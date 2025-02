Už měl 47 %. Rumunský kandidát Georgescu zadržen policií, je zle

Na rumunské politické scéně to opět vře. Nezávislého prezidentského kandidáta Calina Georgescua, kvůli kterému byly na popud tajných služeb zrušeny prezidentské volby z prosince 2024, nechala zadržet generální prokuratura. Informuje o tom server BGnes.com.

Podle posledních průzkumů je přitom Georgescu jasným favoritem voleb hlavy státu. Podporu mu vyjadřuje 39,8 procenta voličů.

Další průzkumy mu přisuzují až 47 procent. A není vyloučeno, že po zásahu rumunské prokuratury jeho podpora ještě vzroste.

„První kolo rumunských voleb kvůli Calinu Georgescovi zrušili, když měl 21 procent. Nyní v průzkumech vedl se 47 procenty. Pak J. D. Vance varoval před zasahováním do tamních voleb. A jak to dopadlo? Dnes Georgesca zatkli. To nemůže nevyjít, tvl.“ napsal publicista Michal Půr.

Připravujeme podrobnosti.

