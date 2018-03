V českých městech proti Ondráčkovu zvolení protestovaly další tisíce lidí

V Českých Budějovicích proti zvolení poslance KSČM Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) přišlo dnes na náměstí Přemysla Otakara II. protestovat kolem 500 lidí. Mávali svítícími mobily, drželi transparenty s nápisy „Obušku z GIBSu ven“, „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“ i české vlajky.

U kašny také zapalovali svíčky u fotografií obětí komunistického režimu Jana Palacha, Jana Zajíce, kněze Josefa Toufara, generála Heliodora Píky, Milady Horákové či filozofa Jana Patočky. „My jsme tady tehdy zvonili klíčema, budeme vás podporovat ve všem,“ řekl starší manželský pár dvěma pořadatelům již po 18:30. Na demonstraci přišli i senátor Jiří Šesták (STAN) či proděkan Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Ondřej Doskočil. Petice lidé podepisovali od 18:30.

Organizátorka Helga Albrechtová čeká, že se o dění v ČR začne zajímat více lidí. „Není to jenom o tom, že si zvolíme Babiše, který nám dá koblihy, ale že tam asi budou nějaké skryté zájmy. To byl můj impulz. Do háje, i lidé, kteří se o to doteď nezajímali, by se měli probrat, aby si řekli, co je teda štve,“ řekla ČTK Albrechtová.

Část lidí skandovala heslo „Babiše do koše“. Pořadatele překvapila velká účast. „Děkujeme, věříme, že pokud tento tichý protest nebude vyslyšen, sejdeme se tady znovu při jiné formě protestu,“ řekli na závěr. Organizátor Jan Kneifl chtěl především lidem ukázat, že se nemusejí bát projevit vlastní názor i tím, že se sejdou hromadně.

„Naopak ukážeme dalším lidem, kteří se nezajímají nebo zatím nebyli motivovaní, aby svůj názor veřejně projevili, tak abychom je z těch gaučů, židlí zvedli a třeba příště se tady sešli ve větším počtu a možná i v bouřlivější atmosféře. Dnes to bude čistě klidný, svíčkový, symbolický protest,“ řekl ČTK Kneifl.

V Budějovicích byla i hesla „Za svobodu slova“, „Nechceme prezidenta prolhaného hulváta“, „Nechceme Ondráčka – mlátičku v komisi pro kontrolu GIBS“ nebo „Za demokracii, která je v ohrožení“. „Jsem na demonstraci poprvé, protože mi už toho přišlo dost,“ řekl ČTK Pavel Kratochvíl.

V Písku na píseckém Velkém náměstí se v průchodu u radnice sešlo kolem 300 lidí. Organizátor Jan Říšský ČTK řekl, že na místě sebrali pod petice 297 podpisů. „Bylo to perfektní, měli jsme řečníky, podepisovaly se petice, zamávali jsme těmi papírovými obušky...,“ řekl Kneifl.

V Olomouci přišla proti zvolení Ondráčka protestovat zhruba tisícovka. Protestní shromáždění začalo v 19:00, lidé na Horní náměstí ale přicházeli už mnohem dříve. Někteří s sebou přinesli transparenty, na kterých bylo napsáno například „Ondráčku, odstup“ či „Babiši, nevrť českým národem“.

U sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci byl také zřízen petiční stánek, ke kterému se vinula několik desítek metrů dlouhá fronta lidí. Po zahájení protestní akce ke stovkám lidí na Horním náměstí promluvili místní pamětníci listopadových událostí v roce 1989, někteří místní politici, senátoři či poslanci.

Liberecké náměstí zase zaplnili dnes navečer lidé zhruba z jeho čtvrtiny, když jich stovky přišly vyjádřit nesouhlas se zvolením poslance KSČM Zdeňka Ondráčka do čela komise, i zde bylo samozřejmě hlavním cílem podepisování petice za novou volbu předsedy komise.

„Je naším právem vyjít do ulic a dát najevo obavu z budoucnosti,“ zaznělo v Liberci v jednom z proslovů. Kritika byla slyšet nejen vůči zvolení Ondráčka, ale také na adresu premiéra Andreje Babiše (ANO) či předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Demonstrace za mrazu trvala v Liberci jen asi půl hodiny, byla pokojná.

Ondráčkovým zvolením se dnes málem zabývalo i liberecké zastupitelstvo. „Chtěl jsem, abychom se vyjádřili jako komunální politici. To znamená někdo, kdo zastupuje ty lidi dole, tak aby vyjádřil naprostý nesouhlas s tím, co udělali politici nahoře,“ uvedl předkladatel návrhu a opoziční zastupitel Jan Berki (Starostové pro Liberecký kraj).

