V ČT posadili proti Havlíčkovi Kalouska. Ten pronesl odvážné tvrzení, kdo možná ve skutečnosti povede dopravu

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) je od pátku vedle Ministerstva průmyslu a obchodu zodpovědný také za resort dopravy. V pořadu Události, komentáře na ČT24 sdělil, co chce v resortu změnit a jakým způsobem tak učiní. Ve studiu proti němu usedl šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, jenž vyloučil, že Havlíček svou novou trojroli zvládne. Zřejmě, podle něj, bude dopravu řidit „někdo z holdingu“ a Havlíček to bude jen formálně zastřešovat. „Šest let vlády ANO na Ministerstvu dopravy je šest let promarněných peněz a šancí,“ pravil Kalousek ve studiu.

Premiér Andrej Babiš při pátečním uvádění Havlíčka do funkce prohlásil, že žádné slučování úřadů těchto dvou ministerstev nechystá. Popřel také zprávu, že exministr Vladimír Kremlík (za ANO) by byl dál v úřadu jako náměstek. Ministr Karel Havlíček chystá prý reorganizaci včetně konkurzů na pozice náměstků.

Kremlík skončil kvůli systému elektronických dálničních známek. Kritiku vzbudil způsob výběru vítěze i cena zakázky. Nyní je zakázka zrušená a nový ministr chystá nový tendr. Okolnosti původní zakázky nyní zkoumá policie. Média upozornila na rodinnou vazbu mezi zaměstnankyní Stáního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a soukromé společnosti. Tyto informace Kremlík podle svých slov neměl, jinak by na situaci reagoval jinak.

„Prioritou zůstává řídit kvalitně dva resorty, vytvořit z Ministerstva dopravy opravdu moderní ministerstvo, jako se nám to podařilo i s resortem průmyslu. Je třeba dát do pořádku vše, co se musí,“ sdělil Havlíček svou vizi a potvrdil premiérova slova, že zatím není důvod tato dvě ministerstva spojovat.

S exministrem Kremlíkem prý nemluvili o tom, zda bude, či nebude jeho náměstkem. „Neříkal mi to ani premiér, aby pan Kremlík byl náměstkem. V posledních dnech s Kremlíkem spolu komunikujeme takřka on-line, pro mě je zásadní a důležité, aby se podařilo resort dobře předat. Nějakou dobu mi s tím do určité míry Kremlík pomáhal a do věcí mě zasvětil,“ upřesnil.

Kalousek tuto trojroli Havlíčka, tedy vést dvě ministerstva a k tomu vicepremiérství, pokládá za nezvládnutelnou. „Oba dva resorty jsou velmi těžké a velmi zásadní. Sám ministr veřejně přiznal, že k tomu, aby zvládl své dosavadní povinnosti, že musí pracovat šestnáct hodin denně. To mu zbývá osm hodin a alespoň jednu hodinu by měl spát,“ poznamenal Kalousek. „Teď mu k tomu přibývá Ministerstvo dopravy. Den ale nemá 32 hodin,“ kroutil Kalousek hlavou.

Ze svých zkušeností politika i ministra si Kalousek prý neumí představit, že se to dá dělat dobře. Uvedl proto dvě možnosti, jak se to dá v zásadě udělat: „Buď Havlíček nebude mít na resort dopravy čas, a bude to vidět. Nebo bude fakticky řídit resort dopravy někdo z holdingu a pan ministr to bude jen formálně zastřešovat, a bude to také vidět. V každém případě nevidím důvod k optimismu.“

Ani kdyby byl v kůži Havlíčka s jeho zkušenostmi a měl by důvěru premiéra, Kalousek by prý rozhodně na vedení těchto dvou resortů nekývl. „Den má opravdu jen 24 hodin. Agenda jednoho resortu je rozsáhlá pro jednoho člověka. Ministerstvo dopravy je v takové situaci, že po šesti letech, kdy ho spravuje hnutí ANO, nebylo v tak špatné personální situaci,“ řekl Kalousek.

„Na vině není pouze tendr, minulý týden se demontovaly brány na mýto, 2,5 miliardy funkčního majetku státu. Vláda ho vyřazuje z provozu, prodává ho pod cenou nebo půjde do šrotu, a nikoho to nezajímá. Šest let vlády ANO na Ministerstvu dopravy je šest let promarněných peněz a šancí,“ vyřkl Kalousek.

Sám si již dlouhodobě myslí, že by mělo vzniknout ministerstvo hospodářství, ale ne jej vymyslet, že vznikne sloučením těchto dvou ministerstev. „I kdyby vláda měla dnes politickou vůli to udělat, tak se to nedá udělat do konce tohoto volebního období,“ myslí si Kalousek.

Havlíček mu však oponoval, že se to dá vše zvládnout. „To je prosím o budovách a o počtech lidí. Kdybychom připustili to, co říká pan předseda, podle mě až příliš konzervativně a politicky, tak bychom popřeli velké nadnárodní instituce, ale i veřejné a privátní instituce, které řídí daleko větší majetky v několika zemích. A popřeli bychom i to, že fungují velká ministerstva ve velkých zemích,“ kontroval ministr.

Konkretizoval své plány, které na Ministerstvu dopravy má. „Bude to restrukturalizace ve smyslu jedné organizační struktury resortu. Stejně jako se nám to podařilo na průmyslu, resort dopravy se postaví produktově, bude tam o něco méně sekčních náměstků, udělá se jednodušší systém řízení. Vše bude přehledné a udělat se to dá. Je to jen otázka kompetencí a odpovědnosti,“ vysvětlil Havlíček, podle nějž je to „jen“ otázka velmi kvalitních lidí.

Hnutí ANO je na tomto ministerstvu již několik let, proč se tedy takové změny neděly již dříve? „Není fér říkat, že ministři, kteří tam byli předtím, byli špatní. Neznamená to, že to bylo předtím fatálně špatně nastavené. Ministerstvo dopravy je nevděčné ministerstvo, to přece všichni víme. Lehce se do tohoto ministerstva stříli, opozice samozřejmě má ideálně nabito,“ rozjel se Havlíček, na jehož slova se přísedící Kalousek usmíval.

Ministr poukázal pak na to, že resort dopravy je stejně tak nejednoduchý s ohledem na lobbistické zájmy, zájmové skupiny a s ohledem na to, kolik je tam veřejných zakázek. „Není moc takových lidi, kteří by se dobře vybírali, šli by tam a odborně a hospodářsky by resort řidili – a ještě současně odolávali tlakům,“ myslí si Havlíček, s připomenutím, že nynější opozice zde v minulosti také často své ministry střídala.

„To jsou jen obecné formulace, které platí obecně,“ mávl Kalousek nad Havlíčkovými slovy rukou. „Samozřejmě, že to nějak půjde. Ale je to vrcholně neodpovědné. Opakuji, buď na to bude mít Havlíček málo času a bude to na té práci vidět, nebo to bude řídit někdo z holdingu a to bude také brzy vidět,“ uzavřel Kalousek a podotkl, že ani jedna varianta se mu nelíbí.

