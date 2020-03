Uznávaný biolog burcuje: V přírodě není nic náhodného. Ani nynější koronavirus. Příroda se nebrání, ona útočí!

Nestudujeme pořádně přírodní vědy a pak se divíme. Čas škol Komenského je ten tam a to je škoda. Vrátí se? Měl by! Stejně tak jako ohleduplnost k okolí a pochopení dějů. Jak nadutě a zpupně hovoříme o tom, že člověk je Pán tvorstva. Příroda se nedá pokořit – to vidíme i na dnešní situaci kolem koronaviru. Má své zákonitosti, které jsme již dávno zapomněli. Zveřejňujeme poselství uznávaného přírodovědce a geologa Václava Zieglera.

„Venku svítí sluníčko, ale mrzne jako v lednu. Rozkvetlé stromy nepřipomínají, že by se blížilo jaro, i když ho tu oficiálně máme. Jenže takových oficiálních věcí už jsme tady měli a nebyly. Jen zapátrejte ve své paměti. Ale nejen mráz, neřádící choroba kolem nás, z nás dělá pomrzlé a pokorně skloněné, asi tak, jak je dnes, ale nejen dnes, ale ty tři dny, pokorně skloněné rostliny druhu Helleborus foetidus,“ uvádí v úvodu svého „poselství“ docent Ziegler.

Ohýbej mne, proutku…

„Dokonce jsem se dočetl v nějakém veřejně dostupném a zatím necenzurovaném sdělovacím médiu, že rodiče jsou zděšeni z toho, když mají teď děti doma a mají je učit, co se ve škole asi děje,“ podivuje se v úvodu docent. „Ale to mají pouze své ratolesti! Co pak takoví učitelé! Není snad na čase konečně upustit od takzvané anglosasko-americké výchovy? Proč? Inu proto, že naši předkové říkali, že stromek se má ohýbat, dokud je mladý a škoda rány, která vedle padne. Měli pravdu!“ konstatuje dále na fakultách doteď stále oblíbený geolog Ziegler.

Milosrdná lež se vždy vymstí

Podle Václava Zieglera existují přírodní zákony, o kterých se ve školách neučí. „Ono se o přírodě vůbec málo učí, ale mělo by se! Já vím, že to stále omílám, jsem s tím protivný a lidi to už nechtějí slyšet, raději si lžou. Ona lež je přece milosrdná, říkají si. Není! Vždycky se vymstí. Stejně jako obcházení přírodních zákonitostí. Proto je tu sucho, proto jsou tu mrazy, když kvetou meruňky, proto přijdou horka a déšť bude v nedohlednu.

Pýcha předchází pád?

Ve své pýše si člověk myslí, že přírodu přelstí. „Nepřelstí, a nebude to tím, že vyrábí brčka z umělé hmoty a netřídí odpady a hází je do oceánu a nechá se vláčet nedospělci, kteří nemají dosud vychozenou školu a pokud ano, tak ani neví jak, ode zdi ke zdi. A příroda se brání. Ba ne, nebrání, útočí na jeden ze svých produktů, protože možná už zjistila, že to není ten správný. Ano, měl jsem psát něco povzbuzujícího…“

Koukejme kolem sebe

Podle Václava Zieglera je třeba se naučit se koukat kolem sebe, „…ale ne v pýše, ale abychom viděli. Mnozí koukají a nevidí. Od toho jim žádný lékař přes oči nepomůže. Je to v nás, v naší podstatě a dá hodně práce a sebekázně a tvrdosti k sobě se to naučit. Myslíte si, že to není povzbuzující? Ale je, zjistil jsem to sám na sobě, a i když nejsem nějak dokonalý a mám spoustu lidských chyb, tak mi alespoň v tomhle věřte. Třeba uvidíte kvést podléšky a orseje jarní a taky mochnu jarní a v trávě žlutozelené květy křivatců a uslyšíte zpívat koňadru, neboť i slyšet je potřeba“.

Sláva, je tu jaro! „A rychle si uvědomte, že ne jenom pro vás. Hlavně pro tu mochnu, koňadru a křivatec. Možná potom daleko lépe zvládneme dnešní situaci, ale pozor, ne s rukou nataženou, ale s rukou pracující. Přeji vám všem hezký čas velikonoční a radost ze života přírody a všech vašich blízkých! Neboť Velikonoce jsou o vzkříšení! A to je přece povzbuzující?“ uzavírá své poselství z konce března Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.

