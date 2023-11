V Gaze to doděláme. Jedná se o příměří, Izrael slibuje útok

reklama

Čtyřdenní dočasné příměří, které nakonec bylo prodlouženo ještě o dva dny, pomalu končí. Palestinské hnutí Hamás, které 7. října povraždilo na půdě Izraele na 1200 lidí a dalších asi 240 uneslo, v poslední den příměří propustilo dvě ruské ženy. A oznámilo, že jednu unesenou izraelskou rodinu zabily izraelské útoky směřované na Gazu.

„Předání rukojmích bylo zastíněno nepotvrzeným tvrzením Hamásu, největší militantní skupiny v Gaze, že rodina izraelských rukojmích včetně nejmladšího rukojmího, malého Kfira Bibase, byla zabita během dřívějšího izraelského bombardování,“ napsala agentura Reuters.

Příbuzní Bibasovy rodiny uvedli, že byli o zprávě Hamásu informováni. „Čekáme, až budou informace potvrzeny a doufejme vyvráceny vojenskými představiteli,“ uvedlo prohlášení Fóra rukojmích a pohřešovaných osob.

Od palestinské strany agentura Reuters získala také informaci, že se jedná o dalším prodloužení příměří, které má skončit ve čtvrtek dopoledne. Prozatím prý však nebylo dosaženo žádné dohody o jeho možném prodloužení. Americký ministr zahraničí Antony Blinken v Bruselu řekl, že bude v nadcházejících dnech spolupracovat s Izraelci během své cesty, aby zjistil, zda by bylo možné dočasné příměří ještě prodloužit.

Mluvčí izraelské vlády Eylon Levy řekl, že Izrael zváží jakýkoli seriózní návrh.

„Rádi bychom viděli prodloužení pauzy, protože to, co to umožnilo, je především propuštění rukojmích, návrat domů a shledání se svými rodinami. Takže jeho pokračování z definice znamená, že se domů vrátí více rukojmích. Je jasné, že to je něco, co chceme, a věřím, že je to také něco, co chce Izrael. Intenzivně se také zaměřují na to, aby přivedli své lidi domů. Takže na tom pracujeme. Jak víte, pracujeme na tom každý den,“ zdůraznil Blinken podle serveru Listu Jerusalem Post.

Yehuda Beinin – otec Liaty Beinina, Američanky, která byla ve středu propuštěna Hamásem – poděkoval americkému prezidentovi Joeu Bidenovi za pomoc při usnadnění propuštění jeho dcery a zajištění dohody mezi Izraelem a Hamásem. „Musíme pokračovat v práci, abychom dostali všechna rukojmí domů,“ řekl Beinin. Na jeho slova upozornil server listu Haaretz.

„Neskutečně se mi ulevilo a jsem vděčný, že moje dcera je naživu a bude brzy vrácena své rodině. I když jsem nesmírně šťastný, že se s námi znovu shledá, zůstávám oddán poslání přivést domů i mého zetě Aviva,“ pokračoval.

Šéf Mossadu David Barnea, šéf CIA William Burns a šéf egyptské rozvědky genmjr. Abbas Kamel podle serveru jednali v Kataru o možnostech prodloužení příměří a propuštění dalších rukojmích.

Z izraelských rodin prý bylo zatím propuštěno asi 180 zadržovaných. Většinou ženy a mladíci.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však také ujistil celý svět, že po skončení příměří Izraelci naplní své válečné cíle a zničí Hamás.

„V posledních dnech jsem slyšel otázku: Po dokončení této fáze návratu našich rukojmích se Izrael vrátí do bojů? Moje odpověď je jednoznačné ano,“ řekl Netanjahu. „Neexistuje situace, ve které bychom se nevrátili k boji až do konce. To je moje politika,“ pokračoval podle serveru listu Jerusalem Post.

Izraelská armáda má za to, že teroristé z Hamásu drží ještě 159 rukojmích a již zmínění šéfové tajných služeb jednali o tom, jak postupně všechny dostat domů. Tato rukojmí mají být rozdělena do několika skupin. V jedné by se mohli objevit muži, kteří jsou příliš staří na službu v armádě. V další záložáci a teprve v poslední skupině budou profesionální vojáci.

Generální tajemník OSN Antonio Guterres ve středu prohlásil, že Pásmo Gazy se nachází uprostřed „epické humanitární katastrofy“ a vyzval svět, aby neodvracel zrak. „Probíhají intenzivní jednání o prodloužení příměří – což velmi vítáme – ale věříme, že potřebujeme skutečné humanitární příměří,“ řekl v Radě bezpečnosti OSN.

Agentura Reuters také upozornila na incident, při kterém mimo jiné zemřel osmiletý chlapec.

„Čtyři Palestinci, včetně 8letého chlapce a 15letého a také dva vysoce postavení militantní velitelé, byli ve středu zabiti izraelskými silami v okupovaném městě Jenin na západním břehu Jordánu, uvedla palestinská oficiální tisková agentura WAFA. Izraelská armáda uvedla, že lidé házeli výbušná zařízení na izraelské vojáky, kteří odpověděli ostrou palbou,“ napsala agentura Reuters.

