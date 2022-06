Už se perou! Respektu omlátili o hlavu Babiše. „Omotal si je kolem prstu“

reklama

Erik Tabery má za to, že Nadační fond nezávislé žurnalistiky udělal chybu, když podpořil nový mediální projekt Pavla Šafra – Týdeník Forum – a to je také důvod, proč Respekt letos bojkotoval udílení Novinářské ceny. Šafrovi vyčítá to, že se jakoukoli kritiku proti sobě nebo svým kolegům nezdráhá vysvětlit jako vodu na mlýn expremiéra Andreje Babiš.

„Hlavním partnerem tohoto ocenění je Nadační fond nezávislé žurnalistiky, který nedávno výrazně finančně podpořil vznik média Pavla Šafra. A ten podle nás nedodržuje pravidla nezávislé, věcné novinařiny. Nechtěli jsme o tom veřejně vůbec mluvit, protože si vážíme OSF, která cenu pořádá, ale velmi si vážíme i NFNZ, který podporuje řadu důležitých médií. Prostě jen v tomto případě udělal podle nás chybu a přišlo nám pokrytecké se cen účastnit, když tady máme celkem zásadní problém,“ napsal Tabery na sociální síti.

Ačkoli Respekt žádné texty k hodnocení neposlal, přesto se tam materiál z tohoto týdeníku objevil. Tabery prý v tichosti žádal o to, aby tentokrát Respekt opravdu stál stranou, ale nakonec se to vyvinulo jinak.

„Včera během předávání cen zaznělo, že svým distancem jsme se zachovali nekolegiálně. A za příklad se dal Jakub Patočka, který v reakci na náš postup napsal, že my jsme špína (tak jak to píše vždy) a Pavel Šafr ok. Dokonce tweets J. Patočky promítli na plátno. To je od NFNZ zajímavý vzkaz pro nás, ale mají na to naprosté právo. Nicméně se chci, proto tohle píšu, ohradit proti té nekolegiálnosti. Nic jiného v tomto statusu neřeším,“ podotkl.

Na tato slova zareagoval publicista Adam Drda na serveru Bubínek Revolveru.cz v textu, který nazval „Svatoušci z Respektu pečují o kvalitní žurnalistiku“.

„Každý má jistě právo na bojkot toho či onoho podniku. Pokud to ovšem podává jako projev péče o úroveň českého žurnalismu a jako gesto, jímž chce upozornit na ‚celkem zásadní problém‘ (Tabery), pak jsou namístě otázky. Například nakolik je takový bojkotující věrohodný a zda je jeho argumentace rozumná, spravedlivá, konzistentní. V případě Respektu nelze najít pozitivní odpovědi. Počínání redakce se jeví jako ubohé, zavání mstou a přičinlivým škodilstvím (ještě to vysvětlím). Zdá se udivující, že se v ní nenašel aspoň jeden soudný člověk, který by ostatní v této věci krotil,“ napsal Drda.

Zdůraznil, že když Babiš jako majitel politického hnutí ANO koupil také celé vydavatelství Mafra, muselo být všem jasné, že nezávislá žurnalisitka je v ohrožení a všichni nezávislí novináři na to měli hlasitě upozornit. „Lidé z Respektu, jimž dnes leží profesní etika tolik na srdci, v tomto ohledu na rozdíl od Pavla Šafra učebnicově selhali,“ vyjádřil názor Drda.

„Roku 2014 sděloval zástupce šéfredaktora Respektu Marek Švehla čtenářům, že ‚česká scéna zpravodajských médií se propadla do těžko snesitelné hysterie‘, a ujišťoval, že za Babišova vlastnictví šla ‚kvalita Lidových novin evidentně nahoru‘. V té době Babiš jako ministr financí vyhrožoval na tiskovce nezávislému časopisu Echo24.cz. Šéfredaktor Erik Tabery mu zaslal nesouhlasný dopis (!), načež si ho oligarcha během jediného telefonátu omotal kolem prstu a Tabery udělal protřelému cynikovi veřejnou neplacenou reklamu: ‚Už mnoho let se mi nestalo, aby politik takto rychle reagoval a snažil se korektně vysvětlit, o co mu šlo‘, rozváděl Drda myšlenku.

Nakonec konstatoval, že Týdeník Forum nelze označit za dokonalé médium, vidí v něm prý řadu chyb, v kontextu dnešní české mediální scény prý nejde o nic strašného a v tomto světle považuje Drda počínání Respektu za pokrytecké.

