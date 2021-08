Uznávat protilátky? Očkovat po prodělání covidu? Jasné slovo. Roman Prymula

reklama

Úvodem se Prymula vyjádřil k protilátkám, zda jsou důkazem bezinfekčnosti, nebo ne. Sám Prymula se vyjadřuje pro uznávání protilátek. „Myslím, že je to základní princip imunologie, kdy protilátková imunita nás chrání proti infekčním chorobám a my ji používáme jako určitý korelát, kdy nevyšetřujeme určitou imunitu, ale vyšetřujeme právě tu imunitu protilátkovou, protože je to mnohem jednodušší,“ sdělil Prymula. Podle něj je to jakýsi marker, známka toho, že daný člověk zareagoval a že bude mít protilátky a buněčnou imunitu.

Anketa Je dobře, že se na kulturu a sport dostane jen omezené množství neočkovaných a dále již jen očkovaní? Ano, je to dobře 32% Ne, je to diskriminace 64% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 6351 lidí

Podle Prymuly by se pak měla uznávat hodnota 200 jednotek protilátek. „Vycházím z prací, které byly publikovány v časopise Nature, které ukazují shlukové korelace mezi virus neutralizačními protilátkami a schopností neonemocnět opakovaně, protože se dělaly analýzy u osob, které opakovaně onemocněly po prodělání onemocnění, a tady byly skutečně jasné korelace. To znamená, že to je odhadovaná hodnota. Přesnou hladinu nikdo neví,“ zmínil.

„To, že chceme uznávat protilátky, neznamená, že chceme, aby se lidé testovali na protilátky nějakým frekventním způsobem. Obecně u žádné nemoci neděláme to, že bychom testovali protilátky předtím, než očkujeme. Ale pokud tady přijde člověk, který už má vysokou hladinu protilátek, tak je nesmyslné mu tvrdit, že není chráněn, protože on s vysokou mírou pravděpodobnosti chráněn je,“ dodal Prymula. To, jak dlouho by „protilátky měly platit“, je podle jeho slov diskutabilní záležitost.

plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Tvrdá slova Dominika Duky. Nejmenoval, naznačil. Ale oni se v tom najdou Piráti: Smích? Myslíme to vážně! Boj o zmrzlinu nabral grády Preference spadly. Piráti mobilizují. Richterová rozeslala e-mail a budou změny Koudelka? Až v pondělí. Výbor odpískán

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.