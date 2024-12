V Gruzii to vře. Končící prezidentka odmítla opustit palác

Gruzie má nového prezidenta. Poslanci uskupení Gruzínský sen, které má většinu v parlamentu, zvolili bývalého fotbalistu Manchesteru City a kritika Západu Michaila Kavelašviliho. Britská veřejnoprávní BBC upozornila, že Kavelašvili získal 224 hlasů z 225 odevzdaných volebních hlasů. Volitelů bylo celkem 300.

Současná opozice volbu bojkotovala, protože nesouhlasí ani s výsledky podzimních parlamentních voleb, které podle všeho jasně vyhrál Gruzínský sen, což bylo posléze potvrzeno i soudem. Spolu s opozičními politiky se proti volbě tohoto prezidenta postavila i část veřejnosti. Nespokojení občané demonstrovali v průběhu volby před budovou parlamentu.

„Současná prezidentka Gruzie Salome Zurabišviliová 13. prosince oznámila, že po 29. prosinci, kdy jí končí mandát, nehodlá opustit prezidentský palác,“ doplnil k tématu Štěpán Kotrba na svém facebookovém profilu.

„Odcházející gruzínská prozápadní prezidentka Salome Zurabišviliová odsoudila Kavelašviliho zvolení jako parodii a trvá na tom, že je jedinou zbývající legitimní institucí Gruzie,“ uvedla k tématu BBC.

Sama prezidentka sdílela na sociální síti X video, v němž si tropí žerty z vítěze prezidentských voleb, když ukazuje své demonstrující spoluobčany, jak hrají na ulici fotbal. „Ani protestující Gruzie nikdy neztrácí smysl pro humor - co znamená označení fotbalista-prezident,“ napsala doslova k videu končící hlava státu.

#Georgia protests Georgia never loses its sense of humour, marking the designation of the soccerplayer- president pic.twitter.com/rr0z5M4oBg