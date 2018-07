V ČT promluvil nový senátor Goláň, který nahradil Čubu. Předně se zlobil kvůli zajišťovacím příkazům

V úvodu Goláň odhalil, jaký má podle něj v dnešní době Senát smysl, stoprocentně mu prý nelze upřít význam v podobě pojistky demokracie. „Senát je ale i horní komorou, která je založena na osobnostech, tedy lidech, kteří vytáhnou politickou stranu do Senátu, na rozdíl od Poslanecké sněmovny, kdy politická strana tam naopak táhne ty lidi,“ uvedl a dodal, že už jen tím je dáno, že senátor je jistým způsobem nezávislý a měl by mít nějaký nadhled. „Takový senátor by pak mohl zasahovat do politické scény a nějakým způsobem ji uvádět na kulturnější úroveň,“ doplnil.

Občas se však na politické scéně objevují názory, a říká je i současný premiér Andrej Babiš, že Senát je nadbytečná instituce za zbytečné peníze. Podle Goláně však taková tvrzení nejsou pravdivá a poukázal na to, jak se Senát projevil v době, kdy byly debaty o tom, jestli ČSSD má být součástí nové vlády, či nikoliv.

„Víme přece, že se senátoři ČSSD vzbouřili proti účasti ČSSD ve vládě. Tušili, že by to mohl být konec jejich politické kariéry a sociální demokracie by se tím mohla dostat na smetiště dějin,“ připomněl senátor s tím, že už v této situaci podle něj bylo možné vidět, že se Senát skládá z osobností, které jsou odtrženy od pupeční šňůry k politické straně a jednají z pozice rozumu a zkušenosti.

V oblasti zákonodárné, kdy se měl Senát neboli pojistka demokracie projevit, pak zmínil skutečnost, že byla například odchycena spousta zákonů, které byly špatné. „Víme, že když byla rozpuštěna Poslanecká sněmovna, Senát fungoval jako jediná komora, která přijímala nutné zákony. To jsou ta senátní opatření z roku 2012,“ připomněl.

Goláň se veřejně zviditelnil především zájmem o zajišťovací příkazy jakožto daňový poradce. To, že se o něco takového začal zajímat, prý vyplynulo z toho, že byl daňovým poradcem pětadvacet let a dovedla jej potom k tomu samotná praxe. V době, kdy se změnil přístup finanční správy ke kontrolám nebo přístup k poplatníkům, začaly se plošně využívat zajišťovací příkazy, které byly v systému již od roku 1993. „V okamžiku, kdy jsem měl první klienty, kteří těmito příkazy byli zasaženi, jsem viděl, že jsou aplikovány nesprávným způsobem,“ vysvětloval.

Poukázal na to, že z pětadvaceti případů, které máme u nás, je u čtyřiadvaceti stoprocentně přesvědčen, že jsou naprosto nezákonné a budou v budoucnu zrušeny soudními rozhodnutími. „Takový zlom nastal proto, že někdo slíbil, že se vyberou daně,“ míní.

Goláň doufá, že spojencem v jeho politickém usilí v Senátu bude jeho senátní klub, který se jmenuje Klub pro liberální demokracii – Senátor 21. „Také čekám, že z nových voleb na podzim, z těch řádných, přijdou další spojenci. Já jsem dnes první den na plénu a chci zjistit, kdo je jakým způsobem schopný naslouchat nějakým věcem,“ řekl.

Následně dodal, že zažil situaci, kdy mu bylo předáno osvědčení, že pan Štěch by s Oberfalzerem velmi rádi naslouchali problémům ohledně daní. „Tam totiž není nikdo, kdo by daním rozuměl, a nikdo, kdo by nějakým způsobem objasnil, co se tady z hlediska finanční správy vlastně děje,“ sdělil Goláň s tím, že místo setkání na patnáct minut bylo jednání na hodinu a čtvrt. „Opravdu proto citím oporu a věřím, že spojence skutečně najdu,“ uzavřel.

