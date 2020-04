V EU dali od Itálie ruce pryč, bojí se stažení ke dnu. Velmoci utratily 7 BILIONŮ dolarů. A ani to nemusí stačit, varuje ekonom Křeček

ROZHOVOR „Ostatní si uvědomují, že by je Itálie mohla stáhnout ke dnu, a tak od ní dávají ruce pryč. Bude to obrovská zkouška pro eurozónu i celou Evropskou unii,“ predikuje v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček o odmítání italských dluhopisů ze strany Evropské unie. K těm se již negativně vyjádřila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Problémy nyní nezaznamená pouze tato jihoevropská země. Křeček sčítá, kolik již nyní celkově stála zavedená opatření největší světové ekonomiky. Aby se ekonomická situace stabilizovala do června, musí se vynaložit sedm bilionů dolarů. Situace na trzích se však ani poté nemusí uklidnit, jelikož je otázkou, co bude následovat.

Obáváte se, že nás čeká masové propouštění? Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza varuje, že současná opatření vlády na podporu zaměstnavatelů jsou nedostatečná. Jaké další kroky ze strany vlády byste uvítal?

Ukazatel počtu nezaměstnaných bude jedním z nejlepších indikátorů toho, zda vládní opatření jsou dostatečná. Skokový nárůst v nezaměstnanosti bude znamenat, že opatření byla navržena špatně. Naopak v případě, že nezaměstnanost vzroste jen mírně, budeme moci vládu pochválit. Při poskytování podpory se nesmíme zaměřovat jen na objem prostředků, ale musíme také řešit rychlost pomoci. Poskytovaná podpora by proto neměla být zdržována zbytečnou byrokracií.

V ekonomice se vlivem koronavirové pandemie přestaly točit peníze a nevíme, jak dlouho to ještě potrvá. Hrozí podle vás kvůli tomu, že se „položí“ i podniky, které by normálně v tržním prostředí obstály?

Mnoho podniků muselo bez předchozího varování ze dne na den zavřít. To je situace, ve které nemusejí obstát ani velice dobře fungující společnosti. Navíc k zavedení restrikcí došlo téměř synchronizovaně napříč odvětvími i různými zeměmi po celém světě. Na to nemohl být nikdo připraven. Šlo jen o štěstí. Ten, kdo ho neměl, pracuje v nejzasaženějších odvětvích a řeší existenční problémy.

Bude mít současná pandemie nějaký vliv na budoucí uspořádání pracovního trhu třeba v tom, že více firem začne brát práci z domova jako samozřejmost?

V minulých letech byli zaměstnanci ve velmi dobrém postavení vůči zaměstnavatelům. Mohla za to napjatá situace na pracovním trhu. V případě, že začne růst nezaměstnanost, tak se to změní. Zaměstnavatelé si zase budou moci mezi zaměstnanci vybírat a pravděpodobně jim zredukují benefity. Práce z domova však může být výhodná pro zaměstnavatele i zaměstnance, takže v tomto případě je možné, že se s ní budeme setkávat častěji. Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Změní podle vás tato krize způsob, jakým budou lidé do budoucna přistupovat ke spotřebě? Je možné, že si po skončení této krize budeme odkládat větší část příjmů „na horší časy“, a tím budeme nadále mírně tlumit spotřebu?

Podobné otázky zaznívaly i při propuknutí minulé krize. Kdo tehdy tvrdil, že se lidé poučí a budou tlumit svou spotřebu, se šeredně spletl. V tomto případě to zřejmě bude podobné. Lidem po odeznění krize rychle otrne a zase se vrátí k původnímu životnímu stylu. Koneckonců jim to umožňuje stát, který když jde do tuhého, tak zasáhne.

Ekonom Lukáš Kovanda se domnívá, že v současné době by vláda měla českou ekonomiku oživit třeba i „shazováním peněz z vrtulníku“ neboli rozdáním nově natisknutých peněz občanům. Je to podle vás nyní obhajitelný krok?

