad každý. On byl ale špatný i svým obsahem, a tady to zatím Ústavní soud vymlčel. Sebereflexe Pirátů je ovšem dosud 0 nebo spíše –1. Už vyhrožují, že návrh zákona předloží znovu úplně stejně. Politika bez obsahu prosazovaná na sílu nevede nikdy k ničemu dobrému,“ varoval Vondráček.

Podle ministra dopravy Martina Kupky by Ústavní soud měl reflektovat oddělení politické a mediální moci. „Soud se tolik nezabýval samotným obsahem legislativy. V historii se již ukázalo, co spojení vrcholného politika a vlastnictví klíčových médií mělo za efekt, přičemž ani mediálnímu světu to neprospívalo. Otázkou je, jak to udělat, aby to mířilo na podobné případy a mohlo obstát v testu Ústavního soudu,“ řekl novinářům v Senátu.

Mgr. Martin Kupka ODS



ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bývalý Trumpův úředník promluvil: Ovládnutí Ukrajiny, cenzura internetu. Klam století Petr Brandtner: Další podpásovka v „kauze Ševčík“ Rudej bolševickej nok, „shodila rukavice“ Nerudová. Ale něco jí připomněli Našli údajného vraha šéfa pojišťovny. Za poněkud podivných okolností