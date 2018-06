V USA se rozmáhá totalita sexuálních menšin. Chovají jako kdysi komunisté, nezastaví se před ničím, říká tamní spisovatel

Americký konzervativec Rod Dreher má za to, že ve Spojených státech stále více vystrkuje růžky totalita. Totalita ne nepodobná té, která opanovala naši vlastní zemi v roce 1948. Rozdíl je snad jen v tom, že v USA se k moci nederou komunisté, ale údajně privilegovaná komunita příslušníků sexuálních menšin. Američané to cítí a nelíbí se jim to. Proto poslední prezidentské volby vyhrál Donald Trump. Jde prý o snahu zastavit ještě nástup této totality.

Rod Dreher má za to, že ve Spojených státech stále více posilují totalitáři. Jako stoupence nové totality publicista vidí příslušníky sexuálních menšin – homosexuály, transsexuály a další. Co ho přivedlo k tomu, že jde o totalitáře? Prý to byla jedna postarší paní, která z Československa utekla před komunisty.

„Když v roce 2015 americký Nejvyšší soud konstatoval, že sňatky osob stejného pohlaví jsou v souladu s ústavou, telefonoval mi jeden známý, americký lékař. Jeho matka je Češka, katolička, která si za komunistů odseděla šest let ve vězení. Dnes žije v Americe u svého syna a jeho ženy. Stará dáma. A ten lékař mi povídá: Mámě to, co se tady začíná dít, připomíná dobu, kdy do Československa poprvé přišel komunismus. I mně tehdy ta paralela taky přišla pobuřující. Hned jsem napsal jinému kamarádovi, maďarskému akademikovi, který v 60. letech emigroval z Maďarska do Anglie: Přečti si, co tvrdí jedna stará česká paní. Obratem mi mailoval zpátky: Ale přesně tak to je. S manželkou sledujeme zprávy, čteme noviny – a říkáme si totéž každý den,“ prozradil Dreher v rozhovoru pro Echo24.cz.

V čem jsou si tedy dnešní Spojené státy a tehdejší komunistická vláda v naší zemi podobné? Jak v Československu, tak v dnešních Státech můžete být zcela zničen za vyslovení názoru, který se jaksi nehodí do společenských poměrů.

„Ocitáte se v kategorii nepřítel – a oni se nezastaví před ničím, aby zničili vaši kariéru a pověst. Což se v Americe skutečně rozbíhá. Začal jsem se sám sebe ptát, jestli se můžeme něco naučit ze zkušeností protikomunistických disidentů. A tak jsem přišel na Václava Bendu. Už předtím jsem ovšem věděl o Havlovi, četl jeho Moc bezmocných. Jistěže my dnes nejsme v kůži chartistů, ale příběh zelináře, který vyvěšuje do výlohy heslo ‚Proletáři všech zemí, spojte se‘ popisuje přesně i naši situaci. S tím rozdílem, že místo hesla o proletářích musíte na amerických univerzitách vyvěsit cedulku ‚Safe space‘ (Bezpečný prostor – jakýsi slib univerzity studentům, že v daném kampusu nebudou vystaveni nebezpečným, reakčním názorům; pozn. red.), případně cedulku, že souhlasíte s hnutím LGBT. Nevyvěsíte, stáváte se podezřelým. Věci se pak pro vás mohou vyvíjet docela nebezpečně,“ varoval publicista.

Došlo to prý už tak daleko, že kdo na univerzitě nepodpoří LGBT komunitu, může se dočkat i toho, že mu nebude dovoleno dostudovat. Blíží se prý doba, kdy si křesťané budou muset vybrat, jestli v sobě potlačí principy své víry, aby zapadli do davu, nebo budou pro svou víru trpět.

Dreher prý popisuje to, co se děje v USA i Čechům a ti se prý občas smějí. Ve skutečnosti tamní situace vlastně není moc k smíchu.

„Včera večer jsem byl u vdovy po Václavu Bendovi Kamily, v bytě bylo i několik jejich dětí a vnoučat. A pár dalších akademiků. Vyprávím jim případy, které se dějí na amerických univerzitách. Oni jsou v šoku a válejí se smíchy. Na to jim povídám: To je dobře, že se smějete, je vidět, že jste si zachovali smysl pro to, co je zdravé a co už je idiocie. Jenže pro nás to taková legrace není,“ varoval.

