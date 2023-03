Útok před sobotní demonstrací proti Fialovi. Advokát Rajchl odhaluje

„Pokud se rozhodneme s tím nic nedělat, čekají nás další dva a půl roku vlády národní katastrofy,“ konstatuje známý advokát a předseda strany PRO Jindřich Rajchl k zítřejší, sobotní demonstraci na Václaváku. Svěřil se i s tím, jaké trestní oznámení ho v poslední době dobře pobavilo. „Je to takový směšný pokus, já jim říkám chvilkaři a pachatelé všeho dobra. Jsou zoufalí a už nevědí, co dělat,“ řekl.

Na advokáta a předsedu strany PRO Jindřicha Rajchla bylo podáno trestní oznámení pro podezření z trestného činu podvodu a porušení zákona o klamavé reklamě. Advokát zveřejnil trestní oznámení na sociální síti.

„Nevím, jestli ho nakonec podali, nebo nepodali. Je to takový směšný pokus, já jim říkám chvilkaři a pachatelé všeho dobra. Jsou zoufalí a už nevědí, co dělat. Dobře vědí, že se čím dál víc lidí přidává na naši stranu. Zoufale se snaží nás zastrašit a zastavit jakýmikoli pokusy. Tohle je bez jakéhokoli opodstatnění. Mě to oznámení jen dobře pobavilo,“ reagoval Rajchl.

Trestní oznámení. Facebook. Foto: Daniela Černá

Rajchl měl podle trestního oznámení úmyslně lhát, že sobotní dopravní spoje na demonstraci do Prahy jsou vyprodané a že proto prý pořadatelé vypravují vlastní autobusy do Prahy, aby zvýšil účast na jimi pořádané demonstraci. „Nejedná se o trestný čin, je to absolutní nesmysl. Ty spoje, i když byly posilované, jsou vyprodané. Je to zoufalý pokus se proti nám vrhnout. Ve skutečnosti je to jen hloupá, naivní, dětinská lež,“ usmívá se trpce advokát.

Řada autobusů vyjede i z Brna, z Karlových Varů, pět z Náchoda, z Hradce Králové, z Olomouce i z Ostravy atd. „Zcela jistě se jich vypravuje celá řada. Regiojet má vyprodané autobusy i vlaky. Přijede velká spousta lidí, kteří chtějí vyjádřit svůj nesouhlas,“ zmínil Rajchl.

„Člověk, který to psal, neviděl právo ani z rychlíku“

Jak se uvádí ve zmíněném trestním oznámení, jedná se prý o klamavou reklamu a o nekalou soutěž, protože Rajchl měl tímto způsobem přimět cestující k využití svých služeb místo služeb jiných dopravních společností. „Je to velmi vtipně zformulováno. Ten člověk, který to psal, evidentně právo neviděl ani z rychlíku. Je to obrovský právní ofsajd.“ A kdo je toho autorem? „To ani nemá cenu říkat,“ poznamenal Rachl.

Autoři toho trestního oznámení každopádně žádají o zahájení trestního řízení „Já se jim budu jenom smát. Tito lidé neumí nic jiného, než udávat. Jsou to novodobí udavači a zrádci. Nestojí mi za to jim věnovat svůj čas. To jsou lidé nešťastní ve vlastním životě. S udavači nemá cenu se jakýmkoli způsobem zabývat,“ říká advokát.

Euro? Zmiňují se jen pofiderní ekonomické výhody

Na sociální síti už advokát naznačil, o čem by se zítra mohlo na Václaváku mluvit. Podle něj žijeme ve světě lží, a první zní – že nahrazení koruny eurem je především záležitostí ekonomiky. „Zmiňují se nějaké pofiderní ekonomické výhody. Já se domnívám, že ani to není pravda. Jediná výhoda je pro společnosti, které nemusí hedgovat své kontrakty. I to je pochybné a dá se vše obejít jinými nástroji. Měna je dokladem svrchovanosti státu. Pokud nemáte vlastní měnu a vůbec kontrolu nad vydáváním a veškeré úrokové sazby atd., tak to kontroluje někdo jiný než vy, prostě nejste plně svrchovaný stát. Někdo s měnou může manipulovat, ovlivňovat, a tím ovlivňovat váš hospodářský cyklus,“ vysvětluje Rajchl.

