V branži si tímhle moc přátel neudělá. Režisér Adamec k těm, kterým vadí, že Babiš nejde před soud

ROZHOVOR „Kdyby státní zástupci oznámili, že poženou Andreje Babiše před soud, v médiích by se ozýval velmi slyšitelný potlesk," říká známý režisér Jiří Adamec a prozrazuje, jak on sám celou kauzu vidí. V souvislosti se slovy prezidenta ohledně abolice zmínil kopnutí do vosího hnízda. Padla i slova o „skočení prezidentovi na lep". K aktivitám Grety Thunbergové podotýká: „Zdá se mi, že se svět zbláznil... to všechno je bohužel jen divadlo, copak děti mají řídit svět? Copak si opravdu někdo myslí, že to, co ta slečinka vykřikuje, politici nevědí?" Na závěr pak nevynechal ani maršála Koněva.

Už za necelé dva měsíce si připomeneme 17. listopad, tentokrát přesně třicet let od sametové revoluce. Jak podle vás veřejnost tento svátek vnímá?

Nevím, jestli ho veřejnost obecně vnímá jako svátek… možná spíš jako výročí významné historické události, která zásadně změnila směřování našich životů. Kdybyste se zeptal mě, jak ho vnímám já, na to bych odpovědět asi uměl spíš…

Dobře, a co tedy znamená 17. listopad pro vás osobně?

I já ten den vnímám jak den, kdy došlo k významné a přelomové události našich moderních dějin.

Domníváte se, že tento svátek prožívají intenzivně i voliči A. Babiše a M. Zemana, nebo máte pocit, že se z něj stal svátek spíš tzv. liberálně-demokratických stran?

Prezident Miloš Zeman oznámil, že ani letos nebude 17. listopad slavit veřejně. Zapálí svíčku doma a bude vzpomínat. V médích připomenul, že věnce a kytice od něj a premiéra skončily loni v koši a také zopakoval, že na Národní třídě nešlo o „krvavou řež“ nebo „nestandardní masakr.“ Je v pořádku, že prezident veřejně nevystoupí, i když si připomínáme 30. výročí od „sametu“?

Myslím si stále totéž. Prezident má nárok na svůj názor i na konání podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nepochybuji, že Miloš Zeman ví, proč ten den bude dělat to, co bude dělat. Mně ani v nejmenším nepřísluší, abych to soudil. Jakkoliv.

Letos se 17. listopad pravděpodobně ponese v duchu obřích demonstrací. Alespoň to slibuje spolek Milion chvilek. Domníváte se, že to, že pravděpodobně bylo zastaveno trestní stíhání Andreje Babiše, vzalo Milionu chvilek vítr z plachet, nebo je tomu právě naopak? Jak v tomto směru vnímáte náladu ve společnosti?

Já už v Česku nevím... ale vím jistě, že kdyby státní zástupci oznámili, že poženou Andreje Babiše před soud, že by se v médiích ozýval velmi slyšitelný potlesk. Že státní zástupci došli k závěru, že je policií shromážděný materiál neopravňuje poslat premiéra před soud, je pro mnohé velkým zklamáním. Moc tomu nerozumím... jde přece o spravedlnost... a státní zástupci řekli a vysvětlili, že a proč Andrej Babiš trestný čin nespáchal. Konec. Tečka. Jsme přece občany právního státu... nebo ne? Kdyby byl Andrej Babiš souzen, jistě bychom v právním státě žili... to až do doby, kdy by ho vinným neshledal ani soud. Pak by se ozývala stejná ALE jako tomu je dnes... proto tomu všemu nerozumím, pokud to nechci vidět jednoznačně jako politický boj... jehož cílem bylo odstranit z politiky pro mnohé velmi nepříjemného Andreje Babiše.

Když jsme u toho, co říkáte na to, že státní zastupitelství trestní stíhání premiéra zastavilo? Celou věc ještě sice může zvrátit nejvyšší státní zástupce, ale i tak, čekal jste takový výsledek?

Začnu od konce. Ano, já jsem tento výsledek čekal. Přece nejsem tak naivní, abych se domníval, že člověk, jako Andrej Babiš udělá kvůli triviálním padesáti milionům takovou fatální chybu, omlouvám se těm, kteří milion nikdy neviděli a ani neuvidí, a neporadí se s právníky, jestli krok, který před mnoha lety udělal, je krokem v rámci zákona nebo mimo něj. Bohatí lidé mají velmi dobré právníky a své kroky ladí vždy do souladu se zákonem. A Andrej Babiš od svých právníků věděl, že může být v klidu, že nic protiprávního neudělal... a také neudělal. Jenom chci připodotknout, že inkriminovaných padesát milionů bylo na Čapím hnízdě jen kapkou v moři... ta rekonstrukce vyšla na nějakou jednu miliardu a ještě hodně milionů přes... to byly peníze, které tam vložila soukromá firma... spočítejte si, kolik procent do rozpočtu znamenalo padesát milionů... navíc Andrej Babiš celou dotaci do haléře vrátil... pokud je mi známo...

