V ODS se štítí Babiše? Zapomeňte. Plán s krycím názvem „Upocenej“ se týká úplně jiných postav. Začal boj, na oběti se nehledí

Řadu týdnů ParlamentníListy.cz bedlivě mapují dění v ODS. To se oproti zvyklostem přesunulo z centra hlavního města do úplně jiných regionů. Stranou je překvapivě také mateřská organizace Petra Fialy na jižní Moravě. Prim v poslední době hraje především jihočeský region a tamní hejtman Kuba. Ten se sice na oko staví do pozice poslušného lokaje vedení vlastní strany, v zákulisí se mu však připisuje mnohem podstatnější role. Pro celkové směřování občanských demokratů lze říct, že jde o roli zásadní.

„Nám nejde o Babiše, teď se samozřejmě bude na oko dělat, že ho nesnášíme, děláme proti němu všechno, ale co bude po volbách, jeden nikdy neví,“ řekl redakci představitel ODS ve Středočeském kraji. Jelikož ani tady nemají zástupci zmíněné partaje na růžích ustláno, nechme jeho jméno stranou. Jde zkrátka o letitého a zkušeného politika. „Bojuje se navenek, ještě vehementněji se bojuje uvnitř, to asi nebudu říkat nahlas,“ dodal.

Nás ovšem zajímal jeho konkrétní vztah k Andreji Babišovi. „Osobně mi vůbec nevadí, známe se, vídali jsme se, vídáme se doteď ve Sněmovně,“ popsal.

Jeho slova nejsou ojedinělá. Andrej Babiš sice pro ODS představuje rudý hadr a ústřední téma kampaně, jenže na prvním místě pomyslného žebříčku záporných hodnot nestojí.

Vydejme se nyní na moment do jižních Čech.

Rozlehlý rybník Rožmberk, památný Český Krumlov nebo vodáky oblíbená Vltava by se daly považovat za dominanty místa, kde se na vysokou politiku a intriky nehraje. Omyl. ParlamentníListy.cz mají vztahy k tamním politikům řadu let, ačkoli jsme jim nedávali výraznější prostor. Teď se situace změnila. Chtěli jsme vědět, kam ODS míří po volbách, a hlavně to, jak by místní zastupitelé hodnotili vztah premiéra a hejtmana Kuby.

Odpověď byla shodná: „Ti se vždy domluví.“

Co se za těmito čtyřmi slovy ukrývá, už tak průzračné není.

„Vy mícháte dvě věci dohromady. Prvním faktem je to, jak ODS vnímá politiku ANO. Vnímá ji špatně. Vláda selhala, selhává. Druhým aspektem je budoucnost, nějaká vize. Tu už musíme rozdělit na ANO a Andreje Babiše. Stát se přece může to, že překážkou pro budoucí jednání bude Babiš sám. Nikdo nemůže vyloučit, že nakonec ustoupí a postaví za sebe Karla Havlíčka, všeobecně dobře vnímaného a konsenzuálního politika. Pak je tu třetí otázka, ta už je hodně pod čarou. ODS a naší koalici SPOLU se vyčítá, že se dáme dohromady s Piráty. To řekl kdo? Piráti s sebou mají STAN. STAN se, co já vím, prostřednictvím Petra Gazdíka v minulosti domlouval na společných kandidátkách s Andrejem Babišem a jeho ANO. Myslím, že se nepletu. Gazdík podrazil. Takže nevím, kde se bere jistota mluvit o tom, že hlas pro SPOLU je hlasem pro Piráty, to nedává smysl, tohle není Středočeský kraj a jízda po zádech Jermanové,“ upozornil jeden z našich významných regionálních zdrojů na jihu Čech.

Byl to právě on, kdo redakci navedl k chystanému záměru. Oficiálně prý neexistuje, neoficiálně ano.

Pro celkové pochopení situace je potřeba znát nejen preference politických stran a hnutí, ale taky vzájemné antipatie. Řada členů ODS vyloženě nesnáší Roberta Šlachtu. Řada členů ODS roky spolupracovala s politiky ČSSD. STAN participoval s ANO na koalici ve Středočeském kraji. ANO podporuje ODS na Praze 8… takto bychom mohli pokračovat na mnoha dalších příkladech v desítkách měst.

