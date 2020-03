Už se to blíží. Milion chvilek burcuje davy. Boj o Křečka je tu, toto přijde

Do chystané demonstrace organizované spolkem Milion chvilek zbývají jen dva dny. Proto tento spolek na svém facebooku opakovaně posílal pozvánku na událost. „Pojďme se ozvat proti rozkladu demokratických institucí. Pojďme to nahlas pojmenovat. Pojďme ukázat odhodlání tomu čelit. Je to naše ústavní právo. Je to naše občanská povinnost. Ať je každému jasné, co se v naší zemi děje!“ uvedli aktivisté spolku.

Aktivisté spolku Milion chvilek se chystají na brzkou demonstraci. Na svém facebooku v posledních dnech opakovaně začali sdílet pozvánky na demonstraci, která se má konat prvního března. Z události na facebooku je patrné, že mezi cíle protestu patří postavení se agrofertizaci státu, zneužívání moci a cílenému rozvratu demokratických institucí.

A co tedy v poslední pozvánce psali? V příspěvku upozornili na možnost upravit si profilovou fotku rámečkem, kterým by dali lidi svým známým o demonstraci vědět. Tato již tradiční marketingová technika se u Milionu chvilek vyskytuje pravidelně.

„Chceme tohle v naší zemi?

- Za premiéra trestně stíhaného agenta StB v obrovském střetu zájmů?

- Premiérem dosazenou ministryni spravedlnosti, která se chystá posílit vliv politiků na výběr nejvyššího státního zástupce a soudce?

- Za ombudsmana člověka, který používal falešně titul JUDr. a vychvaloval socialistické volby?

- Předsedu vlády, který ovládá třetinu mediálního trhu?

- Politiky, kteří se snaží dostat své lidi do mediálních rad a oslabit nezávislost veřejnoprávních médií ve svůj prospěch?

- Státní správu, která hájí zájmy Agrofertu raději než zájmy občanů?

DÍKY, ALE NEMÁME ZÁJEM!“ uvedli.

Dodali k fotce, že je třeba se ozvat proti rozkladu demokratických institucí. Prý se to má nahlas pojmenovat. „Pojďme ukázat odhodlání tomu čelit. Je to naše ústavní právo. Je to naše občanská povinnost. Ať je každému jasné, co se v naší zemi děje!“ zakončili.

Poté odkázali na událost protestu, v tom se píše:

„V neděli 1. března, 16:00 pochod z Hradčanského náměstí, 17:00 demonstrace na Staroměstském náměstí.

Ochráncem veřejných práv se stal člověk, který naprosto popírá smysl této instituce, který falešně používal titul JUDr., který za komunismu vychvaloval socialistické volby a který nedávno navrhoval nevydat Andreje Babiše trestnímu stíhání a „odstíhat ho až nebude předsedou vlády“.

To je však jen další z mnoha ilustrací mnohem vážnějšího problému.

Kontrolovat nezávislost veřejnoprávních médií chtějí lidé, kteří jsou přímo či nepřímo napojeni na politiky. Hrozí nám, že se veřejnoprávní televize a rozhlas postupně stanou hlásnou troubou vlády, jak se tomu již stalo v Maďarsku.

Předsedou vlády je trestně stíhaný normalizační komunista a agent StB v obrovském střetu zájmů, který vlastní jeden z největších mediálních domů a který inkasuje z veřejných rozpočtů velké peníze.

Státní správa hájí zájmy Agrofertu, namísto prosazování zájmu občanů. Premiér si bere občany České republiky jako rukojmí.

Předseda vlády si náhle dosadil novou ministryni spravedlnosti den poté, co jej policie navrhla obžalovat. Nová ministryně, která je otevřeně napojená na Hrad a hájí zájmy Andreje Babiše, chystá novelu, jež má posílit vliv politiků na výběr nejvyššího státního zástupce. Chystá se také nový způsob vybírání soudců. Nově by je měla vybírat komise, kterou bude vybírat… ministryně spravedlnosti.

Trend je zřejmý.

Je proto třeba jasně pojmenovat, co se v tomto státu děje. Čtyřkoalice ANO+SPD+KSČM+Hrad za asistence části ČSSD postupně systematicky rozkládá důležité demokratické instituce, které mají kontrolovat pravidla a sloužit všem občanům, nikoli vybraným politikům.

Pokud to takhle půjde dál, stane se nakonec to, co v Maďarsku či Polsku. Justice, média, státní správa a veřejné zakázky budou podřízeny politikům. V takové situaci už nelze hovořit o zcela svobodných volbách, protože vládní politici mají naprosto odlišné možnosti než opoziční. Zabetonují se u moci pokřivením systému.

Tohle se děje i v České republice. Nejsme ještě tak daleko, ale jsme na šikmé ploše. Zvolení politici zneužívají moc k ničení institucí a systému. Když na to někdo poukáže, začnou se smát, že na to mají právo a že to natruc mohou dělat.

Pojďme se proti tomu ozvat. Pojďme to nahlas pojmenovat. Pojďme dát najevo odhodlání tomu čelit. Je to naše ústavní právo. Je to naše občanská povinnost. Ať je každému jasné, co se v naší zemi děje.

Od února do května ve všech krajských městech ČR (termíny zveřejníme 16. února).

V neděli 1. března od 17:00 na Staroměstském náměstí (začneme pochodem v 16:00 z Hradčanského náměstí).

Nechceme jít cestou Maďarska a Polska. Pozvěte prosím své přátele,“ psali v události.

Právě heslo „Nechceme jít cestou Maďarska a Polska“ se stalo v české společnosti terčem kritiky – i například vysoce postavení politici ODS Alexandr Vondra a Jan Zahradil se kvůli tomu od Milionu chvilek odvrátili. Chvilkaři podle Vondry udělali první vážnou chybu. „Až dosud měli mé sympatie. Správně se vymezovali proti Babišově gigantickému konfliktu zájmů, oligarchizaci politiky u nás a Zemanovu tažení na Východ. A také se snažili úzkostlivě pohybovat v rámci konsensu demokratických sil tady doma. Útokem proti Visegrádu konsensus opouštějí,“ zmínil Vondra.

Europoslanec Jan Zahradil na svém twitteru sdílel k tomuto protestu stanovisko místopředsedy ODS Alexandra Vondry: „Levicové kavárenské kroužky v Praze a Bratislavě říkají, že je (V4) toxický, že bychom se měli štítit konzervativních Poláků i Maďarů. Je to hloupost a poslechnout je by bylo sebevražedné.“

„Podepisuji do písmene. Dál není třeba nic dodávat,“ napsal k jeho slovům Zahradil.

