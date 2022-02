V Naganu střídačka žila, Hlinka se o to postaral. Legenda Vladimír Martinec ukázal na chybu

„I Tichonov byl trochu živější…“ říká na adresu současného hlavního trenéra české reprezentace Filipa Pešána hokejová legenda Vladimír Martinec. Komentuje dosavadní dva zápasy Česka na ZOH. Styl trenéra Filipa Pešána se mu příliš nelíbí, jeho odvolání se ale mělo řešit už na podzim. Vzpomíná v té souvislosti na kouče Ivana Hlinku a jeho způsob koučování. Také upozorňuje, že v reprezentaci dnes už není žádná pořádná konkurence tak jako dřív, takže o to víc to musí hráči chtít a mít větší vůli po vítězství. Vladimír Martinec si také pochvaluje výbornou organizaci čínské olympiády.

Dávno minulý lesk českého hokeje vystřídala současná bída, kterou teď bohužel můžeme sledovat v přímém přenosu ze Zimních olympijských her v Číně. Prohráli jsme už sedmkrát v sezóně, proti Švýcarsku jsme odehráli vyrovnaný zápas s konečně alespoň šťastným závěrem, přičemž zítra nás čeká papírově nejsilnější soupeř – Rusové –, ale i kdybychom je porazili, tak už nemůžeme postoupit přímo do čtvrtfinále. Jak jste jako trenér a dlouholetý hráč viděl ta dvě prozatímní vystoupení?

Přestože nechci teď po vítězství otevírat staré rány, přece jen tím nezmizely. Celkově nejhorší sezóna v celé historii českého hokeje. Je to náhoda, prostě smůla?

To je strašně těžké, na to odpovědět. Fakt je, že ta bilance je opravdu hodně, ale hodně špatná. Samozřejmě všichni, kdo jsme kdy hráli hokej, známe ty dny, kdy se vám ten puk lepí na hokejku a to, co normálně běžně uděláte, tak prostě nejde a třeba pořádně ani nevíte proč.

Ale když je to sedm nebo osm zápasů po sobě, tak to už se asi o náhodě mluvit nedá.

Když budeme dobře připravení, tak to nastat nemůže.

Na druhé straně se musím hokejistů i trenérů přece jen zastat, protože si před olympiádou absolvovali kvůli covidovým restrikcím svoje – a rozhodně bych to nenazval běžnou přípravou.

To máte sice pravdu, ale nejsme v tom přece zdaleka sami. Takhle to mají všichni. Tak jestliže to těm ostatním jde, ale nám ne, tak musí být někde chyba.

Tak, sám jste na to teď narazil. Kde tedy je, podle vás, ta chyba?

Víte, dneska přijedou ti hráči na reprezentační sraz, oblečou si dresy a vlastně pro to nemusí vůbec nic udělat, protože ta konkurence je zoufale malá. Vzpomeňte si na Nagano, kdy jsme měli nějakých 80 hokejistů v NHL – a tam jste si opravdu mohli vybírat a ti hráči si potom toho daleko víc vážili, což je pochopitelné. To není vina těch současných hráčů, ale toho systému, který neprodukuje dostatek nových talentů.

Ale tohle tu trvá už 10 let, pane Martinče!

Ano, to máte bohužel pravdu, je to prostě zoufalství a nevidím to do budoucna nikterak skvěle. Je to navíc hodně o penězích, kterého hráče kam protlačí skaut atd. A to je smutné.

Vrátím se k té vaší větě o chybě, která kdesi musí být. Mnoho fanoušků v Česku včetně médií už od podzimu loňského roku požaduje odvolání trenéra Filipa Pešána. Jen on tou žábou na prameni, je tím, kdo brzdí český hokej v rozletu?

To se mělo řešit, a mělo se to řešit dřív. Teď už je na to – alespoň pokud jde o olympiádu – prostě pozdě. Ale už po tom mistrovství světa a po bídném podzimu se to mělo vyřešit. Je to přece běžná věc, že když se trenérovi dlouhodobě nedaří, tak je odvolán.

Já po vás nechci jméno jeho případného nástupce (pokud vůbec k něčemu takovému dojde), ale myslíte si, že kdyby na střídačce namísto Filipa Pešána stáli třeba Ivan Hlinka, Luděk Bukač, Josef Augusta nebo Vladimír Kostka, že by ta situace byla jiná?

Já jsem o tom přesvědčený, protože ti by dokázali tomu mužstvu přece jen vtisknout něco víc sami ze sebe, ten tým by měl nějakou tvář, dodali by tam ty pozitivní emoce, strhli by ty hokejisty už jenom svou osobností, svým charismatem.

Takže i vám, stejně jako mnoha fanouškům, vadí kamenný výraz jako od Viktora Tichonova, kterým se na reprezentační lavičce prezentuje Filip Pešán?

To už byl i Tichonov živější (smích), ale každý je nějaký, a kdyby to fungovalo, tak proč si stěžovat.

Mně osobně to není tolik blízké jako ti trenéři, kteří dokážou probudit v hráčích tu ohromnou chuť po vítězství. Vždyť si vezměte, že třeba v tom zmiňovaném Naganu ta střídačka žila, protože Ivan Hlinka byl živel a nenechal by tam žádný stoický klid, pořád ty hráče burcoval. My se Slávou Lenerem jsme měli úkoly hlavně před zápasy a já potom i na tribuně, ale pak přišel on a prostě ty hráče dokázal strhnout.

Podle mě tam dnes s hráči takhle žijí a komunikují Martin Straka a Jarda Špaček, ale hlavní kouč ne a zatím to příliš nefunguje.

Co říkáte na organizaci olympijských her v Pekingu?

Já tam nevidím absolutně žádný problém. Tam je vidět a znát ta všeobecná disciplína, oni to mají skvěle připravené a nedá se čekat, že by se jim to jakkoliv vymklo z rukou.