ParlamentnímListům.cz se podařilo zjistit, že někteří významní bossové pravicové strany mají v hlavách postup, jakým z politiky vyšachovat nejen Andreje Babiše, ale především Roberta Šlachtu a Piráty. Plán je to jednoduchý a má mít krycí označení „Upocenej“. Je to prý proto, že řada poslanců Pirátů nepoužívá parfém. Tento název jsme slyšeli hned několikrát od Sněmovny po regionální zastupitelstvo. Co uvedený záměr obsahuje, můžeme shrnout do tří bodů.

V první fázi po volbách do PSP zástupci SPOLU uvedou, kde je možné hledat potenciální partnery pro většinu ve Sněmovně. Tím v podstatě eliminují levici, SPD i Přísahu. Druhá fáze bude postupně nabývat kontury ve spolupráci s ANO, ovšem bez Andreje Babiše v čele budoucího kabinetu. Tímto krokem pro změnu oslabí Piráti a STAN. I přes jejich očekávané vítězství nebudou mít prakticky jediný subjekt, který by s nimi chtěl spolupracovat. Třetí fáze je finální a má jít o spojení SPOLU a ANO bez Andreje Babiše a dalších postav. Řeč je hlavně o Aleně Schillerové, která je považována za Babišovu prodlouženou ruku a mezi politickými bardy má téměř nulový respekt.

„Babiš je jiná liga než Schillerové vztahy k DRFG, pronájmu pražského letiště a Lidlu, o čemž se pořád mluví, z Andreje jde strach, z nikoho dalšího už ne,“ prozradil náš zdroj z Ústeckého kraje. Jemu se námi představený plán zamlouvá. „My jsme se tady vždycky dohodli se všemi, pokud k nám Babiš nebude posílat ožralé politiky, jako je Honza Richter (šéf centrály ANO a poslanec hnutí, pozn. red.), dohodneme se taky. Piráty nechceme nikdo. O tom názvu, jak říkáte, mi říkali kluci v Praze, to sedí, víc ale nevím, nám jde o stav věcí v kraji, vysokou politiku teďka neřešíme,“ uzavřel.

Veškeré plány mohou znít naivně či neuskutečnitelně, mají však reálnou podporu v trendech výzkumných agentur. Koalice SPOLU a hnutí ANO mají podporu kolem 45 procent. K zisku nutné nadpoloviční většiny jim stačí minimum. To vše ve chvíli, kdy koronavirus opouští republiku a vláda bude mít ještě čtyři měsíce pro představení témat a zaujetí dalších potenciálních voličů.

Abychom dokončili mozaiku, musíme ještě naposledy zmínit předsedu ODS Petra Fialu. Jeho řada spolustraníků nemusí. Zdá se jim neprůbojný a nudný. Učitelský typ v lenonkách a obleku jistě působí přijatelně, chybí mu však neviditelná energie, charisma. Řada silných postav v zákulisí tak shodně hovoří právě o Martinu Kubovi jako o jeho nástupci. Kdyby prý Petr Fiala dělal problémy, zařadí na program jednání jeho odvolání a budou navrhovat právě Kubu. Proč? „Protože ten chápe, co je byznys a práce, zná smysl dohod a je vyučenej Pavlem Dlouhým (tzv. kmotr z Hluboké, pozn. red.). Aspekty nutný pro vysokou hru…,“ uzavírá jiný zástupce ODS, konkrétně z Příbrami.

Komplexní pohled však tak jednoduchý není. Pakliže by totiž Piráti a STAN získali například třicet procent hlasů během podzimních voleb, koalice se SPOLU bude přirozená, nenucená a pravděpodobně taky většinová. V tomto případě by šly veškeré intriky stranou a odsuzovaný Petr Fiala by mohl skutečně stanout v čele jako premiér. Piráti by pak bezesporu požadovali vliv na vnitru, spravedlnosti a financích i za tu cenu, že by se zřekli nejviditelnějšího představitele vlády.

