Už zase nebohým dětem vymývají hlavy. A Bek to teď chce dorazit, varuje Majerová

Na začátek něco z vašeho oboru, jste bývalá učitelka. Co říkáte na stav našeho školství?

Výsledky našeho školství jsou po více než třiceti letech od převratu katastrofální. Ve všech parametrech. Vládnoucí režim nebohým dětem už zase vymývá hlavy jedinou správnou ideologií. Namísto toho, aby se děti učily myslet, jim do hlav valí, co si mají myslet.

Nemluvě o rámcovém vzdělávacím programu ministra školství Mikuláše Beka (STAN), který chce do výuky na základních školách zahrnout ideologii LGBT a progresivismu. Je jen na nás, na rodičích, ředitelích a učitelích, zda se tomu společně vzepřeme. Přičtěme k tomu zcela nesmyslnou plošnou inkluzi, která úplně vytlačila naše jedinečné speciální školství, a jsme tam, kde jsme.

V takovém systému prohrávají všichni. Děti, učitelé, rodiče i budoucnost naší země. Naše školství potřebuje naprosto zásadní reformu.

„Vláda likviduje OSVČ!“ napsala jste na svůj FB. Čím konkrétně? A jaký byl podle vás rok 2024 pro živnostníky?

Živnostníci a drobní podnikatelé jsou další skupinou, kterou Fialova vláda ekonomicky likviduje, neboť jim razantně zvyšuje minimální odvody i paušální daň. Živnostníci a další OSVČ s nízkými příjmy si opět připlatí. Pro rok 2025 dochází k výraznému zvýšení minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění bude činit 4759 korun a minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění potom 3143 korun. Souhrnná platba na povinném pojistném bude v příštím roce 7902 korun místo 6820 korun, což představuje nárůst o téměř 16 %. Pro rok 2025 navíc dochází ke zvýšení měsíční paušální daně v nejoblíbenějším prvním daňovém pásmu. Měsíční platba se zvedne ze 7498 na 8716 korun.

Minimální záloha na sociální pojištění se tak zvýší o 907 korun a minimální záloha na zdravotní pojištění se zvedne o 175 korun, celkem tedy o 1082 korun. Povinné zálohy se zdražují každoročně, od roku 2020 je to však nárůst o 3006 korun měsíčně. Živnostníci mají z určitého pohledu výrazně horší podmínky než zaměstnanci. Při zrušení superhrubé mzdy se snížily daně zaměstnancům, ale žádné adekvátní opatření pro živnostníky zavedeno nebylo.

A co koalice SPOLU (ODS, TOP09, KDU-ČSL) slibovala před volbami? Cituji: „SPOLU vám garantujeme, že my daně nezvedneme! Proto SPOLU nebudeme provádět levicové daňové experimenty, ale snížíme státní výdaje a dáme finance dohromady!“

Trikolora důrazně protestuje proti jakémukoli zvyšování daní českým občanům a firmám! Živnostníci nemají zaměstnanecké benefity, nemají maximální délku pracovní doby ani nárok na placenou dovolenou, nesou náklady spojené s výkonem své práce a ručí vlastním majetkem. Nemají nárok na odstupné při skončení pracovního poměru. Sečteno, podtrženo: Vláda likviduje OSVČ! Likviduje ty, kteří dávají práci jiným, platí daně a po státu nic nechtějí. Soukromý sektor se přitom na celkových příjmech do státní pokladny podílí mnohem více než státní zaměstnanci, a přesto mu tato vláda hází jen klacky pod nohy! Strašné!

Když budeme trochu bilancovat, jaký byl rok 2024 pro celou Českou republiku? Z hlediska toho, co se dělo na české politické scéně, a z hlediska zahraniční politiky?

Byl to špatný rok, neboť všechny nebezpečné trendy, které se na nás valí – migrace, zelené šílenství, militarizace veřejného prostoru, progresivistické fantasmagorie –, se nepodařilo otočit nebo aspoň zastavit. A to přesto, že volby, ať už do Evropského parlamentu či v některých zemích EU, přinesly úspěch národním a konzervativním silám. Rezistence stávajících struktur je ale obrovská, přesně ve smyslu, že chcípající kobyla nejvíc kope. Ale abych nebyla jen pesimistická, obrovskou nadějí pro celý svět je jednoznačné vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA.

Příští rok tady máme parlamentní volby. Co si od těchto voleb přát?

Především to, abychom navázali na americkou změnu, na vzpouru obyčejných lidí proti elitářským strukturám. Budeme mít na výběr ze tří možností. Tou nejhorší je samozřejmě pokračování vlády Fialovy pěti či čtyřkoalice. Největší šance na vítězství má Andrej Babiš a jeho ANO, ale pozor! Babišova rétorika je sice jiná, ale v mnoha ohledech – Ukrajina, migrace, Green Deal, EU – žádnou zásadní změnu nenabízí. A pak jsou tu národní a konzervativní síly, SPD, Trikolora a další strany, se kterými spolupracujeme. My onu zcela zásadní změnu politiky a směřování České republiky myslíme naprosto vážně.

Některé politické subjekty do volební kampaně vnášejí kartu zdanění nadnárodních korporací a zamezení úniku dividend z ČR. Je to správná a vůbec proveditelná cesta?

Určitě ano. Současný stav v plné nahotě demonstruje, že jsme pouze odbytištěm produktů odjinud, přičemž zboží ve stejných obalech se tu nabízí v horší kvalitě, že jsme montovnou nadnárodních korporací s levnou pracovní silou, kde se za stejnou práci platí mnohem méně než na západ od nás, a že jsme poslušným lokajem cizích politických, ekonomických a velmocenských zájmů. Všechny tyhle trendy je třeba otočit.

Jaká je realita kolem cen potravin a dalšího zboží v důsledku kumulované inflace posledních let? Propadla se kupní síla českých obyvatel, nebo se stále máme výborně, jak někteří tvrdí? Co argument, že české obchody byly opět zavaleny lidmi a že rostou tržby i za exotické dovolené? Toto používají příznivci vlády jako argument, že ekonomicky je u nás vše v pořádku…

Bohatí lidé jezdili a jezdí na exotické dovolené vždycky. To žádnou výpovědní hodnotu nemá. Také to, že lidé prostě nakupují, o ničem nevypovídá, vždyť tu prostě žijí. Co jiného mají dělat? Ale země je tak bohatá a tak vyspělá, jakým způsobem se dovede postarat o ty nejpotřebnější. Vyprávějte o exotické dovolené někomu, kdo měsíc co měsíc nevyjde se svým platem. Navíc úplně všichni, kteří mají nějaké úspory, přišli – v důsledku Fialovy idiotské, scestné, ideologii podřízené, válečnické politiky – o jejich třetinu. Tahle chybná, ba přímo zločinná politika vyhnala ceny energií do výšin, které likvidují domácnosti i firmy. Takže ekonomicky v pořádku u nás není vůbec nic.

Ekonomické cykly velí, že po ekonomických problémech nutně nastane růst. Někteří ekonomové však varují, že k růstu v ČR není žádný důvod: Nemáme už ani levné energie ani levnou pracovní sílu. Co dělat v příštím roce pro položení základů budoucí prosperity?

Poslat Fialovu lokajskou vládu na politický hřbitov a zvolit politiky, kteří o všech těch změnách, jež naše země potřebuje jako sůl, jenom nežvaní a nezaleknou se bruselské chcípající kopající kobyly. Je třeba ukončit ukrajinskou válku, ne zbraněmi, ale u diplomatického stolu. Je třeba zastavit migraci a nekompatibilní nepřizpůsobivé migranty vrátit do zemí jejich původu. Je třeba zrušit Green Deal, ničící evropský průmysl. Je třeba s klimatickou změnou nebojovat, ale přizpůsobit se jí. A v neposlední řadě je třeba vykázat všechny ty woke progresivistické blázny tam, kam patří. Nejlépe do Bohnic.

Kritici politiky EU tvrdí, že Green Deal podvazuje ekonomiku EU. Že kvůli tomu nevznikají v Evropě nové úspěšné firmy, zatímco v USA ano. Mluví se též o odlivu mozků a kapitálu do USA a předpokládá se, že tyto tendence ještě postoupí s Trumpovým nástupem. Je tomu tak?

Na tom, že Donald Trump má Spojené státy americké, tedy zemi v níž byl a zase bude prezidentem, na prvním místě, není nic špatného. Má snad mít na prvním místě Portugalsko, Laos či Senegal? Dělejme to samé. Jde jen a jen o to, jaké podmínky a podnikatelské prostředí tu lidem a firmám nabízíme.

Celkově, co od Trumpova nástupu do čela USA čekat? A to jak v rámci Ameriky, tak i Evropy? Podaří se mu, podle vás, zastavit válku na Ukrajině, jak už dlouho avizuje?

Zvolení Donalda Trumpa je nadějí pro celý svět. Je nadějí i pro Ukrajinu, respektive pro Ukrajince, že tu hloupou a nesmyslnou válku, ke které při troše dobré vůle ze strany Západu vůbec nemuselo dojít, ukončí. Stačilo jen trochu empatie, protože Rusko nikdy nedovolí, aby se Ukrajina stala nástupištěm Západu k politické, ekonomické a vojenské expanzi na východ. Co je na tom tak nepochopitelného? Kolik tisíců lidí ještě bude muset zemřít, než to kolektivnímu Západu dojde?

Podívejme se i do Německa. Tam budou začátkem roku parlamentní volby. Kancléřem by se dle průzkumů měl stát lídr CDU Friedrich Merz. Jaké změny máme po německých volbách čekat?

Žádné velké pozitivní změny v případě vítězství CDU v německých volbách neočekávám. Merzova rétorika je příšerná, zvláště pak ta válečnická. Přeju naopak co největší úspěch naší partnerské Alternativě pro Německo (AfD).

Na závěr, co popřát České republice do nového roku?

Především úplně jinou vládu a jiné směřování naší domácí i zahraniční politiky. A všem lidem pak dostatek zdravého rozumu a odvahy, aby takovou změnu u volebních uren odstartovali. Je to jen a jen na nás, nikdo jiný to za nás neudělá. Trikolora chce být a určitě také bude ve spolupráci s SPD součástí téhle změny.