Velkou diskusi a kritiku z některých míst vyvolala prezidentova slova o abolici v souvislosti právě s tímto případem. Prezident na TV Barrandov mimo jiné uvedl, že věří, že už se do případu nebude vrtat a bude klid. Zastavil by prý stíhání Babiše v případě, že by bylo obnoveno. „I když bych váhal o abolici před rozhodnutím obou státních zástupců, protože bych to pokládal za poněkud svévolné, pokud by to bylo nutné, pak bych k tomuto kroku sáhl,“ prohlásil Miloš Zeman. Andrej Babiš už se nechal slyšet, že by abolici stejně nepřijal… Co podle vás vedlo prezidenta k takovému vyjádření, které, jak už jsem řekl, vyvolalo od některých značnou kritiku?

Prezident řekl, že o abolici pro Andreje Babiše mluvil až po verdiktu dvou státních zástupců, kdy si byl definitivně jist, neboť to bylo vyřčeno ústy povolanými, že premiér se trestného činu nedopustil. Že to nebylo šťastné a že to bylo zcela zbytečné je viditelný fakt, pokud nepřijmeme vysvětlení, že to bylo od Miloše Zemana záměrné kopnutí do vosího hnízda. A podařilo se mu to znamenitě... všichni jeho oponenti hned vyletěli z hnízda na obranu „spravedlnosti“... jako naivní a až směšné děti skočili prezidentovi na lep... vždyť premiér dávno předtím prohlásil, že by abolici od prezidenta nepřijal, protože chce být očištěn, neboť, jak tvrdí od samého začátku, je to politický, nikoliv právní útok na jeho osobu a na jeho stranu...

Když mluvíme o vyjádření prezidenta Zemana, máme tady další, které také vyvolalo velký rozruch. Prezident totiž opět zmínil zrušení koncesionářských poplatků. Podle Karla Schwarzenberga by to znamenalo konec nezávislosti veřejnoprávních médií. A vyjádřil se i premiér, který by prý eliminoval poplatky pro důchodce a samoživitelky. Co na to říkáte vy?

Mimochodem, ve Sněmovně stále leží některé neprojednané výroční zprávy ČT. Navíc se objevila na Facebooku skupina, která žádá, aby byly zprávy projednány, jinak prý hrozí, že se z ČT stane propagandistický nástroj jako za minulého režimu. Co říci k veškerému dění kolem ČT?

... na tohle vám opravdu neumím odpovědět. To bych jen spekuloval. A spekulací, co by kdyby, jsem za poslední dny a týdny vyslechl dost a dost. Někdy jsem se smál, jindy mi bylo do pláče...

Odbočíme-li od Andreje Babiše a Miloše Zemana, velkou diskusi vyvolal proslov Grety Thunbergové na klimatickém summitu OSN v New Yorku. Ta velmi tvrdě zaútočila na světové politiky. „Ukradli jste mi dětství a mé sny. Jsme na počátku velkého vyhlazení a vy o tom nechcete mluvit. Jestli s tím nic neuděláte, nikdy vám to neodpustíme,” řekla krom mnoha dalších ostrých frází. Jak její projev hodnotíte? A jak celkově vnímáte Gretiny aktivity?

Zdá se mi, že svět se zbláznil... to všechno je bohužel jen divadlo, copak děti mají řídit svět? Copak si opravdu někdo myslí, že to, co ta slečinka vykřikuje, politici nevědí?? Copak si opravdu někdo myslí, že jim děvčátko ze Švédska svými honosnými frázemi „otevře oči“ ?? Mně to opravdu připadne jako divadlo... problém je v tom, že chceme být všichni stále bohatší, víc jezdit, víc létat, víc jíst a pít... a tedy víc drancovat naši planetu, protože nás na to už je moc, co chceme blahobyt... bohužel za každou cenu. Žádná vláda v žádné zemi nebude svými uvědomělými občany hodnocena podle toho, kolik vysázela stromů a zachránila živočišných druhů, ale pouze podle toho, o kolik se zvedly platy zaměstnanců a penze důchodců... o kolik víc si občané mohou koupit... vzdejme se nároku na všeobecný blahobyt a začněme se za ušetřené prostředky starat o blaho planety Země... kdo tohle odhlasuje?? Daleko snazší je nechat řečnit malou Gretu v OSN...

Na závěr se ještě vrátím k události, která opět názorově rozdělila národ. Co říkáte na rozhodnutí zastupitelů Prahy 6 o přemístění pomníku maršála Koněva? Na jeho místo by měl být umístěn univerzální památník osvoboditelům...

Jsem občanem Prahy 6 a že je kdesi v parku, kolem kterého občas jezdím, maršál Koněv, pro mě velitel armády, která v roce 1945 osvobodila Prahu, jsem vážně zaregistroval až teď, kdy se strhl povyk. Mně osobně je jedno, jestli je tam v parku maršál Koněv nebo pomník na počest padlých rudoarmějců... mně stávající pomník nevadil a nevadí a jestli maršál Koněv velel potlačení povstání v Maďarsku, byl to jeho úkol jako vojáka. Byl to rozkaz vojákovi... a jak se trestá neuposlechnutí rozkazu v armádě asi ví každý... Vojáci poslouchají politiky. Já bych mu to nevyčítal, i když to určitě byla tenkrát v Maďarsku velká a ošklivá řež... nevím, nepamatuji se na to a ve škole nám o tom nic ošklivého neříkali... pokud nám o tom něco říkali vůbec. Já nejsem zahleděný do minulosti... zářné nebo ošklivé, já se snažím koukat dopředu...

autor: David Hora