Ústecká ODS chce odebrat licence svým největším sdružením

Jedničkou ODS pro volby v Ústí nad Labem je podnikatel Jiří Drbal. Rozhodlo o tom více než sto volitelů sněmu. Drbala mají následovat jedničky městských obvodů. Zastupitelé Miroslava Lazarová, Jan Tvrdík a předseda Turek neuspěli. Drbal považuje podobu kandidátky za důkaz sjednocení dlouhodobě rozhádané ústecké ODS. „Moje krédo bylo, aby byla na kandidátce zastoupena všechna čtyři velká sdružení. Aby to nebylo jako v minulosti. Bývalo to tak, že kandidátka byla složená třeba z jednoho velkého sdružení plus někoho. Teď se jasně ukázalo, že všechna sdružení mají v té první volitelné čtyřce svého kandidáta. Beru to jako největší úspěch,“ řekl ČTK Drbal.