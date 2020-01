Už je pozdě, Mináři, já se sejít nechci. Babiš to chvilkařům vytmavil v Partii. A taky jedné paní z EU...

Nový rok přináší i další vlnu protestních akcí proti Babišovi. Premiér předeslal, že v jeho postoji vůči těmto protivládním demonstracím se nic nezmění. S představiteli spolku Milion chvilek se odmítá sejít, šanci prý měli, ale nechopili se jí. „Na sociálních sítích je fotka mě a Mináře ze 17. listopadu 2017, potkal jsem se s nimi a řekl, ať přijdou, ale podmínili si schůzku přítomností České televize. Mohli jsme se sejít a pak by se udělala tisková konference,“ vysvětlil předseda vlády, proč schůzku s organizátory demonstraci odmítl. Anketa Prospěla existence TOP 09 české demokracii? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 15612 lidí

Pokud by se chtěl Mikuláš Minář setkat s Babišem znovu bez přítomnosti České televize, vzkazuje mu premiér, že je pozdě. „Tenkrát to vypadalo jako seriózní záležitost, dnes je to místo nenávisti proti mně. Je to za čarou a není se o čem bavit,“ konstatoval Babiš a označil za absurdní, když Minář říká, že opozice je neschopná a potřebuje řídit, a dovoluje lídrům, aby mluvili na pódiu. „Jsou to lidi, kterým se nelíbí, co jsem udělal, hlavně EET a kontrolní hlášení,“ řekl Babiš.

Rozčílil se, že protesty za jeho odstoupení a odchod z politiky získávají mezinárodní rozměr. Na kamery ukázal fotku šéfky rozpočtového výboru Evropského parlamentu. „Ona tu má na sobě odznak Milion chvilek. Tahle paní chce rozvracet politickou situaci v České republice! Svými názory se vměšuje do vnitřních záležitostí naší republiky. Ani mě nezná a útočí na mě,“ zamračil se Babiš. Fotogalerie: - Bureši za katr

Došlo i na druhý audit Evropské komise o možném střetu zájmů, který finišuje; premiér je i nadále přesvědčen, že Česko nebude vracet stamiliony. „V mediálním prostoru kolovala lež, že se má kvůli Agrofertu něco vracet. Já žádný střet zájmů nemám, nic se vracet nemá, postupoval jsem podle zákona lex Babiš, splnil jsem literu českého zákona. Evropská unie nemá co vykládat české zákony,“ zopakoval předseda vlády své stanovisko, s tím, že Česká republika se bude bránit.

Obavu nemá ani z dalšího auditu, ohledně zemědělských dotací, který má do Česka dorazit během několika týdnů. „Je to absurdní záležitost. Když se nepovedlo dostat Babiše z politiky v České republice, tak se to přeneslo do Evropské unie,“ uvedl krátce premiér.

Poukázal na „udavačskou neziskovku“ Transparency International (TI). „To je zkorumpovaná organizace, která udávala do Bruselu spolu s Piráty. Ta přitom brala, kde to šlo. Bere peníze i z Bruselu a od různých neziskovek. Bere peníze od státu a tváří se, že je protikorupční, přitom kryla korupci na Českých drahách.“ O této korupci psaly i ParlamentníListy.cz. Předseda vlády připomněl, že Transparency International významně ovlivňuje českou politickou scénu.

Podle jeho názoru Českou republiku nepoškozují audity, ale někteří čeští poslanci. „Čeští poslanci, Piráti, pan Zdechovský, pan Niedermayer a další poškozují naší zemi. Celé je to soustředěný tlak na Babiše. Za vším stojí struktury, které tu desítky let řídily tento stát a dělaly tu tunely,“ poukázal ministerský předseda na tradiční politické strany. Hovořil i o pomstě vůči V4, která je proti migraci.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Své předseda vlády pak řekl i k vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleně Válkové (za ANO), která byla v posledních dnech kritizována kvůli svému článku ze 70. let, pod nímž je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. V předtáčeném pořadu uvedl, že zastává názor, že za této situace by bylo správné rozhodnutí, kdyby se o post ombudsmanky neucházela. Poslankyně ve stejný den v České televizi oznámila, že nominaci na ombudsmanku od prezidenta Miloše Zemana odmítne.

Věří premiér Válkové její slova o tom, že ataky na ni jsou lživé? „Válková má smůlu, že tam je ten společný článek se zrůdou Urválkem, to se nedá obhájit. Vyskytla se v situaci, která je těžko vysvětlitelná a nepřijatelná,“ sdělil Babiš, jemuž nevadí, že Válková nebude kandidovat na ombdsmanku, i když by podle něj funkci vykonávala jistě dobře.

Premiér Babiš si pak pochvaloval dobrý vztah s prezidentem republiky Milošem Zemanem, jenž je „v dobré formě“. „Nechodím s prezidentem na pivo, ale jsem prvním premiérem, který s ním nemá tolik konfliktů. Je to geniální rétor, jediný mluví bez papíru, je to génius. Teď přibral šest kilo, má dvojitou bradu, je spokojený a vysmátý,“ připomněl s úsměvem společný novoroční oběd.

V rámci otázek na zahraniční politiku zkritizoval Babiš zabití šéfa íránských elitních jednotek generála Kásima Sulejmáního na přímý rozkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Co se stalo, je pro Íránskou stranu nepřijatelné. Nebyl to šťastný způsob řešení konfliktu. Mělo se to řešit diplomatickou cestou,“ řekl premiér. Fotogalerie: - V předvečer velké demonstrace

Na stůl pak přišlo téma růstu důchodů, který podle premiéra bude pokračovat nezávisle na ekonomické situaci země a v roce 2021 důchody dosáhnou v průměru 15.000 korun. „Důchody budou nadále růst. Není důvod k obavě, že by nerostly. Myslím, že to bude víc než 15.000 Kč průměr v roce 2021,“ sdělil.

Vláda podle jeho slov hodlá zakotvit další zvyšování důchodů i do rozpočtových rámců na následující roky po skončení funkčního období Sněmovny. Letos se důchody v průměru zvýšily o 900 korun, tedy o 151 korun nad zákonem stanovenou valorizaci. Průměrný důchod by tak měl činit 14.326 korun.

Premiér ujišťoval, že není důvod se obávat se toho, že by v budoucnu peníze na důchody státu chyběly. „Tím, že navyšujeme mzdy, máme vyšší odvody sociálního pojištění. Proto nejsou žádné obavy,“ podotkl Babiš a odmítl varování ekonomů, že kvůli odchodu silných populačních ročníků do penze bude v budoucnu nutné počítat s propadem státních příjmů.

K navrhované důchodové reformě, jejíž varianty představila tento týden ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), se vyjadřovat nechtěl. Podrobnosti zatím prý nezná a dozví se je až na úterním jednání koaliční rady.

Psali jsme: Babišovy dotace? Teď bude zle. Ale ne pro něj. Brusel totiž ukázal prstem na Bohuslava Sobotku a na lidovce Jurečku. Máme neveřejný a šokující dokument Greta v průšvihu, tohle na ní prasklo. Vážný problém má i šiřitel lži o Zemanově rakovině Niedermayer (TOP 09): Všichni za jednoho... Nedovolím zeleným fanatikům, aby nám zničili průmysl, ujistil Babiš. To se radši budeme soudit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.