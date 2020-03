Útok na Zahradila: Kolik dostanete od vietnamskejch komunistů? Nejspíš koordinovaná akce z Prahy, zapojen Člověk v tísni a slečna „Zdíša“, proslavená Xaverem

Mezi Evropskou unií a Vietnamem bude platit nová dohoda o volném obchodu. Snažili se ji ale zarazit evropští Zelení a Piráti, a to prostřednictvím českého europoslance za ODS Jana Zahradila. Byl označován jako agent vietnamských komunistů a reportérka Seznamu ho dokonce nařkla z korupce. Poté však trpce litovala. Zahradil pro ParlamentníListy.cz popisuje, jak to celé bylo i jak chtěl rozhodování Evropského parlamentu ovlivňovat Člověk v tísni.

reklama

Evropský parlament posvětil obchodní dohodu EU s Vietnamem, která odstraní prakticky veškerá cla. Dokument se připravoval zhruba osm let. Stejně tak evropští poslanci schválili dohodu o ochraně investic mezi oběma celky.

Na pozadí finálního schvalování obchodní dohody se odehrálo i něco zajímavého, zejména pro české publikum. Europoslanec za ODS Jan Zahradil se stal terčem útoku od zelených a pirátských politiků, kteří ho obvinili, že je ve vztahu k Vietnamu ve střetu zájmů, a nepřímo byl i označován za „vietnamského agenta“ na půdě EU.

Do celé epizody zasáhla i novinářka portálu Seznam Zprávy Zdislava Pokorná, „Zdíša“, kterou v jednom ze svých živých streamů na YouTube „proslavil“ moderátor Luboš Xaver Veselý.

Anketa Bojíte se koronaviru? Ano 38% Ne 62% hlasovalo: 7646 lidí

ParlamentníListy.cz europoslance Jana Zahradila oslovily, aby anabázi celého případu popsal. „Během vyjednávání obchodní smlouvy i investiční dohody EU s Vietnamem jsem od počátku, od roku 2012, dělal parlamentního zpravodaje. Ten sám o sobě nic nedojednává, protože za Evropskou unii vyjednává Komise. Pouze hlídá a monitoruje průběh jednání, nechává se briefovat atd. Parlamentního zpravodaje k těmto bodům jsem dělal přes tři volební období, každým znovuzvolením mi ta pozice zůstala.

„Smlouvy se konečně podepsaly loni v červnu, a pak přišly do parlamentu a k nám do výboru pro mezinárodní obchod, kde se to projednalo. V lednu se o smlouvách mělo hlasovat na výboru a v únoru na plénu. Najednou před Vánoci přišel unijní server EUobserver s článkem, že Zahradil je jako zpravodaj ve střetu zájmů, protože zatajil, že je předsedou sboru poradců Konfederace vietnamských svazů v Evropě. Ten samý den frakce Zelených v europarlamentu, jejímiž členy jsou i čeští Piráti, poslala dopis předsedovi Evropského parlamentu, ve kterém mě udali. Napsali, že tady je článek, podle něhož je Zahradil ve střetu zájmů, a my žádáme, aby do vyjasnění celé věci bylo projednávání smlouvy zastaveno. Po poradě jsem hned druhý den na funkci zpravodaje rezignoval, protože přesně na tom chtěli celou smlouvu sestřelit. Tím přišli o hlavní zbraň,“ uvádí Zahradil.

Všechno nakonec proběhlo podle plánu. Dohody v lednu úspěšně prošly výborem a následně plénem Evropského parlamentu. Zajímavé ovšem je pozastavit se nad možnými důvody, proč se Zahradil stal terčem frakce Zelených.

„Můj dojem, ačkoli to nemohu dokázat, že všechno to šlo z České republiky a mělo to koordinovaný průběh. Z českých médií se tomu věnoval Deník Referendum, A2larm a další krajně levicové plátky, do kterých píší Piráti a Zelení. Kupodivu z větších serverů se zapojil portál Seznam a ‚slečna Zdíša‘, o které jsem se potom dozvěděl, že vyšla z Člověka v tísni. V souvislosti s tím, asi čtyři dny poté, co ta tzv. aféra vybublala, přišel otevřený dopis od Člověka v tísni, který psal, že žádá evropské poslance, aby projednávání smlouvy odložili, protože Zahradil je prý ve střetu zájmů. Byl to velmi soustředěný tlak, který jim ale nevyšel. Zkusili to,“ popisuje.

Ještě nikdy jsem na nikoho za nic nehnal právníka, ani tím nehrozil. Ale teď si to poprvé v životě vyzkouším. To, že je někdo novinář, neznamená, že kolem sebe může házet lživými obviněními z korupce. Snad to v @SeznamZpravy slečně “Zdíše” také vysvětlí. pic.twitter.com/AHJRRqC8hZ — Jan Zahradil (@ZahradilJan) February 12, 2020

Paradoxní je, že údajný střet zájmů Jana Zahradila byl podle jeho vlastních slov nesmyslný. „Jako u nás je Svaz Vietnamců, tak i v dalších zemích existují podobné svazy. Proto je časem napadlo, že vytvoří střechovou organizaci všech národních svazů. Nazvali to Konference vietnamských svazů v Evropě, a protože věcem kolem Vietnamu se dlouhodobě věnuji, nabídli mi čestnou funkci předsedy poradního sboru. To je pouhá honorární funkce, žádný poradní sbor se neschází, a dokonce nemá ani právní subjektivitu, žádné finance ani stanovy. Takže ani z hlediska pravidel v Evropském parlamentu to neodpovídá. Přesto na tom vyrobili aféru. Dokazuje to propojenost mezi Zelenými, Piráti, některými neziskovkami a některými novináři. V tomto konkrétním případě roli tykadla sehrála ta slečna, co se už proslavila tím, co předváděla Xaverovi, když se jeho hostů ptala, zda je pravda, že za přítomnost v jeho pořadech musí platit 15 tisíc korun. Bylo to legrační,“ sděluje PL Jan Zahradil.