Je to přehnané a vedlo by to ke snížení reálné hodnoty úspor lidí, kteří se chovali odpovědně. Spíše bychom měli přemýšlet nad tím, jak rušit restriktivní opatření v ekonomice, aniž to bude mít zásadní vliv na šíření koronaviru. Základní problém spočívá v tom, že naše ekonomika je z velké části umrtvená. Až podružný problém spočívá v nedostatku peněz u některých lidí a firem. To je třeba řešit cílenou podporou, a nikoliv „shazováním peněz z vrtulníku“.

A jaké kroky by měly následovat v momentě, kdy současná opatření v čele s karanténou pominou?

Ze začátku bude nutné, aby centrální instituce kontrolovaly, zda se jednotlivá odvětví obnovují bez větších problémů. Tam, kde bude docházet ke komplikacím, by měly zasáhnout. Postupně by však centrální instituce měly zařadit zpátečku a umenšovat svůj vliv na ekonomiku. Doufejme, že pandemie koronaviru nakonec nepovede k růstu vlivu centrálních institucí na hospodářství. Určitě bychom neměli připustit zestátňování a další socialistické manýry. Psali jsme: Ministr Hamáček: Dáváme dohromady tým ekonomů, který připraví ,Marshallův plán‘ pomoci Kvůli koronaviru bojují o přežití a už nyní se na ně prý chystá „rána z milosti". Restaurace a hospody se bouří proti... Fórum cestovního ruchu: Pomoc, které se nám zatím od státu dostalo, je zoufale nedostatečná Havlíček se neudržel: Když byl ministrem financí Kalousek, v čase krize řídil státní kasu tak, že se z toho stát vzpamatovával deset let

V jaké pozici jsou nyní lidé s hypotékami? Ministryně financí Alena Schillerová pro ně navrhuje půlroční moratorium na splátky, může prostý odklad reálně pomoci? Čeká realitní trh záplava nemovitostí od těch, kteří si nebudou moci dovolit je splácet a budou muset prodávat?

Poskytnout všem lidem moratorium na splátky úvěrů je podobný nesmysl jako kdybychom všechny lidi s onemocněním COVID-19 automaticky připojili na mimotělní oběh. Lidé jsou v různých situacích. Někteří mohou v pohodě dál splácet, jiným můžeme pomoci odkladem splátek, další to ani s odkladem splátek nezvládnou. To, že někteří lidé nakonec budou muset prodat své nemovitosti, bychom neměli vnímat jako fatální problém. Aspoň splaskne bublina na realitním trhu a zvýší se dostupnost bydlení.

Je známo, že v Praze a v dalších větších městech skoupili mnoho nemovitostí zahraniční investoři. Budou teď podle vás i oni nuceni prodávat?

Mnoho zahraničních investorů své investice v České republice opustí, protože budou potřebovat peníze ve svých domovských zemích. Do nemovitostí v Česku investovali, protože je lákaly skokově narůstající ceny. S tím však již nemohou počítat. Navíc zahraniční investoři se momentálně ani nemohou dostat do naší země. Hranice jsou zavřené a možná budou ještě dost dlouho. Za těchto okolností lze očekávat, že spíše budou prodávat než nakupovat.

Neustále se mluví o potížích restaurací, cestovních kanceláří a dopravců. Jsou tu ale nějaká další odvětví, která jsou koronavirem vážně ohrožena, a nedostává se jim tolik mediálního prostoru?

Výrazně jsou zasaženy sportovní kluby či osobní trenéři. Dále různá rekreační zařízení, jako jsou třeba sauny či bazény. V existenčních problémech jsou rovněž vzdělávací společnosti, které pořádají různé semináře či školení. Podobně jsou na tom i kina či divadla. Takto bychom mohli pokračovat, poškozena je obrovská část ekonomiky. Fotogalerie: - Vylidněné metro

Když jsme nakousli téma cestování, je zřejmé, že letošní dovolená proběhne zcela odlišně od uplynulých let. Lze předpokládat, že domácí hoteliéři a provozovatelé kempů mohou čekat žně? Může tak pandemie paradoxně dodat nový impulz domácí turistice?

