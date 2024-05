V Charkově rozkradli miliardy na obranu. Takto. Skandál z Ukrajiny, kde jde o hodně

reklama

Koncem týdne ruská armáda otevřela na severu Ukrajiny poblíž Charkova novou frontovou linii. Během víkendu se ruským silám podařilo postoupit. Jak uvedl vojenský analytik Tyler Weaver v sobotu, Rusové postoupili minimálně pět kilometrů ve skoro padesátikilometrové zóně na sever od Charkova a obsadili asi tucet malých vesnic. „Když to porovnáme, na taktické úrovni je to mnohem větší úspěch v 48 hodinách, než měli Ukrajinci za celou loňskou ofenzivu, navíc s triviálními ztrátami pro ruskou armádu,“ srovnává.

Z řad ukrajinské armády se objevily stížnosti, že neexistovala žádná první linie opevnění. Na postup Rusů si pro BBC stěžoval Denys Jaroslavskyj, velitel zvláštní průzkumné jednotky. „Nebyla žádná první obranná linie. Viděli jsme to. Rusové prostě přišli. Prostě vešli, žádná minová pole,“ řekl. Svá slova dokázal záběry z dronů. Dodal, že ukrajinští představitelé tvrdili, že obranné prvky jsou za velké peníze budovány. Ale žádné tam nebyly. „Buď to byla neschopnost, nebo korupce. To není jenom selhání. To je zrada,“ řekl Jaroslavskyj.

„Samozřejmě že jsem naštvaný. Když jsme o toto území bojovali v roce 2022, ztratili jsme tisíce lidí. Nasadili jsme svoje životy. A teď, protože někdo nepostavil opevnění, tak zase ztrácíme lidi,“ vyjádřil se pro BBC.

Výkonná ředitelka nevládní organizace Institute of Legislative Ideas v Kyjevě Martina Boguslavetsová rozkrývá smlouvy s podezřelými firmami, kde se ztratily miliardy hřiven bez toho, aniž byla položena jediná mina nebo vystavěno jediné opevnění. „Charkovská oblastní vojenská správa převedla mnohamilionové zakázky na výstavbu opevnění, které stály celkem sedm miliard hřiven, na fiktivní firmy,“ tvrdí Boguslavetsová v komentáři pro ukrajinský deník Pravda.

Oddělení Charkovského úřadu pro obranné zakázky totiž vybralo pro obranné zakázky nově registrované nejmenované společnosti a individuální podnikatele. „Majitelé těchto firem navíc nepřipomínají úspěšné podnikatele a podnikatelky – mají za sebou desítky soudních sporů, od krádeží whisky po domácí násilí na manželích a matkách, někteří z nich byli zbaveni rodičovských práv a měli exekuce na bankovní úvěry,“ vypočítává Boguslavetsová.

Jenže peníze k těmto domnělým podnikatelům ve skutečnosti ani nedoputovaly. „Dalším zajímavým detailem je, že tito příjemci zřejmě ani nevědí, že jsou milionáři. Koneckonců nadále pracují na poli nebo na směny v továrnách,“ upozorňuje právnička na korupci při vojenských zakázkách kolem Charkova.

Boguslavetsová popisuje několik vybraných případů podezřelých zakázek. „Systém začal u Ihora Chausa, soukromého podnikatele. Tři měsíce po jeho registraci s ním odbor bydlení a služeb uzavřel přímé smlouvy na dodávky dřeva v hodnotě milionů hřiven. Zajímavé je, že v červenci 2023, kdy Chaus právě zaregistroval svou živnost, mu běželo u policie exekuční řízení na nesplacení pokut. Předtím byl shledán vinným z krádeže půl litru Jacka Danielse. Za ukradenou whisky si odpracoval 100 hodin veřejně prospěšných prací. Vážně úspěšný podnikatel,“ glosuje ironicky právnička.

V tomto schématu navíc úředníci pokračovali. Například uzavřením smlouvy s Vicrotií Smolyakovou, majitelkou společnosti Hertz Industry LLC. Tato společnost byla zaregistrována v červnu 2023 a během několika měsíců začala vydělávat miliony v oblasti dřevozpracování. Opět na základě přímých smluv. Za necelý rok se přitom ve firmě vystřídali čtyři manažeři, což také svědčí o fiktivnosti,“ má jasno Boguslavetsová.

Paní Smolyaková navíc čelí pěti exekucím, od vymáhání pohledávek od bank přes soudní řízení pro vyhýbání se rodičovské zodpovědnosti. Žena se také v opilosti dopustila domácího násilí na své matce. Smolyaková aktuálně pracuje v hutním podniku Dnipro na dělnické pozici. „Nevypadá jako majitelka úspěšné firmy, která za devět měsíců vydělala 116 milionů od ministerstva financí,“ říká ironicky Boguslavetsová.

Další takovou „podnikatelkou“ je Natalia Kovalová. Společnost Satisbud LLC byla na její jméno registrována tři dny po registraci společnosti Hertz Industry. Jde o další „úspěšnou“ společnost s obratem přes 52 milionů hřiven. Majitelka společnosti má na svém kontě také hromadu soudních případů včetně zbavení rodičovských práv, pobytu na veřejném místě v opilosti a domácího násilí vůči manželovi. Kovalová nyní pracuje v zemědělství jako pomocná síla na poli.

„Zajímavé je, že společnosti Hertz Industry LLC i Satisbud LLC mají stejného ředitele, Dmitrije Knorozova. Jak se dalo očekávat, i proti němu je vedeno exekuční řízení, v němž je dlužníkem,“ vypočítává právnička a vyjmenovává další podobné případy.

Takových fiktivních společností přitom vznikly stovky. „Toto schéma na první pohled ukazuje, že úředníci ve státních úřadech mohou bezohledně registrovat nové společnosti a využívat k tomu lidi, kteří o tom ani nemusejí vědět. A tento úředník na tom vydělává obrovské peníze. Krvavé peníze,“ podotýká Boguslavetsová.