Fotogalerie: - Oběd v Lánech

„Poté, co Evropský parlament přes všechny námitky Zelených a dalších tu smlouvu schválil, tak slečna Zdíša se neudržela, ruply jí nervy, a toto napsali na Twitter: ‚Tak kolik dostanete za vaše služby pro vietnamské komunisty? Přece jenom to s nimi táhnete min. pět let. Máte opravdu co slavit.‘ Následně si to smazala, omluvila se mi a zrušila si twitterový účet, což bylo výsledkem toho, že ji strašně zdusali v Seznamu, jak jsem se poté dozvěděl. Logicky si nepřejí žádné právní spory. Udělal jsem si hned na začátku screen a napsal, že končí sranda a dám to právníkům. Když mě někdo označí za nácka nebo xenofoba, je to nálepka, ale z korupce mě obviňovat nikdo nebude! Poté mi ještě Seznam dal prostor, abych to celé popsal,“ prozrazuje evropský poslanec za ODS.

Proč celá kauza vznikla, byla podle něho kombinace dvou věcí. „Snaha hodit vidle do obchodní dohody i možnost se do mě pustit. Jednak samozřejmě na ideologické bázi střet o to, jak má vypadat obchodní politika EU. Pro Piráty, Zelený, neziskovky a další aktivisty není obchodní politika o obchodu, ale chtěli by pomocí toho svět vyučovat evropským sociálním, lidskoprávním a environmentálním standardům, a o obchod jim jde až v poslední řadě. Lidé jako já říkají, že obchod je obchod a jde v něm o cla, tarify a množstevní kvóty. Bavme se klidně o lidských právech, ale na to jsou jiné platformy. V rámci europarlamentu je také výbor pro lidská práva. Ať to řeší v rámci toho výboru a netahají to do obchodu. Toto jsou dva fundamentálně odlišné pohledy, které se střetávají. Tato dohoda byla vůbec první v novém volebním období a bylo by pro ně obrovským vítězstvím, kdyby se jim to podařilo sestřelit. Šlo by o signál do světa,“ má jasno.

„Druhý vnitropolitický bonus měl být, že nenáviděná osoba, ten Zahradil, tak teď ho konečně dostaneme a pořádně ho ogrilujeme! To se jim také úplně nepovedlo,“ dodává Zahradil.

Nicméně první tuto kartu vytáhlo sdružení Sinopsis, které často vystupuje hlavně proti české pročínské politice. „Sinopsis napsal vůbec první, že jsem ve spojení s Vietnamci. Ti neustále vytváří různé konspirační teorie a konstrukty, že jsou všude špioni. Napsali, že Konfederace vietnamských svazů je prodlouženou pákou Komunistické strany Vietnamu a já že tomu dělám užitečného idiota. To napsali už loni v květnu. Skutečnost, že o tom napsal EUobserver až na podzim mi implikuje, že někdo z Česka to vzal, poslal to evropským Zeleným, kteří se domluvili s novinářem z EUobserveru a vzápětí na tom sami vystavěli kauzu. Tak to podle mě bylo. Původ celé aféry je stejný, v České republice,“ má jasno europoslanec ODS.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle něho lze říci, že v naší zemi obecně panuje atmosféra, kdy je možné pomocí souvislého tlaku neziskovek, části politiků a médií útočit na lidi nebo ničit jejich kariéry. „Jde o novodobou aktivistickou ideologii. Nejlepším ztělesněním toho jsou Piráti se svým požadavkem na zveřejňování úplně všeho, což samo o sobě je kontraproduktivní z hlediska fungování politiky. Jak by se řešilo třeba povolební jednání o koalicích? Podle Pirátů asi záznamy ze všech těch jednání okamžitě on-line publikovat, tak to by se nic nedohodlo. Nebo konkrétně domlouvání té obchodní smlouvy s Vietnamem. Nelze všechno vytroubit do médií, oba týmy by prozradily svou vyjednávací taktiku. To vidím jako jeden důvod,“ je přesvědčen Zahradil.

„Další hledisko je, že od roku 2013 v České republice zuří něco, co lze nazvat jako studená občanská válka. Zejména z té části společnosti, která se nikdy nesmířila s tím, že Miloš Zeman vyhrál prezidentské volby, a to dokonce dvakrát za sebou. V momentě, kdy někdo dostane na čelo nálepku zemanovec, jako třeba Stanislav Křeček, anebo klausovec, jako třeba Hana Lipovská, rozjede se na daného člověka hon a už to jede. Do tohoto balíčku se samozřejmě vejdu i já,“ směje se.

Změnit to podle něho možné je. Neustupovat. „Jedinou možností, jak to neutralizovat, je nebát se a mluvit o tom. Přestože vás někdo obviní, že jste paranoidní nebo že jste vyznavač konspirativních teorií, jediný recept je neustupovat. Paradoxně takto druhé lidi obviňují ti, kteří sami konspirují, když všude vidí agenty a špiony a manipulují veřejným míněním. Nebojme se jich a otevřeně o tom mluvme,“ uzavírá Jan Zahradil pro ParlamentníListy.cz.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.