Útok na Ovčáčka: Šmudlo, Jiříčku, vem si tužtičku, prdel, estébáček Andrej. A víte, kdo zatleskal?

Rychlý svůj dopis nazval mimo jiné také jako vysvětlení výsledků voleb i pro úplné kretény. „Milý Jiříčku, včerejší výsledky voleb jsi označil jako porážku opozice proti Babišovi. Ty šmudlo, co jsi měl z matiky? Pojď, trošku si procvičíme počty. Vezmi si tu tvou prima růžovou tužtičku, jak se s ní tak rád fotíš, a dva papírky. Na jeden napiš ‚vládní koalice‘. Dej tam ANO pomlčka 6 mandátů. A ČSSD pomlčka nula. Oni se totiž přisluhovači tvého oblíbeného estebáčka Andrejka vůbec nedostali do Evropského parlamentu, prdel co? Takže součet tohoto papírku je 6,“ sdělil Rychlý s tím, že druhý papírek má Ovčáček nazvat Opozice a sečíst hlasy ODS, Pirátů, STAN+TOP 09 a KDU–ČSL.

„Promiň, že ignoruju kámoše Pitomia a tvou líheň, komunisty, ale ty si napiš klidně na třetí papírek, a dej tam nápis ‚Kreténi‘. Teď si ta čísílka sečti, tzn. 4+3+3+2. Nejde to? Jdi za Mynářem nebo Nejedlým, oni umí fakt dost dobře počítat, to se projevuje hlavně u nákupů vil za dumpingové ceny. Kolik ti to vyšlo? Mně 12,“ sdělil Rychlý.

„Opozice má dvakrát lepší volební výsledek než vládní koalice, chápeš? Ne? Tak to si vezmi týden volna a zkus to zas a znova, možná ti to docvakne. Neboj, o starého se postará na chvíli Mynář s Nejedlým a ani my nebudeme vyloženě trpět, pokud týden neuvidíme další píčoviny, které věšíš na sociální sítě, to mi věř. Tak se měj hezky, Jiříčku, krásně jsme si spolu dneska započítali, viď?“ uzavřel.