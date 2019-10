Útok Turecka? Erdogan hrozil dlouho. Je vůdce. Zradil Trump? Počkejte. A věc s uprchlíky

„V prvé řadě je potřeba říct, že rozhodně ten turecký vpád, nebo jak říkáte operace Pramen svobody, je zásadní narušení mezinárodního práva. Je to proniknutí vojáků jednoho státu na území jiného státu, což je podle mezinárodního práva nezákonné. Na druhou stranu, je fakt, že všichni s tím tak nějak počítali. Ta operace byla avizovaná dopředu, byly tam neoficiální tajné dohody a zatím to vypadá, že se drží toho plánu, který byl předem dohodnut,“ začala Engelová o současné situaci na turecko-syrských hranicích.

„Prezident Erdogan se netajil tím, že pro něj vlastně svébytný kurdský stát, jakkoliv severní Kurdistán, Rojava byla pořád oficiálně součástí Sýrie, ale byla to autonomní oblast se svojí vlastní správou, takže je pro něj ohrožením státnosti, protože tu severní Sýrii spravuje strana, která má přímé napojení na Kurdskou stranu pracujících, a to je něco, co prostě Turecko nemohlo tolerovat. Erdogan na to dlouhodobě upozorňoval a nyní nastala situace, kdy měl pocit, že se to musí hodit vnitropoliticky, tak měl pocit, že má dobře nastavené karty i mezi zahraničními partnery – měl sympatie Donalda Trumpa, naklonil si Rusko nákupem obranného systému. A evropské státy nevědí, jak se k celé situaci postavit,“ dodala Engelová.

Turci podle jejích slov hodně stojí za Erdoganem. „Mezi svými příznivci jednoznačně ukazuje, že je vůdce,“ uvedla Engelová, že současná ofenziva je vrcholem dlouhodobých problémů. „Pro Erdogana to skutečně znamená ohrožení,“ dodala s upřímností Engelová.

S tím, že by došlo ke zradě Kurdů, jak oni prezentují, tak s tímto tvrzením souhlasí i nesouhlasí. „Ano, je hrozné, co se děje Kurdům. Měli nějakou víru, že je ochrání Američané před Tureckem,“ poznamenala Engelová, že se dalo očekávat, že USA nepůjdou proti zájmům svého partnera v NATO. Nedomnívá se však, že by USA nyní definitivně hodily Kurdy přes palubu.

Evropa by podle jejích slov měla Turecku více pomoct s uprchlíky, což byl další argument pro ofenzivu. „Evropa by se měla snažit něco udělat s uprchlíky, kteří jsou u jejích hranic, na řeckých ostrovech,“ dodala Engelová a poukázala na špatné podmínky migrantů.

