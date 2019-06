V Bruselu má Babiš choromyslnou přezdívku. Do očí mu to nikdy nikdo neřekl. Zaskočila i nás

Andrej Babiš je významný podnikatel, který neustále hledí do mobilu. Jeho výkon je abnormální i na evropské poměry a řadě diplomatů a úředníků v Bruselu se příčí. Říkají mu Al Capone a věří, že už brzy skončí v zapomnění obdobně jako slovenský expremiér Fico. To ParlamentnímListům.cz řekl bruselský zdroj, který nám pravidelně poskytuje informace o dění v rámci byrokratického aparátu EU.

„Vzniklo to náhodou, ale slyšel jsem to už tolikrát, že jsem vám to musel napsat,“ uvedl náš vysoce postavený zdroj v rámci bruselského aparátu. „Jak jste psali nedávno o panu Jirmanovi, který děla auditora v rámci Evropské komise, dost to tady rezonovalo, jelikož jsou ParlamentníListy.cz monitorovány a překládány,“ dodal.

Brusel podle jeho slov nepovažuje Andreje Babiše za úkladného zločince, ale za muže v násobném střetu zájmů.

„Byl jsem na jedné neformální schůzce, to bych chtěl zdůraznit, že z této akce neexistuje psaný ani audiovizuální záznam, a tam se hovořilo především o českém panu premiérovi. Nesmím ani naznačit, v jakém jazyce to probíhalo. Říkalo se tam, že lidi moc úkoluje, že někdy křičí a je nepříjemný. Byznys bych do toho tahat nechtěl, ale třeba němečtí kolegové ho mají zpracovaného téměř dokonale. Prostě vadí, neumím to líp popsat. Vadí dokonce i jeho pracovitost a právě na tomhle setkání se řeklo, že by mohl skončit podobně jako slovenský expremiér Fico,“ upozornil náš zdroj dále.

Robert Fico podal demisi poté, co na Slovensku demonstrovaly desítky tisíc lidí po vraždě novináře Jána Kuciaka. Jakákoli souvislost mezi vládním SMEREm, Ficem a zmíněným zločinem nebyla doposud prokázána. Fico tehdy řekl, že chce svým rozhodnutím přispět ke zklidnění dost napjaté situace ve společnosti.

Náš tamní zdroj k akci poznamenává, že proběhla klidně a bez větších potíží.

„Jestliže Andrej Babiš ustojí tento tlak, paradoxně jej to posílí. Nevím jenom, jestli mu to bude stát za to pokračovat ve vrcholové politice,“ uzavřel.

ParlamentníListy.cz se budou tématu Andreje Babiše v Bruselu zabývat také v příštích dnech, kdy přineseme několik pikantních postřehů z chování českého premiéra za hranicemi České republiky.

autor: Tomáš A. Nový