Určité typy rekreačních zařízení, kam nejezdí zahraniční turisté, by si polepšit mohly. Bude záležet na tom, jak se uvolní současná restriktivní opatření. Mnozí lidé však z finančních důvodů úplně zruší dovolenou nebo pojedou jen k sobě na chatu. Obecně lze očekávat, že lidé budou více šetřit, což není dobrá zpráva pro poskytovatele zbytných produktů a služeb.

Koronavirus srazil ceny ropy. Ty jsou vůbec nejnižší od roku 2002, WTI Crude padá ke 20 dolarům za barel. To přináší i zlevnění u stojanů s pohonnými hmotami, benzínky však přesto hlásí dramatický pokles poptávky. Hrozí podle vás, že se některé sítě čerpacích stanic dostanou do vážných problémů?

Vzhledem k nižším objemům prodejů by pumpaři potřebovali vyšší marže. Jednotlivé čerpací stanice jsou však nervózní z malého počtu zákazníků, a proto se pouštějí do cenových válek s okolními čerpacími stanicemi. Výsledkem jsou velmi příznivé ceny pohonných hmot pro řidiče, ale špatná finanční kondice některých čerpacích stanic. Je možné, že někteří pumpaři nakonec skončí.

Italský premiér Giuseppe Conte vyzval Evropskou unii, aby začala vydávat evropské dluhopisy pro oživení ekonomiky. Věc staví tak, že bez jejich emise hrozí celému projektu krach. To však odmítá předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Je podle vás Conteho myšlenka dobrá? Dluhopisy by se líbily zejména jižní části EU. Jaké dopady by měly na Česko?

Vzhledem ke stavu Itálie nebude jednoduché prodávat italské dluhopisy. Itálie však bude potřebovat mnoho prostředků k obnově ekonomiky. Z pohledu Itálie je tedy požadavek premiéra Giuseppe Conteho logický. V tomto případě platí přísloví, že tonoucí se chytá všech myslitelných stébel. Ostatní si ale uvědomují, že by je Itálie mohla stáhnout ke dnu, a tak od ní dávají ruce pryč. Bude to obrovská zkouška pro eurozónu i celou Evropskou unii. Fotogalerie: - V4 a Covid-19

Akciové trhy se v posledních několika dnech vymanily ze sestupné tendence. Japonský index NIKKEI sice kolísá, ovšem nedochází k jeho poklesu, americký Dow Jones dokonce zažívá mírný růst. Přitom se zdá, že ze světa v souvislosti s koronavirovou pandemií přicházejí stále stejné, tedy negativní zprávy. Čím to tedy je? Je to i důsledek nedávno schváleného obřího stimulačního balíčku v USA o hodnotě dvou bilionů dolarů?

Celkový účet za dosud navržená opatření v Evropské unii, Spojeném království, Spojených státech, Číně a Japonsku se již vyšplhal na částku sedm bilionů dolarů a dál narůstá. Do této částky započítávám všechny oznámené vládní výdaje, daňové úlevy, záruky za půjčky a odkupy aktiv prostřednictvím centrálních bank. Tato částka by vzhledem k současným ztrátám v globálním hospodářství měla stabilizovat situaci do června. Otázkou je, co bude následovat. Trhy se snaží na situaci reagovat dopředu. Zatím předpokládají, že situace v červnu bude lepší než dnes. Určitě však může dojít k dalším otřesům. Situace na trzích je velmi riskantní a mění se každým dnem. Psali jsme: Štěpán Křeček: Zrušení záloh OSVČ vyjde minimálně na 8,5 miliardy. Kdo a kdy je lékařům doplatí? Štěpán Křeček: VÝZVA AKADEMIKŮ Národohospodářské fakulty NF VŠE v Praze Dopady viru? Jako válka! Ekonom Křeček tuší katastrofu. Je tu ale naděje pro Česko. Toto by si přáli mít i Němci Strhne nás Itálie ke dnu? Ekonomika bude trpět kvůli ochraně zdraví, varuje ekonom