Pro zařazení na jednání ale chyběl jeden hlas. Potřeba jich bylo 20, hlasovalo pro to 19 ze 24 přítomných zastupitelů. Ostře proti vystoupila zastupitelka za KSČM Dana Lysáková. Podle ní spokojenost či nespokojenost s hlasováním v Praze na jednání libereckého zastupitelstva nepatří. „Problémy města jsou jiné,“ řekla. Berki s tím sice souhlasí, volbu Ondráčka ale považuje za extrém. Podle něj mělo jít ze strany zastupitelstva o profesní vyjádření. „To znamená, že my všichni jsme politici, a my vám tady zespoda říkáme, že to je fakt přes čáru. To se nemělo stát,“ dodal.

V Plzni dnes demonstrovalo proti zvolení Zdeňka Ondráčka zhruba 1 500 lidí. Řada účastníků měla s sebou transparenty upozorňující na porušování demokracie. Přinesli také symbolické papírové obušky, kterými chtěli poukázat na Ondráčkovo působení v policejních jednotkách při zásazích proti demonstrantům před listopadem 1989. Lidé také často projevovali nesouhlas s tím, že v čele vlády stojí předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Už před začátkem demonstrace byla přes polovinu náměstí fronta stovek lidí, kteří podepisovali petice na obranu veřejnoprávních médií a proti zvolení Ondráčka. Desítky lidí nesly transparenty, například „Obušku z GIBsu ven!“, „Smrdí to od hlavy“, „Ondráček do vězení, ne do vedení!“, „Konec vlády jedné ANOstrany“, „Zločiny komunismu nebyly potrestány, čekáme na další“.

K vidění byl i na třímetrovém bílém obušku nápis „Koho jsi volil??“ Před andělíčkem na katedrále, na nějž lidé sahají pro štěstí, byly vyvěšené obrazy s budovatelskými motivy s názvem Mrazivý únor 2018 a sochy pohraničníků se samopaly, které od pátku, po zvolení Ondráčka, vytvářeli studenti umělecké fakulty v Plzni.

Manifestace začala písní Jednou budem dál, která se nejen v Plzni hodně zpívala v listopadu 1989. Na schodech před andělíčkem se vystřídala řada tehdejších aktivistů spojených s bývalým Občanským fórem.

„Od minulých parlamentních voleb je nám salámovou metodou ukrajovaná svoboda a nechceme se na to dál dívat,“ řekl jeden z organizátorů, Robert Elva Frouz. Podle něj bylo zvolení Ondráčka do čela komise jen poslední kapkou. „Bude jich víc, a jde o to, aby se nezměnily v tsunami a nesmetly naši demokracii,“ uvedl. Na 45minutové demonstraci, která končila zpěvem hymny, lidé skandovali hesla „My jsme tady!“ a „Babiše do koše!“.

Na demonstraci vystoupili také politici, senátor Lumír Aschenbrenner (ODS) a poslanci Martin Baxa (ODS) a Lukáš Bartoň (Piráti). „Ondráčkem to nemá končit. Doufám, že se vás tady sejde vždycky dost,“ řekl senátor. Baxa uvedl, že to, co se odhlasovalo v Parlamentu, byla ostuda. „Zástupci SPD, komunisté a ANO šlapou po tom, za co jsme 29 let bojovali,“ uvedl v reakci na zvolení Ondráčka.

Archy s podpisy ve středu organizátoři doručí do Sněmovny. Premiér Andrej Babiš v neděli na svém Facebooku uvedl, že navrhne Ondráčkovo odvolání z čela komise. Poslanecký klub hnutí ANO o návrhu na odvolání Ondráčka bude jednat v úterý. Odvolání Ondráčka z funkce v úterý ve Sněmovně navrhnou i poslanci ODS, oznámil to dnes předseda strany Petr Fiala.

Psali jsme: Jsem rád, že Babiš obrátil a snad na Ondráčkově postu bude někdo jiný, řekl v ČT Poche Petr Fiala dnes na demonstraci v Brně oznámil, že ODS v úterý ve Sněmovně navrhne odvolání Ondráčka Petici proti Ondráčkovi, který se stal předsedou komise GIBS, začali dnes podepisovat lidé v Praze Babiš nám má co vysvětlovat, zlobil se Dolejš v rozhlase kvůli Ondráčkovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab