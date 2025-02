V USA žijí miliony „upírů“. 120 let, 150 let i přes 200. Musk našel obří díru ve výkazech

Musk už během své první tiskové konference po boku prezidenta Donalda Trumpa v Oválné pracovně minulý týden šokoval veřejnost tvrzením, že sociální dávky v USA pobírají i 150letí příjemci.

„Máme tam lidi, kterým je 150 let. Znáte někoho, komu je 150? Já ne. Buď by měli být v Guinnessově knize rekordů, nebo jsou pravděpodobně mrtví. To je můj odhad,“ prohlásil Musk během tiskovky v Oválné pracovně Bílého domu.

Na síti X poté přidal další perličky, když zveřejnil tabulku, podle které mají aktivní čísla sociálního pojištění i lidé nad 200 let.

„Tohle jsou počty osob v jednotlivých věkových skupinách s políčkem úmrtí nastaveným na hodnotu NEPRAVDIVÉ! podle databáze sociálního zabezpečení. Možná je Stmívání skutečné a spousta upírů pobírá sociální dávky,“ uvedl Musk.

According to the Social Security database, these are the numbers of people in each age bucket with the death field set to FALSE!



Maybe Twilight is real and there are a lot of vampires collecting Social Security ???? pic.twitter.com/ltb06VX98Z — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2025

V tabulce je vidět, že sociální dávky mohou plynout například na čísla sociálního zabezpečení u lidí, kterým by mělo být mezi 220 a 230 lety. Takových lidí je navíc více než tisícovka. Pokud jde o občany, kterým by mělo podle databáze být více než 130 let, jde dokonce téměř o 10 milionů lidí.

„Jak to popsal jeden můj kamarád, je to jako úžasná hádanka, která odhaluje tajemství dávné civilizace, která zanikla... až na to, že je tu pořád ještě s námi,“ zasmál se Musk.

Systém sociálního zabezpečení je podle něj složitý a nefunkční. „Logické schéma systému sociálního zabezpečení vypadá NESMYSLNĚ. Nikdo z lidí vlastně neví, jak to funguje. Soubory plateb, které se pohybují mezi systémem sociálního zabezpečení a ministerstvem financí, mají značné nesrovnalosti, které nejsou sladěny. Je to divoké,“ dodal Musk.

The logic flow diagram for the Social Security system looks INSANE. No one person actually knows how it works.



The payment files that move between Social Security and Treasury have significant inconsistencies that are not reconciled. It’s wild. https://t.co/BQUyxG72AC — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2025

Když lidé sečetli všechna čísla sociálního zabezpečení v USA, všimli si také, že jde o 394 milionů pojištěnců. Spojené státy přitom mají aktuálně 335 milionů občanů.

„Ano, v USA je mnohem více ‚oprávněných‘ čísel sociálního pojištění než občanů. Možná se jedná o největší podvod v dějinách,“ má jasno Musk.

Yes, there are FAR more “eligible” social security numbers than there are citizens in the USA.



This might be the biggest fraud in history. — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2025

Musk a jeho tým z DOGE již tři týdny působí ve Washingtonu a provádějí razantní změny v rámci federální správy. Jejich metody, které zahrnují propouštění zaměstnanců a rušení celých programů, vyvolávají obavy ohledně jejich souladu se zákonem a ústavou. Musk však zůstává neoblomný: „Odhalili jsme spoustu starých, shnilých věcí. A to je jen začátek.“