A na sobotu má i další zásadní téma – že prý „na Ukrajině se bojuje za Českou republiku“. Tuto tezi slyšíme neustále. „Není to pravda. Vychází z předpokladu, že kdyby Rusko porazilo Ukrajinu, pokračovalo by dál na Západ. Je to smyšlená teorie, vyvolává v lidech strach. Konflikt tam kvete od roku 2014. Tvrdit, že Rusko, pokud by dobylo celou Ukrajinu, což vlastně o to dnes snad ani neusiluje, že by pokračovalo dál k nám, což je nesmysl. Celé je to proxy válka, válka přes zprostředkovatele. NATO si měří síly s Ruskem prostřednictvím Ukrajiny,“ vysvětluje Rajchl.

„Nejvíc trpí obyčejní Ukrajinci, země skončí totálním rozkladem, devastací, lidé ze země odejdou. Ve skutečnosti nikomu o Ukrajince nejde, jenom je to téma zneužíváno v rámci vnitropolitického boje, k získávání politických bodů a k ospravedlňování nějakých opatření, která nemají s válkou vůbec nic společného. Typicky zdražování energií. To nemá s ukrajinským konfliktem nic společného – a vláda nemá, jak jinak to lidem vysvětlit, tak vláda říká, že je to z důvodů ukrajinské války, ale tak to není,“ dodal Rajchl.

Aby si snížili platy i politici? Prý to nemá cenu

Dále chce lidem vysvětlovat i tezi, že „snížení platů politiků by bylo populistické gesto a z pohledu rozpočtu naprosto marginální úspora“.

„To je další nesmysl. Byla by to nepoměrně nižší úspora než snížení valorizace důchodcům. Ale pokud jste lídr jakéhokoli subjektu, musíte jít příkladem – nemůžete chtít po lidech, aby se uskromnili dřív, než se uskromníte vy. Vláda sama musí jít příkladem a snížit peníze sami sobě. To je o projevu solidarity. Lídři řeknou – ok, je špatná doba, jsme připravení se uskromnit a jsme ochotní se uskromnit jako první. To je nezbytné, nutné gesto, jinak nebudou lidé vládě věřit. Pokud vláda bude říkat – musíte se uskromnit, ale my si platy navýšíme –, tak se lidé začnou proti těmto nesmyslům bouřit,“ předpokládá advokát.

Rajchl k prezidentovi: „Prázdný projev“

I v inauguračním proslovu prezidenta Petra Pavla zaznělo např., jak máme pomáhat Ukrajině. „Byl to prázdný projev, plný vyřizování si nějakých účtů. Mně se to nelíbilo. Deklarovaná snaha o nějaké sjednocení mi přijde úplně směšná, když v rámci celého aktu dochází k jasnému vyřizování účtů mezi znesvářenými skupinami. Pan prezident o něčem mluví, ale něco jiného koná. Jsou to jen plané floskule určené pro jeho fanoušky. Pro mě to bylo bezobsažné a prázdné a nepřineslo to nic jiného,“ říká advokát.

Na závěr ještě přidává vzkaz k sobotní demonstraci. „Apel je jednoduchý, lidé mohou, ale nemusí věřit demonstracím. Opravdu, demonstrace toho moc v minulosti v republice nezměnily. Ale tato má jasný plán a jasnou strategii. Je to lepší, než nedělat nic.

Buď se budeme dál dívat, jak dva a půl roku neschopná vláda devastuje tuto zemi, ničí prosperitu, jak nás vtahuje blíže válce prostřednictvím vyzbrojování jedné ze stran konfliktu, omezuje práva a svobody a zavádí cenzuru – nebo se s tím pokusíme něco dělat. Pokud se rozhodneme s tím nic nedělat, čekají nás další dva a půl roku vlády národní katastrofy. Druhá možnost je přijít na Václavské náměstí a pokusit se s tím něco dělat.

Já osobně to vnímám jako povinnost vůči našim předkům a dětem a pevně věřím, že takto to bude vnímat většina našich spoluobčanů,“ sdělil Jindřich Rajchl.

