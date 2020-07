Ustřelí vám hubu? Braňte se, dovolila Babišova vláda. Toto prý bude následovat

Vláda, ač se to neočekávalo, podpořila senátní návrh, aby právo bránit svůj a další lidské životy bylo zakotveno v Ústavě, potažmo v Listině základních práv a svobod. Už se sbíhá kritika. "Ústavní zákon o právu bránit se střelnou zbraní povede akorát k tomu, že situace, která dosud byla řešena obligátním 'drž hubu debile', bude napříště řešena ustřelením huby dotyčnému," tvrdil komentátor HN Honzejk. Petr Bittner z Deníku Referendum opět deklaroval, že pistole jsou primitivní, stejně jako automobily. Ale podle jednoho novináře by více zbraní mohlo vést k tomu, že lidé budou vážit svá slova.

Vláda včera podpořila návrh ústavního zákona, který vzešel ze Senátu a týká se zbraní, resp. práva bránit s nimi život svůj nebo i ostatních. Dle Lidových novin bylo schválení neočekávané. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová uvedla, že souhlasné stanovisko bylo dáno po "bouřlivé diskuzi".

"Celá řada rezortů změnila svůj názor k jednotlivým stanoviskům, a to včetně mě, z neutrálního stanoviska jsem přešel k souhlasnému stanovisku a to i s ohledem na vývoj bezpečnostní situace a povýšení práva nošení zbraně a použití zbraně na svoji obranu, aby se to dostalo do základní listiny práv a svobod, na tu ústavní pozici," uvedl kupříkladu ministr obrany Metnar za ANO.

Norma má podle tvůrců v čele s předsedou senátorů ODS Martinem Červíčkem pomoci čelit odzbrojovacím tendencím v Evropské unii a zabránit tomu, aby mohlo být toto právo omezeno běžným zákonem.

Nicméně, podle některých komentátorů tato Parlamentem ještě neschválená norma nepřinese nic dobrého. "Jo, ústavní zákon o držení zbraně je přesně to, co tahle země nutně potřebuje," prohlásil ironicky hlavní účinkující Šťastného pondělí na SeznamZprávách, Jindřich Šídlo.

"Nejsem teda žádnej pacifista, střílím špatně a rád," uvedl komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Ale dodal: "Ovšem domnívám se, že ústavní zákon o právu bránit se střelnou zbraní povede akorát k tomu, že situace, která dosud byla řešena obligátním 'drž hubu debile', bude napříště řešena ustřelením huby dotyčnému, v domnění, že na to střelec má ústavní právo." Doplňme, že na způsobu získání zbraně návrh Senátu nic nemění.

Trochu jiný pohled nabídl pod Honzejkovým komentářem novinář Miloš Čermák. Který naopak jako pacifista návrh hájit nechtěl, nicméně měl jeden postřeh. "Ale ono to povede také k tomu, že spousta debilů bude příště preventivně držet hubu. Nijak to nehodnotím, je to jen postřeh z toho, jak se například jezdí na silnicích ve státě New York (všichni na všechny troubí a křičí) a jak někde na jihu v Trumplandu. Tam si každej rozmyslí troubit, protože nikdy neví, jestli ten druhej nezastaví a nevyndá ze zadního kufru pušku.

Jak říkám, nijak to nehodnotím, jsem proti zbraním. A uznávám, že je v jižanskejch státech hodně lidí, který zabije střelná zbraň. Na druhou stranu je pravda i to, že většina z nich se zastřelí sama nešťastnou náhodou, takže to darwinisticky situaci zase trochu zlepšuje. Svět je složitej."

"Jasně, že je to přitažený za vlasy. Ale jako metafora to funguje. Nejen naše generace si zvykla, že slova nemají žádnou váhu. Že nevedou k žádným konsekvencím. A tak vzduchem lítají urážky, lži a nesmysly, protože ... proč ne," stýskal si Čermák.

A na závěr doplnil: "Jak říkám, já zbraně rád nemám, ale ono by pomohlo i to, kdyby občas někdo dostal tak nějak obyčejně, středoevropsky, pěstí do nosu. Jenže to by zas byl křik o svobodě slova a fyzickém napadení, které přece do slušné společnosti nepatří. Takže končím stejně jako ty, fakt nevím." Doplnil, že píše s určitou nadsázkou.

Honzejk, už bez nadsázky mínil, že bude radši, pokud slova váhu mít nebudou, než aby měla váhu olova.

A do třetice se proti zbraním vyslovil komentátor Deníku Referendum, Petr Bittner, který opět vytáhl svůj text z roku 2016. V něm tvrdí například: "Obhájci neomezeného držení zbraní si intuitivně věří, že až nastane přestřelka všech proti všem (která nastane nutně), tak se prostě nějak prostřílejí do bezpečí. Jsou to lidé, kteří jsou v chvatové pohotovosti i při zdobení stromečku." Sám má prý ze zbraní hrůzu. "Nedovedu si představit, že bych držel v ruce pistoli. A ještě šílenější je pro mě představa, že bych ji na někoho namířil," míní.

"Pistole vnímám podobně jako automobily. Jsou to těžkopádné stroje, jejichž funkční rádius se od jejich vynálezu vůbec nezměnil. Auto je primitivní plechová schránka se sedícím člověkem, který drží v ruce volant a z nějakého transcendentního důvodu nadává na ostatní, kteří dělají totéž. Pistole je ještě primitivnější ocelový mechanismus, který odděluje drobný cuk ukazováčku kdejakého magora od rozprsknutí lidské hlavy," srovnává autor.

Dle Bittnera s větším počtem zbraní (navrhovaný zákon toto však nijak neupravuje) roste i počet zastřelených a brojí i proti "militantnímu libertarianismu" a dodává, že střelné zbraně s sebou navíc nesou statisticky vydatné riziko nechtěného použití. "Pokud deregulujeme zbraně, neprostřílíme se k bezpečí. Zato se můžeme jednoho rána probudit do světa, ve kterém máme obávanou no-go zónu přímo na zahradě," tvrdí Petr Bittner.

