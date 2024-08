V Argentině zrušili ministerstvo diverzity. Hlavního kritika umlčel vlastní skandál

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6797 lidí

Předchůdce Javiera Mileiho v argentinském prezidentském křesle, právník Alberto Fernández, čelí další kauze. Zatímco zřizoval k ochraně práv žen ministerstvo pro ženy, pohlaví a diverzitu, doma měl Fernández podle soudního příkazu, na základě kterého již v tomto týdnu federální soud v Buenos Aires zahájil trestní vyšetřování, psychicky terorizovat svou partnerku a matku svého druhého dítěte.

Krátce po nástupu do své prezidentské funkce se argentinský ekonom Javier Milei rozhodl naplnit své předvolební sliby a ve snaze omezit plýtvaní veřejných financí a seškrtání rozpočtů státu odstartoval výrazné škrty, které se týkaly také množství ministerstev, přičemž zcela zrušeným se stalo tamní ministerstvo pro ženy, pohlaví a diverzitu zavedené jeho předchůdcem Albertem Fernándezem.



Ministerstvo pro ženy, pohlaví a diverzitu Fernández zřídil s cílem dohlížet na politiku země v otázkách týkajících se žen a genderových a sexuálních menšin v roce 2019 a po ohlášení Mileie, že spěje ke konci, vyvstala zejména u neziskových organizací a v levicových kruzích silná vlna kritiky. Ta pokračovala i s červnovým rozhodnutím Argentiny zrušit podsekretariát pro ochranu před násilím na základě pohlaví. „Krajně pravicový argentinský prezident Javier Milei se chystá rozpustit vládní oddělení odpovědné za boj proti genderovému násilí, což vyvolalo zuřivou reakci aktivistů za lidská práva,“ psal britský deník The Guardian o nelibosti kroku mezi aktivisty.



Fernanda Tarica, zakladatelka nevládní organizace Shalom Bait, která podporuje oběti genderového násilí, se dle britského deníku zhrozila oznámení Mileiových škrtů natolik, že prohlásila, že je Argentina „v rukou nebezpečného člověka“. „Ženy jsou v ohrožení,“ měla dodat.

Aktuálně však kontroverzí v Argentině nejsou jen samotné škrty této agendy, ale taktéž vyšetřování, které by mohlo ukázat, že se násilného chování dopustil samotný zřizovatel resortu, který se měl podílet na vymýcení násilí na ženách.



Dalo by se říci, že obvinění Alberta Fernándeze působí v duchu rčení, že „pod svícnem je největší tma“, jelikož předchozímu prezidentovi Argentiny ani zřízení ministerstva pro ženy, pohlaví a diverzitu nezabránilo, aby se i on sám údajně podílel na násilí proti ženám – respektive na násilných činech na matce svého syna a své dlouholeté partnerce, kterou byla do letošní roku novinářka Fabiola Yáñezová.



Agentura AP a server ABC News informují, že bývalá partnerka argentinského exprezidenta Alberta Fernándeze obvinila z fyzického a citového zneužívání, což prý může ještě více „zhoršit pověst umírněného levičáka, jehož vládu mnozí Argentinci viní z prohlubování hospodářské krize“.

V soudním příkazu, který agentura Associated Press (AP) měla obdržet, federální soud v Buenos Aires zahájil trestní vyšetřování kvůli obviněním z „psychického teroru“, telefonického obtěžování a fyzického týrání, které vůči Fernándezovi vznesla Yáñezová.

V příkazu se uvádí, že Yáñezová, která vypovídala telefonicky ze svého domu v Madridu, se rozhodla vznést proti Fernándezovi obvinění z toho, že jí denně vyhrožoval, „psychicky ji zastrašoval“ a způsobil jí „drobná zranění v kontextu genderově podmíněného násilí“.



Fernández, který Argentině vládl v letech 2019-2023, obvinění, že se choval násilně ke své bývalé partnerce a bývalé první dámě Fabiole Yáñezové dle agentury Reuters, důrazně popřel a slíbil, že soudu prokáže, „co se skutečně stalo“.

V příspěvku na sociální síti X Fernandez uvedl, že se o obvinění dozvěděl ze zpráv v médiích a že hodlá soudu předložit důkazy na podporu své neviny. „Řeknu jen, že je to lež a to, z čeho mě obviňuje, se nikdy nestalo,“ doplnil.

V návaznosti na obvinění se argentinský soud rozhodl Fernandezovi zakázat opustit zemi a vydal mu též zákaz, aby se k Yáñezové nadále pokoušel přibližovat či ji kontaktovat.

Soud rovněž požadoval, aby „přestal se všemi formami zastrašování nebo obtěžování, a to jak přímého, tak nepřímého“ a argentinské úřady požádal, aby Yáñezové poskytly policejní ochranu.

Vyšetřovatelé se po přečtení uniklých soukromých zpráv podle soudního dokumentu pokusili s Yáñezovou spojit, avšak ta si zprvu vůči otci svého syna nepřála vést trestní řízení.



V úterý však nakonec změnila názor a obrátila se na soud v Buenos Aires s žádostí o vznesení obvinění proti bývalému prezidentovi. Právník někdejší první dámy Argentiny Juan Pablo Fioribello dle Buenos Aires Times popsal, že se situace „vyhrotila“ a Yáñezová, která měla vypadat „velmi rozrušeně“ mu sdělila, že již nechce situace nadále snášet. „Už tuhle situaci nemůžu dál snášet a právě jsem to nahlásila,“ měla říct dle jeho slov.

„Javier Milei zrušil Ministerstvo žen, genderu a diverzity. Argumentoval, že ženy musí chránit zákony a policie, byrokracie navíc nic neřeší. Kritika místní levice, že mu nevadí násilí na ženách, oslabila poté, co manželka jejich exprezidenta Fernándeze zveřejnila fotky po domácí hádce,“ komentoval případ exministr financí Ivan Pilip a poukázala právě na resort, který Fernández zřizoval.

