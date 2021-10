Utečte, dokud to jde. Měsíční záloha 21 tisíc. Mnoho Čechů zažije šok. Padlo u Moravce

reklama

Niedermayer hned v úvodu prohlásil, že ceny energií rostou na celém světě, ale v Česku to podle něj bude ještě o něco horší kvůli vládě Andreje Babiše (ANO).

„U nás tu situaci ještě zhorší to, že stát selhal, protože někteří obchodníci s energiemi ruší své kontrakty se zákazníky, což povede k tomu, že ti noví poskytovatelé budou poskytovat ty nové kontrakty za vysoké ceny,“ upozornil Niedermayer.

Na straně druhé se Niedermayer zastal evropského Green Dealu a míní, že elektřina z obnovitelných zdrojů a ze solárních panelů je dnes levnější. „Kdybychom energie z obnovitelných zdrojů získávali více, tak ten problém bude menší. A za druhé, u Green Dealu jde o budoucí politický závazek, který se zatím nijak nepromítl do legislativy,“ zaznělo od Niedermayera s tím, že spojovat Green Deal s dnešním růstem cen je velmi pochybné.

Sedlák však občanům, kterých se to týká, doporučuje, aby co nejrychleji odešli od tzv. dodavatelů poslední instance, kteří ty vysoké ceny naúčtují. „Tam se právě může stát, že ta záloha bude těch 21 tisíc, u elektřiny je to o něco méně,“ zaznělo od Sedláka

Poté volal po tom, aby budoucí vláda přistoupila k energetické transformaci země, protože už teď je jasné, že fosilní paliva jsou drahá a budou ještě dražší. Toto je podle něj naprosto zásadní věc, kterou by se měla pravděpodobná příští vláda Petra Fialy zabývat.

Podle Niedermayera musí Evropa dělat co nejvíc pro to, aby se nedala Ruskem vydírat skrze transfery plynu. Pokud by bylo na něm, vůbec by se nepouštěl do stavby plynovodu Nord Strem 2, protože stávající kapacity považuje za dostatečné, ale pokud už byl dostavěn, pak by měl být spuštěn jen za podmínek, které si klade EU. Rusko by podle Niedermayera nemělo tyto podmínky přehlížet.

Sedlák upozornil, že vláda by měla poskytovat adresnou pomoc lidem, na které dopadne zdražení energií nejvíc. „Vláda měla vytvořit meziresortní skupinu, která by dokázala namodelovat cesty, kterými jít,“ řekl Sedlák. Jenže místo této adresné pomoci vláda předvedla kobercový nálet v podobě snížení DPH, které pomůže i těm, kteří mají ceny zafixované na nižší úrovni.

Niedermayer se v tomto se Sedlákem shodl. Vláda by měla uložit nějaké skupině nebo přímo sobě, aby se vyjednávalo s obchodníky o tom, že se pomůže těm, kteří to opravdu potřebují. „Když si vezmu případ Bohemia Energy, tak to je podle mě selháním státu,“ vrátil se k myšlence z úvodu Niedermayer s tím, že nelze tolerovat praktiky firmy, která bohatla na určitém obchodním modelu, ale v okamžiku krize si podrží zisky a stáhne se z trhu – a řešení této krize nechá na jiných.

Podle Sedláka udělala vláda další chybu, a to v tom, že nečerpala evropské peníze na snižování energetické náročnosti. „Stát neumí s těmi prostředky pracovat a oslovit skupiny, do kterých by ty peníze mohly jít, neuměl zjednodušit tu administraci. V USA pomáhala s řešením žádostí na fotovoltaiku umístěnou na střechy umělá inteligence. I to pomáhá v USA řešit jejich klimatické závazky. To je v českém prostředí sci-fi, ale nemělo by být,“ zlobil se Sedlák.

Europoslanec Niedermayer zašel v kritice vlády ještě dál. „My žijeme v tom, že naše energetická budoucnost je na 10 až 15 let v uhlí a pak v jádru, ale ten svět už je úplně jinde,“ vypálil. Dle něj i v Česku existují studie na to, jak snížit energetickou náročnost ekonomiky a jak zlevnit energii pro české domácnosti, ale stávající vláda Andreje Babiše tyto studie ignorovala. Ignorovala to, že by se daly postavit větrné turbíny tam, kde by to dávalo smysl, postavit solární panely na brownfieldy nebo k dolům, ale toto se neděje.

Sedlák v závěru vyjádřil naději, že budoucí vláda Petra Fialy (ODS) si bude počínat jinak než odcházející vláda Andreje Babiše (ANO).

