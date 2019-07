Už jste si taky kopli? Kandidát do mediální rady Semín popsal v novinách, co dnes zažívá s liberálními demokraty

02.07.2019 10:03

Kandidát hnutí Svoboda a přímá demokracie do Rady ČTK Michal Semín si do úterní MF Dnes postěžoval na své trampoty. Prý do něj kdekdo kope a Semín by rád věděl, kdo všechno se ještě přidá, když z něj veřejnoprávní Česká televize dělá velkého nepřítele liberální demokracie. „Už jste si taky kopli do Semína?“ zeptal se.