Piráti si vzali auditora Bruselu na kandidátku. Sledujte, co se dělo, když jsme na to přišli

Petr Jirman, 41 let, státní občan České republiky a krom jiného také auditor Evropské komise, externí poradce Ministerstva financí v oblasti kontroly dotací. Pochází z Jablonce nad Nisou, je bez politické příslušnosti a během letošních voleb do Evropského parlamentu se objevil na vcelku přijatelném 17. místě kandidátky Pirátů.

„Při mém nástupu v roce 2010 na pozici auditora Evropské komise pro Českou republiku se zdálo, že je využívání strukturálních fondů v ČR bezproblémové. Bohužel, výsledky již prvních auditních misí Evropské komise, které jsem vedl od roku 2010, začaly poukazovat, že tomu tak ve skutečnosti není. V našem oddělení jsme dospěli k faktickému závěru, že v České republice dochází k opakovanému selhání celého mechanismu využívání strukturálních fondů včetně nezávislosti v té době decentralizovaného Auditního orgánu, a pozastavili jsme proto veškeré platby do ČR v naší gesci. K podobným výsledkům o nefunkčnosti auditu v ČR ve stejné době došli nezávisle na nás také auditoři Evropského účetního dvora v Lucemburku,“ potvrzuje sám Jirman, kterého sčítání a odčítání evidentně baví.

Když se vrátíme do ledna 2019, do doby, kdy se ucházel o post kandidáta do Bruselu za Pirátskou stranu, zjistíme, že tehdy ještě výraznou důvěru běžných členů-pirátů neměl. „Doufám, že jeho účet bude aktivován co nejdříve,“ oznámila koordinátorka krajského sdružení Libuše Věříšová. A následně uveřejnila Jirmanovu kandidátskou vizitku.

Z ní citujme jednu zajímavou větu: „Další oblastí, kterou bych aktivně sledoval, by bylo odhalování podvodů s EU fondy na různých úrovních, zejména pak nastavení, funkčnost a první výsledky nově vznikajícího útvaru evropského prokurátora,“ sdělil Jirman, který nakonec sítem volitelů prošel, získal 60 procent z pětapadesáti hlasů.

Na mnohé členy Jirman určitě zapůsobil svou věcností, rozhodností a erudicí. „V červnu 2010 jsem nastoupil na Generální ředitelství pro regionální politiku (DG REGIO) na pozici hlavního auditora zodpovědného za audit dvou největších strukturálních fondů v České republice (ERDF a CF). Do mé pravomoci spadal audit finančních prostředků určených v programovém období 2007 až 2013 pro ČR v odhadované výši 500 miliard korun, jenž zahrnoval 14 operačních programů (Doprava, Životní prostředí, Podnikání a inovace, Integrovaný operační program, Výzkum a vývoj pro inovace, Technická pomoc, Praha Konkurenceschopnost a 7 regionálních programů včetně nejproblematičtějších ROPů Severozápadu a Středních Čech),“ konstatuje také.

Náš zdroj, mimochodem vysoce postavený zástupce Evropské unie, nám před několika dny uvedl až šokující informaci. „Právě tento pán, pan Jirman, mohl být vynašečem informací proti panu Babišovi,“ konstatoval a odkazem na provázanost špiček Pirátů, audity a kontroly z EU. Velmi závažné tvrzení se naše redakce rozhodla ihned ověřit.

Tiskovou mluvčí Pirátů Karolínu Sadílkovou jsme poprvé oslovili s dotazy ve středu 12. června, obratem přišla odpověď, že ve dnech 12.6.- 14.6. není k dispozici, ať se obrátíme na zástupce Andreu Mádlovou nebo Jakuba Dušánka. Stejné dotazy tedy odešly ve stejný den i oběma zmíněným. Ovšem bez reakce. Opakovaně jsme je tedy oslovili ještě v pátek 14. června a v pondělí 17. června. Ale ani na tyto dotazy odpověď nepřišla. Proto jsme se ještě v neděli 16. června na stejný dotaz zeptali i předsedy Pirátů Ivana Bartoše a Jakuba Michálka, reakce byla ovšem stejná jako u jejich kolegů, tedy žádná. Nakonec se nám v pondělí v poledne přeci jen podařilo získat odpovědi od předsedy Pirátů Ivana Bartoše.

Podle jednoho z našich bruselských zdrojů „může být tento člověk přímým aktérem vynášení informací a dokumentů ze struktur EP“. Můžete na toto tvrzení reagovat?

Neznám "váš bruselský zdroj". Petr Jirman je naprostý profesionál a je si dobře vědom svých profesních povinností a z nich plynoucích závazků. Piráti s panem Jirmanem v žádné z věcí týkajících se střetu zájmů vládních činitelů nespolupracovali a nejsem si vědom žádné užší spolupráce ani v jiných oblastech, kterými se zabýváme ve vztahu k Evropské unii.

Pan Jirman působí jako "externí poradce MF", nepovažujete za střet jeho zájmů kandidaturu do EP?

Střet zájmů je jasně definovaná právní oblast. Petr Jirman jako nezávislý kandidát za Piráty ve volbách do EP neporušil žádný právní předpis. Osobně k této věci přistupuje velmi precizně. O jeho kandidatuře byla explicitně informována jak Evropská komise, tak Ministerstvo financí.

Jaký je jeho vztah k vedení Pirátské strany?

Petr Jirman není členem Pirátské strany. Kromě toho, že ho jako kandidáta znám, zná ho i celá Pirátská strana, neboť se představil celostátnímu fóru v rámci primárních voleb při sestavování Evropské kandidátky a byl všemi členy zvolen na 17. místo.

Podílel se pan Jirman kdykoli ve své letité praxi na přípravě jakékoli stížnosti, která by se týkala například současného premiéra Babiše nebo jeho někdejší společnosti Agrofert?

Touto informací z logiky věci a také na základě odpovědi na Vaši první otázku nedisponuji.

Kdybychom měli jednoduše popsat, jakým tlakům Andrej Babiš nebo jeho někdejší společnost Agrofert v rámci EU čelí, zúžili bychom výběr na dvě oblasti. První je Evropská komise, druhou pak protikorupční úřad OLAF. Pakliže jsme tento materiál věnovali Petru Jirmanovi, o kterém náš zdroj hovoří jako o donašeči, můžeme rovněž konstatovat, že Jirman působí jako auditor v rámci Evropské komise. Ohledně jeho vztahu k OLAFu, který se už roky zabývá například Čapím hnízdem, nechme promluvit samotného Jirmana. ParlamentníListy.cz citují jeho vlastní slova, která pronesl v rámci předvolebního rozhovoru. Ten doposud vidělo patnáct lidí včetně několika našich redaktorů...

„My spolupracujeme s OLAFem, když máme podezření na podvod v České republice, tak jim tam posíláme podnět.“

