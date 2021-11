Útok na hygienu: Landa vysvětloval a pak mu bouchly saze

O velký poprask se postarala iniciativa zpěváka Daniela Landy Zlatý špendlík. Ta vyzvala své stoupence, aby krajským hygienám posílali žádosti o informace. Ale těch přišlo během několika dní tisíce. Redaktor iRozhlas.cz si tedy s umělcem na toto téma popovídal. Chtěl znát Landův názor na „šikanu“ hygienických stanic, nebo to, proč současnou společnost iniciativa nazývá totalitou či diktaturou. Pěkně to vřelo, Landa nakonec rozhovor předčasně ukončil.

Redaktor se hned v úvodu rozhovoru ptal: „Vaše iniciativa vyzvala občany, aby šikanovali hygienické stanice. Jestli to chápu správně, byl jste to přímo vy,“ uvádí redaktor a čeká na odpověď. Zpěvák se ale hájí, že to vzešlo z širšího okruhu právně erudovaných lidí, tedy nejen jeho. „Je to inspirace, jak se domoci silou toho, že začneme být skutečně informováni. Toho jejich mlžení a manipulace s fakty, naši právníci se mnohokrát dotazují a tu informaci nedostanou. Informaci, kterou má stát povinnost zodpovědět,“ vysvětlil v rozhovoru pro iRozhlas.cz dále a rozporoval, že by vyzývali fanoušky, aby šikanovali hygienické stanice. Redaktor ale připomněl název článku, který se jmenuje: „Výzva k akci: Zahlťme neprodleně hygieny aneb šikanou proti šikaně!“ „Ten článek se jenom jmenuje šikanou proti šikaně,“ oponuje Landa a dodává, že obsahem článku je, aby se lidé domáhali svých práv. Redaktor ale trvá na svém a připomíná, že název je stále stejně důležitý jako jeho obsah. Landa vysvětluje, že podstatou je, aby lidé dostávali informace.

Redaktora dále zajímalo, zda zpěvák považuje za efektivní zahltit hygienické stanice v době, kdy výrazně rostou počty nakažených. „Informujeme občany, že mají právo na informace. Točíte se na marginalitě,“ argumentuje Landa s tím, že doufá, že kompetentní orgány začnou právníkům odpovídat. „Nicméně hygienici nestíhají trasovat díky těmto 'nesmyslným‘ žádostem,“ vyzdvihuje redaktor. „Nemůžeme tušit, jak velké množství se začne skutečně dotazovat. To je ale nějaký systémový problém. Jestliže jim naruší pár e-mailů chod,“ nechápal Landa a redaktor mu hned vzápětí připomněl, že se nejedná o pár e-mailů, ale tisíce žádostí.

Landa také vysvětlil, že on sám je jen zesilovač hlasu Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků nebo lékařů Zdravého fóra, nebo právníků sdružených v organizace Pro Libertate a k jejich odborným názorům se opakovaně odkazuje. Dále prohlásil, že v tomto státě jsme svědky politické zdravotní diktatury. Podle něj skutečně žijeme v diktatuře. „Doufejme, že nová vláda a nový ministr zdravotnictví budou k občanům vstřícnější v rámci jejich svobod a práv. Tato vláda tedy rozhodně není. Já si myslím, že by ti lidi měli jít do kriminálu. Považuju je za zločince,“ nezdráhal se umělec. „Nikam nemůžu, přestože jsem naprosto zdravý člověk, protože nemám žádné potvrzení. Často u sebe nenosím mobilní telefon, takže jsem diskriminován. A to se děje v totalitě,“ pokračoval a zároveň nesouhlasil s tím, že očkování je dobrovolné.

„Není. Prosím vás, očkování rozhodně není dobrovolné, nedělejte si legraci,“ zaznělo z úst zpěváka na připomínku redaktora, že očkování není povinné. Landa vysvětlil, že v momentě, kdy herci nemůžou v divadle hrát, protože nejsou očkovaní, nebo nepouští lidi do restaurací a na akce, tak je to nátlak. „To je, jako kdybyste řekl, že za bolševika byla rudá knížka dobrovolná. To je úplně identické,“ lamentoval a nechtěl odpovědět na to, jaká by tedy podle něho byla správná cesta řešení pandemie. „Ne podle mě. Mě se zeptejte na to, jaký bych použil akord v písničce,“ řekl a odkázal k výše uvedeným sdružením, které navrhují cestu, jak to řešit. „Je od vás velmi nefér, že se mě tady snažíte… Řekl jsem vám, že jsem zesilovač, na tohle máme odborníky,“ oponoval a redaktor mu vysvětlil, že funkce zesilovače se špatně chápe. „Jste vnímaný jako tvář té iniciativy. Takže se vás na tyto věci logicky ptám,“ vysvětlil novinář. Landa mu oponoval, že už mu vše řekl.

Landa ještě závěrem vyvrátil, že by uvažoval o vstupu do politiky. „Těším se, až se vrátím k harfě a kytaře, k psaní básní. Dokud budu cítit, že se stát chová jako za bolševika, mnohdy i hůř, tak v tomto budu pokračovat. Ten hlas bude hlavně sílit,“ řekl rázně a ukončil rozhovor. Redaktor ještě chtěl znát názor na podané trestní oznámení na iniciativu ze strany Ministerstva zdravotnictví. „Ne, ne, už ne. Vypínám vás,“ a ukončil rozhovor předčasně.

Resort vedený Adamem Vojtěchem (za ANO) totiž v návaznosti na celou akci v pátek oznámil, že podává trestní oznámení pro podezření ze sabotáže.

