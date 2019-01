Útok cizinců na pražského číšníka byl pokusem vraždy. Pachatelům hrozí až 18 let

22. 1. 2019 18:47

Pamatujete si ještě na video, které vloni v dubnu prolétlo českým internetem jako kulový blesk, ve kterém dva nizozemští turisté kopali do českého číšníka? Případ se posunul do další fáze. Nizozemcům hrozí až 18 let vězení, napsala ČTK.