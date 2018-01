Už to jede: Setkání umělců a „havlistů“. Strach o Drahoše. Zmrd v ČSSD. Varování Babišovi kvůli Zemanovi

„Světlo na konci tunelu... Vlastně je situace lepší, než jsme se mohli obávat v zemi, která zvolila Babiše a kde ještě skoro 40 procent lidí volilo kremelskou loutku. Profesor Jiří Drahoš není dokonalý, ale je slušný, inteligentní, prozápadní kandidát, který má potenciál být dobrým prezidentem. A především má reálnou šanci porazit současného prezidenta, který sice může v průzkumech s Drahošem o něco prohrávat, ale je to statisticky těsné a Zemanovy zkušenosti, protřelost a jeho známá podlost a prolhanost z něj dělají mírného favorita druhého kola. Ale tu šanci si nemusíme nechat utéct!“ poznamenal k výsledkům prezidentských voleb analytik Tomáš Klvaňa.

Následně se dotázal, že když to šlo v Rakousku, ve Francii a na Slovensku, proč by to nemohlo jít u nás. „Tak jen aby tím světlem na konci tunelu nebyly reflektory přijíždějícího vlaku,“ zakončil.

Své však řekl i k Drahošovu vystupování. „Pokud to myslí Drahoš opravdu, je to znepokojivé: Už jsem určitý mediální trénink absolvoval. Nakonec ty skoro nekonečné debaty s ostatními protikandidáty na témata, která rezonují veřejností, ty mám za sebou. Nemyslím si, že bych se musel nějak speciálně připravovat na Zemana,“ poznamenal ještě Klvaňa.

V té souvislosti pak Klvaňa sdílel status Jána Simkaniče, jenž uvedl následující: „Je zajímavé, kolik lidí sází na Zemana v debatách. Přitom kdyby dodržel slovo a zůstal doma, udělal by líp.“

„Tohle je přání otcem myšlenky. Je velká otázka, jestli má Drahoš na ‚debatujícího‘ Zemana žaludek a jestli je dostatečně pohotový. A verbálně zdatný. To, co jsem zatím od něj viděl, bylo značně nepřesvědčivé,“ podotkl však Klvaňa.

O svůj komentář k prezidentským volbám se pak podělil i řezník Pavel Havlíček. „Drahoš se má k Burešovi jako Zeman, možná lépe. Oč je Zeman menší vlezdobruselista, o to je větší realista. Dva zásadní národní zájmy bude lépe hájit podle mého mínění právě Zeman. Ovšem kazatelé morálky budou nenávistně kázat o morálce a nenávidět k smrti ty, kteří nesdílejí jejich moralistickou nenávist. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Kdopak tohle asi říkal?“ poznamenal Havlíček.

Mediální analytik Štěpán Kotrba sdílel na svém facebookovém profilu příspěvek bývalého českého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Ten se vyjádřil potěšeně k vítězství prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše.

„Tohle se v politice často nevidí! Oceňuji férový přístup Pavla Fischera, Michala Horáčka, Marka Hilšera a Mirka Topolánka, kteří bez vytáček splnili to, co říkali před volbami, a podpořili do druhého kola Jiřího Drahoše. Na vlně téhle sympatické změny politické kultury by to mohlo vyjít,“ řekl s úsměvem Sobotka. A to právě rozlítilo Kotrbu. „Tak tenhle zmrd byl předsedou ČSSD,“ podotkl Kotrba.

„Jak je zřejmé, to, čím jsme právě prošli, nebylo první kolo prezidentských voleb 2018. Bylo to třetí kolo prezidentských voleb 2013. Ještě nás čeká kolo čtvrté. Na jeho konci tu bude stejně rozdělená společnost jako doposud. Bez ohledu na to, kdo vyhraje. Ta druhá půlka ho prostě nepřijme a příště bude zase usilovat o revanš. Přímé prezidentské volby se tak stávají zásadním štěpícím, nikoliv jednotícím prvkem společnosti,“ podotkl k prezidentským volbám europoslanec Jan Zahradil (ODS).

Svůj názor k prezidentským volbám vyjádřil také pirátský poslanec Mikuláš Peksa. „Konečně chvilka klidu na utřídění myšlenek. V první řadě velká gratulace Jiřímu Drahošovi. Volil jsem sice Marka Hilšera, ale Jiří Drahoš pro mě byl jednou ze zvažovaných alternativ. Jsem rád, že ve druhém kole můžu volit jeho. A je super, že tuhle pozici získal demokratickou volbou v prvním kole, a ne na základě výzev ‚všichni kandidáti by měli odstoupit a podpořit Drahoše, nebo nás sežere Putin‘,“ podotkl Peksa, jenž následně poděkoval Marku Hilšerovi za krásný výsledek.

„Je škoda, že prezident – čtyřicátník není zatím široce přijatelný archetyp pro české voliče, ale myslím, že jdeme správnou cestou. Konečně – následující dva týdny bude boj mezi dvěma kandidáty a nepochybuju, že rowdies obou stran se nebudou štítit ničeho. Lhaní, pomlouvání, strašení – to všechno už tu při předvolebních kampaních bylo. Smyslem akce bude přesvědčit druhou stranu, že nic nemá smysl, protože její kandidát je dobře maskovaný padouch a mohl by napáchat nevýslovné škody,“ zakončil Peksa svůj příspěvek s tím, že následující dva týdny se nechce zabývat negativní předvolební kampaní.

Komentátorka Lucie Sulovská pak poukázala na slova kněze Tomáše Halíka. „Podle Halíka druhé kolo ukáže, jaká je kvalita našeho národa, zač Češi stojí a jakou budoucnost si zaslouží. Už to zase začíná, oni to tomu Zemanovi snad zase vyhrají. Ať je Kleindienst v zájmu Drahoše někam zavře,“ poznamenala Sulovská. Za Drahoše se totiž nyní opět stavějí lidé z umělecké sféry... obdobně jako před pěti lety za Karla Schwarzenberga (TOP 09).

V neděli se například za Drahoše postavili hudebník Michael Kocáb, ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, ale i bývalý premiér Petr Pithart či exposlanec Ivan Gabal. Setkání umělců a politiků ve Švandově divadle se zúčastnil i člen volebního štábu Michala Horáčka. Další schůzka podporujícího týmu se uskuteční příští týden v divadle Archa, kde by měli Drahoše přijít podpořit kromě Horáčka Marek Hilšer a Pavel Fischer.

Sulovská však nad takovýmito setkáními pochybuje, což vyjádřila následujícím obrázkem:

Svůj postoj k prezidentské volbě vyjádřil i europoslanec Pavel Telička. Především podotkl, že premiéra Andreje Babiše varoval před volbou Miloše Zemana.

A své řekl i k financování kampaně.

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš pak sdílel na svém facebookovém profilu video, na němž děkuje Marku Hilšerovi a Michalu Horáčkovi za osobní gratulaci a také Mirku Topolánkovi a Pavlu Fischerovi za podporu. Video má za pár hodin 7 000 příznivých lajků, pod ním se však také objevily nejrůznější kritické komentáře.

„Přátelé, upřímně musím říct, že toto pro mne byla jedna z nejemotivnějších chvil za celou dobu mé kandidatury. Marek Hilšer s Michalem Horáčkem mi přijeli osobně pogratulovat. Oba bojovali s vervou a velkým srdcem. Děkuji oběma pánům za rytířské gesto. A děkuji i Mirku Topolánkovi a Pavlu Fischerovi, kteří mi vyjádřili podporu ve druhém kole. Máte můj respekt! A vám všem, drazí podporovatelé, ještě jednou děkuji. Vypadá to nadějně. Víme, že změna na Hradě by zásadně změnila českou politiku! To si přejeme a to společně vybojujeme!“ poznamenal Drahoš k videu.

Pod videem se následně objevují jak slova Drahošových příznivců, tak i odpůrců.

„Pane Drahoši, přeji hodně sil do nastávajících dvou týdnů, nenechte se otrávit prokremelskými hnojomety, a pokud jsou mé kupecké počty v pořádku, musely by znechutit přes půl milionu voličů ve váš neprospěch, a to se jednoduše za dva týdny sebehoršími pomluvami nedá stihnout,“ popřál například jeden z uživatelů sociální sítě.

Opačný názor na Jiřího Drahoše má další uživatel, pro nějž je bývalý předseda Akademie věd naprosto nevolitelný kandidát. „Bude lézt do zadku EU tak hluboko, že přijme úplně vše, co nám Brusel nařídí. Kvóty, euro, co jíst, co pít, kdy vstávat a kdy jít spát, jak velké máme mít brambory atd. Jestli se všichni ‚bojí‘, že nás pan prezident Zeman směřuje na východ, tak s tímhle pánem dojdeme tak akorát do ******,“ napsal.

„Hlavně si nezapomenout vzít falešné brýle. Je to přece noblesní. Trapoš,“ dodal další z uživatelů.

Velmi silný apel pro voliče Miloše Zemana pak na svůj facebookový profil nahrál jeho hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Kromě toho pak Jiří Ovčáček sdílel také stanovisko prezidenta k EU a NATO:

A na to reagoval i Jiří Drahoš: „Dnes jsem zaznamenal prohlášení Miloše Zemana o našem partnerství v NATO a EU. Dlouhé roky jsme od něj nic podobného neslyšeli. Zřejmě z výsledků prvního kola prezidentských voleb pochopil, že naprosté většině občanů na tomto ukotvení záleží. Jde jen o to, jestli brzy zase pružně nezmění názor,“ poznamenal ironicky.

Psali jsme: Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – díl 3. Slovník filosofických pověr Volby? Zdena Mašínová zažila šok Přemysl Votava: „Panská jednota“ na koni, chystá se na štvanici? Do zadku EU, pane profesore? Jiří Drahoš narazil na obyčejné občany

